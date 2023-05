Olcsó, keveset fogyaszt és messzire jut. Tényleg van ilyen villanyautó?

Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt indult útjára Magyarországon a valaha angol, de 2006-tól kínai tulajdonban álló MG márka, amely 2011-ben mutatta be az első, már saját modelljét, amit aztán több másik is követett. Az MG márka itthon nyolc dunántúli, nyolc kelet-magyarországi és két-két budai illetve pesti szalonnal nyitott, és a már forgalmazott hagyományos benzines, konnektorból is tölthető hibrid modellek mellett már tisztán elektromos autójuk is van a kínálatban. Ez az MG4 EV.

Többféle hajtáslánccal készül az elektromos modell, amiből az erősebb, nagyobb akkumulátoros változattal töltöttünk el egy hetet. Máris kiderül, milyen volt.

Olcsó, keveset fogyaszt és messzire jut. Külső Méretben, formában az MG4 meglepő módon nem a biztos választásnak tűnő, termetes SUV vonalat célozta meg, hanem méretben lejjebb pozícionálta az elektromos autóját, és képes volt elengedni a szabadidő-autó formát is. A leginkább a VW Golfra és társaira hasonlító méret és megjelenés mellett döntöttek, mindezt egy villanyautóhoz képest alacsony, ötajtós karosszériával.Talán a Nissan Leaf az amelyik hasonló kialakítású. Az MG4 4287 milliméter hosszú, 1836 mm széles, és 1504 mm magas, tengelytávja 2705 mm. A cégcsoport kifejezetten elektromos autók alapjának szánt padlólemezre – MSP, vagyis moduláris, átméretezhető platform – épül az MG4, amelyre akár további, 2650-3100 mm közötti tengelytávú autókat lehet építeni. Formára teljesen emészthető az MG4, orra kicsit kacsacsőrszerű, hegyes, mivel elektromos autó, a hűtőmaszk teljesen hiányzik, amennyi hűtőlevegőre szüksége van, az alul, zárható nyíláson jut el rendeltetési helyére. Érdekes a húzott lámpa és a benne lévő nappali menetfény szegmensek, kicsit lejjebb pedig sajnos csak kamu, de látványos légbeömlők teszik sportosabbá. Oldalt az ajtók aljára felkúszó műanyag rátét érdekes, kilincsei hagyományosak, nem simulnak a lemezek síkjába és a kulcsnélküli ajtónyitásnak is gombja van, nem érintésérzékeny felülete. Hátra érve úgy látszik, elszabadult a formatervező, letépte magáról a béklyókat és olyat rajzolt, hogy csak na. Jól néznek ki a hátsó, LED-es lámpák, és a tetőből hátranyúló kétdarabos légterelő is igen merész dolog. És még ott van a rengeteg átlátszó, műanyag, ami mögül az MG embléma néz ki, sötétben pedig keszekusza fénycsíkok tűnnek fel az autó hátulján. Nyilván mindenkinek más az ingerküszöbe, nálam még időben megállt a dizájn a bazári előtt, és kifejezetten tetszik, hogy mertek ilyen indokolatlan hülyeségeket csinálni. Aki szerint gagyi kínai, az gyorsan égesse ki a saját szemét egy Juke-kal, vagy egy negyedik generációs Prius-szal. Csak azért kár, hogy a kényes műanyag felület, már most is csupa karc.

Belső Kezdjük azzal, hogy az MG4 belseje a külső méreteihez mérten indokolatlanul tágas, 190 centivel még egy kategóriával feljebb is ritka, hogy ennyire lazán be tudjak ülni a saját igényeim szerint beállított vezetőülés mögé. Itt be tudok, marad elég mozgástér térdnél és fejnél is. De nem lehet minden tökéletes, és hiába a mindössze 11 centi magas akksi a padlóban, az üléspozíció hátul mégsem igazán kényelmes. A padló így is magasan van, így aki itt ül, és nem csupán arasznyi a lába, annak nem igazán lesz alátámasztva a combja. Üljünk is előre gyorsan, a mókás, alul felül lapított, szinte négyszögletes, mégis jó fogású kormány mögé. A hangulat komor, minden fekete bent, csupán az ülések kék díszvarrása visz egy kis színt a belsőbe. A műszerfali és a középkonzoli monitorokon kívül a irányváltó forgókapcsolója ami kilóg a zongoralakkal nyakon öntött környezetéből, a többi berendezési tárgy átlagos, kinézetben és anyagminőségben is, bár egész ügyesen oldották meg, hogy ahol nap, mint nap hozzáérünk az autóhoz, oda kellemes tapintású, lehetőleg puha anyag kerüljön. Műszerfala nem túl összetett, de a szükséges információkkal ellátja a vezetőt. A dizájn, illetve a mutatott adatok elrendezése már kissé szokatlan. Míg a legtöbb autógyártó nagy, grafikus skálán mutatja, hogy éppen mekkora teljesítményt veszünk ki az autóból, vagy fékezésnél mennyit töltünk vissza az akkumulátorba, addig az MG4-ben egy picike szám jelzi – ha visszatöltünk, akkor negatív előjellel – hogy éppen mennyi energiát veszünk ki, vagy töltünk bele az akksiba. Fura még, hogy a ködlámpát a központi kijelző egyik sarkára nyomva kell bekapcsolni, de a kormány gombjai – amelyek közt két darab, személyre szabható is található – sajátos logika szerint kaptak funkciókat. Mindkét monitor felbontása, képminősége korrekt, és a központi kijelző sebessége is rendben van, nem fájdalmas rajta a menük mélyén kotorászni. Mert beállítani való az van rajta temérdek, el lehet vele bíbelődni, míg mindent személyre szab benne a tulaj, sofőr. A maximális töltőáram beállításától a vezetési módon át a rekuperáció, motorfék erősségéig. Kedves dolog, hogy a kijelző alatt igazi gombok is találhatók, amik a legfontosabb funkciókat kapcsolják. Csomagtartója 363, a hátsó ülések háttámláinak ledöntése után 1177 literes, sík felület alakítható ki, ami a Luxury változatnál kicsit kisebb, 350 és 1165 literes. Az úti cuccok elpakolásához elöl-hátul van elég hely, az ajtózsebtől, kesztyűtartón, könyöklőn át az ülések háttámláján lévő zsebekig. Első csomagtartó nincs, csupán mindenféle folyadékok tartályai néznek szembe, ha felnyitod a motorháztetőt. Ami persze itt nem is motorháztető, hiszen a motor hátul van.

Technika Kétféle motorteljesítményű és szintén kétféle akkumulátorkapacitású változat kapható az MG4-ből. A hátsó kerekeket hajtó villanymotor lehet 170 és 204 lóerős is, amivel 160 km/órás csúcssebesség érhető el, 7,7 és 7,9 másodperces 0-100-as gyorsulási értékkel. Akkumulátorból nem csak kétféle kapacitású, hanem kétféle felépítésű létezik, a kisebb, 51 kWh-s LiFePo4 akkumulátor, míg a nagyobb, 64 kWh-s már lítiumion. A kisebb akkumulátorcsomaggal 350, míg a nagyobbal 450 kilométeres hatótávot ígér a gyártó. Tömegre nem vészesek az akkumulátorok, a kisebb 280, a nagyobb 355 kilogramm körüli. A LiFePo4 akkumulátor kisebb energiasűrűségű mint a lítiumion, viszont szélesebb hőmérséklet-tartományban használható, több töltési ciklust visel el, és stabilabb, biztonságosabb is. A maximális töltési teljesítmény is különböző, a kisebbik akksi legfeljebb 117, a nagyobb 135 kW-tal tölthető egyenáramú gyorstöltőről, míg a hagyományos, AC töltőoszlopról 6,6 és 11 kW-os teljesítményű töltést tesz lehetővé a fedélzeti elektronika. Nem áll meg itt az MG4 kínálata, ha minden igaz, előbb utóbb lesz belőle kétmotoros, 440 lóerő körüli teljesítményű változat is, ami 4 másodperc alatt érheti el a 100 km/órás sebességet.

Vezetés Klassz, hogy az MG4-ben nem kell indítógombot nyomkodni miután beültél, elég a fékpedálra lépni és eltekerni az irányváltót a kívánt irányba és már indulhatsz is. Ha sikerül elsőre, mert a tesztautóban párszor előfordult, hogy csak nem jött az a D fokozat, csak második, harmadik próbálkozásra. A hátsó kerekekre jutó 204 lóerő és 250 Nm nyomaték az 50-50 százalékos súlyelosztás ellenére is képes néha megcsikorgatni a gumikat, de inkább csak kanyarokban, indulásnál. Hétköznapi használat mellett a 204 lóerő több, mint elég egy ekkora autóba, bár a gyorsulási adatok miatt sem kellene szégyenkeznie az MG4-nek, de mivel ezt terhelésváltások nélkül, lineárisan tudja, még meggyőzőbb a teljesítménye. Menetkomfortja egész kellemes, elektromos autóként nincs motorhang és a szélzaj sem igazán jut be az utastérbe. A futómű jól dolgozik, a kisebb úthibákat nem igazán érezni meg, de a nagyobbakról már tudni fogsz. Hétköznapi használat mellett kiegyensúlyozott, egész jól eltalált kompromisszumot jelent a kényelmes, és a jól irányítható, stabil között. Előre jól átlátható a kasztni, oldalra és hátra már nehezebb belőle kilátni, de a parkolást 360 fokos nézetet adó kamera is segíti. Elektromos állítású vezetőülésében kényelmesebb ülni, mint a hátsó sorban, és még némi oldaltartást is ad az ülés, bár a combtámaszok tömésére nem bíznám rá az életemet. Muszáj ismét megemlíteni, hogy a fontos funkcióknak saját gombjuk, kapcsolójuk van, így vakon is kapcsolható szinte minden, amire csak szükség van vezetés közben. Hátra szinte reménytelen belőle kilátni, és sajnos a tolatókamera sem sokat segít, a képe nem az igazi. Különösen sötétben parkolva kell figyelni, igaz, az esetek többségében a tolatóradar pittyegése is elég infót ad a törésmentes lavírozáshoz. Vezetőtámogató rendszerből is rengeteg van benne, az adaptív sebeségtartó automatika (ACC), intelligens fényszóró asszisztens (IHC), automata vészfékező rendszer (AEB), sávelhagyásra figyelmeztetés (LDW), forgalmi dugó asszisztens (TJA), sávtartó asszisztens (LKA), sávváltásra figyelmeztetés (LCW), vészhelyzeti sávtartó rendszer (ELK), holttérfigyelő rendszer (BSM), hátsó keresztirányú forgalom felügyelet (RCTA), ajtónyitási figyelmeztetés (DOW), és a hátsó ütközésre figyelmeztető rendszer (RCW) is lehet az autóban. Városi környezetben autózva próbálva, többé kevésbé jól működtek a segédrendszerek, indokolatlan vészfékezés és egyéb égbekiáltó hibát nem vétettek, de egy-két rendszer működése néha kissé faragatlan. Fogyasztása az autó műszerei szerint 13,9 kWh volt, szinte kizárólag városi használat mellett, a fedélzeti rendszer hosszabb távú fogyasztási adata pedig 19,8 kWh volt. A 300 körüli városban leautózott kilométer utáni 13,9 kWh-s átlagfogyasztás nagyon jó eredménynek számít, igaz, az időjárás miatt sem a fűtést, sem a légkondit nem kellett bekapcsolni, így a 400 kilométer körüli valós hatótáv elérése sem reménytelen vele. 70 forint/kW-s háztartási áramdíjjal számolva is 1000 forint alatti “üzemanyagköltséggel” tehető meg így 100 kilométer.

Költségek 12.899.000 forinttól indul az elektromos MG4 árlistája, a Family változattal. 14.399.000 forint a Comfort, és van belőle Luxury kivitel is, egyelőre üres rubrikával a felszereltségi szint neve mellett. A Family változat a kisebb teljesítményű motorral és a kisebb akksival érkezik, a Comfort és Luxury változatok pedig mindkettőből a nagyobbat kapják, a hőszivattyús fűtés pedig a Luxury változat kiváltsága. A fényezés felára – ami különbözik az alapáras fehértől – 150 ezer forint. A tolatóradar, automata klíma, elektromos ablak, színezett üvegek benne vannak az alapárban, míg az automata ablakemelők, a hőszivattyús fűtés, indukciós telefontöltő, dupla hátsó tetőspoiler már csak a jobban felszerelt változatban találhatók meg. MG4 és vetélytársai – Listaár, forint Volkswagen ID.3 – 62 kWh (204 LE) 17 043 217 Nissan Leaf – 40 kWh (150 LE) 14 490 000 MG4 – 51 kWh (170 LE) 12 899 000 Renault Megane E-Tech Electric – 40 kWh (130 LE) 17 049 000