Azt gondolnánk, ha kintről közel sem akkora bumfordi krumpli a Renault Megane E-Tech, mint a hasonló kaliberű elektromos autók, akkor valószínűleg belül is szűkebb lesz a hely. Azonban ez így nem feltétlenül igaz, bár valóban kisebb az autó, mint amit a Mégane név sugall, mégis mindkét üléssorában elférni. Még úgy is, hogy az autó mindössze másfél méter magas és az akkumulátorok a padlóban helyezkednek el, ezzel is csökkentve a hasznos belmagasságot. Erre a Reanult-nak van jó megoldása, amit majd a technikai részleteknél árulunk el.

Utastere szinte az utolsó négyzetcentiig pihe-puha, vastag, szőnyegszerű burkolatot kaptak az ajtózsebek, és a kemény műanyagok többségét is bevonták legalább egy vékony textilréteggel. Így nem csak kellemes tapintásúak a felületek, hanem menet közben az utastér is csendesebb.

Kormánya alul felül kicsit lapított formájú, gombjai elegáns, fényes fekete felületet kaptak. Műszerfala természetesen teljesen digitális, mérete 12,3 colos, – 1920 x 720 pixeles felbontással – az álló formátumú központi érintőképernyő pedig 12 colos, 1250 x 1562 pixellel, ketten együtt 774 cm² felületen jelenítenek meg adatokat. A műszerfal grafikája személyre szabható, négyféle megjelenítés választható, felbontása hibátlan és a rajta megjelenő grafika is látványos, könnyen értelmezhető.

A fedélzeti rendszeren Android alapú operációs rendszer fut. Vezetőtámogató rendszerek közül számtalan megtalálható az autóban, az adaptív, az aktuális sebességkorlátozásokat, az út vonalvezetését is figyelembe vevő, tempomattól kezdve a holttér- és keresztirányú forgalmat figyelő rendszeren át a 360 fokos képet adó tolatókameráig összesen 26 féle segéd dolgozik benne, hogy baj nélkül ússzuk meg minden nap az autózást.

Jó ötlet volt, hogy az irányválasztó kart a kormány mögé telepítették, így a középkonzolon az összes helyet tárolórekeszek, pohártartók foglalhatják el, összesen 30 liternyi teret lehet megtölteni kisebb nagyobb úti holmikkal. Apró kellemetlenség csupán, hogy így elég zsúfolt a kormány mögötti rész, hiszen az ablaktörlő bajuszkapcsolója és az irányválasztó mellett, a Renault-nál megszokott kialakítású multimédia vezérlőgombsor is a kormány jobb oldalán, hátul található. Persze meg lehet szokni a rengeteg csápot, gombot, de az első napokban gyors irányváltásoknál, jellemzően városi parkolásnál tuti, hogy sokan kapcsolják majd be akaratukon kívül az ablaktörlőt is.

Klasszak a kárpitok is, az ülések oldaltartása is jó, egyedül az ülőlap tűnik kicsit rövidnek. Csomagtartója egész nagy, de a kialakítása nem a legszerencsésebb, egy mély verembe kell beemelni a poggyászt, és a hátsó ülések háttámlájának ledöntése után is lépcsőzetes felületre lehet csak pakolni. Láthatóan a minél nagyobb térfogat elérése volt a cél, így alapállásban 440 literes a raktér, ami szükség esetén 1332 literre növelhető.

A csomagtartóban található egy 32 literes rekesz is, ahová a töltőkábelt lehet elrámolni, amikor épp nincs rá szükség. Elöl viszont hiába keresnénk extra csomagtartót, a Mégane motorháztetejének felnyitása után csak az oda zsúfolt műszaki tartalommal nézhetünk farkasszemet, tárolórekesznek nyoma sincs. Mondjuk ez nem is akkora baj, az első csomagtartók megközelítése az esetek többségében úgyis sokkal nehézkesebb.

Utasterében az ember 24 órás cirkadián ritmusához igazodó hangulatvilágítás teszi még otthonosabbá az utazást, ami 30 percenként változtat egy keveset az aktuális megvilágításon. Persze felül is lehet bírálni a rendszert és saját kedvenc színt használni.