Ilyen autó nincs még egy Magyarországon

Elöl nagyon szép az élet a felszereltségtől függően parafabetétekkel földobható, világos üléskárpittal kimondottan elegáns belső terű autóban. A kezelőszervek logikusak, finoman működnek, mindenre van egy értelmes, bevált megoldás. Nyoma sincs annak a baljóslatú kísérletezésnek, amiről legtöbbször úgyis kiderül, hogy csak megnehezítik a mindennapokat az autóval töltött évek során.

Érdemes kitérni rá, hogy ennyi pénzért nem illene egyzónás légkondicionálót adni, pláne annak tudatában, hogy a második generációs FIAT Pandával épp idén 20 éve vált elérhetővé az oldalanként állítható hőmérsékletű klímaberendezés a városi kisautók között, két kategóriával lejjebb.

De nem ez a gond, hanem a hátsó utasok állandó konfliktusa az ajtókoncepcióval. Nagyon sok függ attól az MX-30 tetszési indexében, hogy használjátok-e a hátsó üléseket. Ha a hátsó üléseken is gyakran utazik valaki, a harmónia odalesz.

Sajnos a hátsó ajtó csak az első kitárása után nyitható ki, így hátulról egyedül gyakorlatilag nem tudnak kijutni a járda felé az utasok, főleg nem a gyermekek. A vezetőnek minimum át kell hasalni az utasülésen.

Beszálláskor a fejnek útban van az ajtó rögzítőeleme, de mivel könnyű belefejelni, a gyár ügyes műanyagburkolattal látta el. Így csak tompán üt, nem roncsol és egy belebólintás után rögzül a helye.

Hátul gyerekeknek szól az MX-30, magasabb felnőtteknek kényelmetlen a mély üléspaddal kikényszerített, erősen behajlított lábtartás és a szűkös fejtér. Az apró háromszögablak mögötti, háromszemélyes padot felfoghatjuk védett, intim térnek és befalazott hangulatú. sötét zugnak is.

1500 wattos teljesítményt lehet kivenni a középkonzol alján lévő konnektorból, ami az egyik legjobb dolog az autóban. A vehicle to load (V2L) funkcióval ott is érdemben van elektromos energiánk, ahol híre-hamva sincs konnektornak. A belső égésű motorral nemcsak a töltési szint fenntartása lehetséges, hanem az akku feltöltése is, így amíg tart a benzin, áram is lesz sövénynyíráshoz, bulizáshoz, grillezéshez.