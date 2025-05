Látványos tűzijátékkal zárult a Forma-1-es Miami Nagydíj sprintidőmérője, aminek végén Andrea Kimi Antonelli örülhetett a legjobban, mivel a Mercedes mindössze 18 éves felfedezettje pályafutása első rajtelsőségét könyvelhette el. A fiatal olaszon a McLaren párosa sem talált fogást: a vb-éllovas Oscar Piastri zárt másodikként, Lando Norris pedig harmadikként, megelőzve az újdonsült apukát, Max Verstappent.

Közvetlenül a sprintkvalifikáció leintése után nem győzött gratulálni a csapat Antonellinek, aki versenymérnökével, Peter Bonningtonnal a csapatrádión kommunikálva úgy vette tudomásul első nagyobb királykategóriás sikerét, hogy „nem rossz, nem rossz”. Azt követően, hogy kiszállt az autójából, a kilencszeres Le Mans-győztes Tom Kristensen interjúvolta meg az újoncot.

„Eléggé intenzív időmérőn vagyunk túl, de már a szabadedzésen is jól éreztem magam” – kezdte Antonelli. „Magabiztosan vágtam neki az időmérőnek, az utolsó kör fantasztikus volt. Mindent beleadtam, és nagyon örülök neki, hogy összejött az első pole-pozíció. Jó lesz holnap az első sorból rajtolni. Kicsit más érzés lesz, de már alig várom, hogy lássam, mire leszünk képesek a sprinten és aztán az időmérőn.”

