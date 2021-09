A Renault az elmúlt tíz évben mintegy 400 ezer villanyautót adott el világszerte, amelyek összességükben jó 10 milliárd kilométert tettek meg. Az új generációs Mégane – amelynek formavilága a Morphoz, illetve Mégane eVision tanulmányautókból lehet ismerős – a legújabb fejlesztésű CMF-EV platformra épül, ugyanarra az architektúrára, amire a Nissan Ariya is.

Ami a hajtásláncot illeti, az új fejlesztésű villanymotor 160 kilowatt (218 LE) csúcsteljesítményt és 300 Nm maximális forgatónyomatékot kínál. A villanymotor speciális kialakításának köszönhetően ritkaföldfémek nélkül gyártható, így kisebb a környezeti terhelése, és olcsóbb is az előállítása. Emellett tömege is csekély, mindössze 145 kg, ami 10%-kal kedvezőbb, mint a Renault Zoe jelentősen gyengébb motorja. A Mégane egy csökkentett teljesítményű verzióban (96 kW, 130 LE, 250 Nm) is elérhető lesz; az erősebb variáns 7,4 másodperc alatt gyorsítja álló helyzetből 100 km/órára az autót.

Ahogy a villanymotor, az akkumulátorcsomag is speciális. A 395 kilós pakk mindössze 11 cm vastag, és ezzel a legvékonyabb a szegmensben. Az új összetételnek köszönhetően az akku energiasűrűsége 20%-kal nagyobb, mint a Zoe akkumulátoráé, amely egyébként 40%-kal vastagabb is a Mégane aksijánál. A rendszer öntött alumínium csőrendszert alkalmazó vízhűtést kapott, fölötte vastag zajcsillapító burkolat gondoskodik a csendről.

Ami a kapacitást illeti, két lehetőség közül választhatunk majd: a 40 kWh-ás 300 kilométeres WLTP hatótávolságot ígér, a 60 kWh-ás 470 kilométerre elegendő energiát tárol (azért nem másfélszer annyit, mert az akkumulátorok elérhetősége modellváltozattól függően eltér.) A Renault garantálja, hogy 8 év után is megtartják eredeti kapacitásuk legalább 70%-át.

Az energiahatékony működésben szerepet játszik az új szellőző, fűtő és klímaberendezéshez kapcsolódó, új hőszivattyú; az akkumulátor és a villanymotor hulladékhőjét a fűtésben hasznosító, intelligens rendszer; valamint a navigációs rendszer adatbázisát hasznosító, prediktív töltésvezérlés, amely a tervezett töltési ponthoz közeledve a töltéshez optimális hőfokra melegíti vagy hűti az akkumulátort, így az gyorsabban és teljesebb mértékben tölthető.

Apropó töltés: az otthoni 10 amperos, 1,2 kilowattos konnektoros töltéstől kezdve a 32 amperos, 7,4 kilowattos töltőboxon át a nyilvános egy- és és háromfázisú töltők akár 22 kilowattos töltéséig minden lehetőséget támogat a rendszer. Egyenáramról pedig 130 kilowattal tölthető a Mégane. A leglassabb esetben 8 óra alatt 400 kilométernyi áramot vehetünk fel, míg villámtöltővel 30 perc alatt 300 kilométerre elegendő energiához juthatunk.

Az új Mégane E-Tech Electric újdonsága a francia tűzoltósággal közösen kidolgozott, speciális csatlakozó, amelyen keresztül 5 perc alatt eloltható a kigyulladt villanyautó – szemben a jelenleg szokásos 60-180 perccel. Emellett a hátsó üléspad alatt található egy általános megszakító, ami áramtalanítja az autót. A szélvédőre illesztett QR kódot beszkennelve pedig a tűzoltók azonnal hozzáférhetnek az autó szerkezeti információihoz, például a légzsákok vagy az akkumulátorok elhelyezkedéséhez, a biztonságos megbontási pontokhoz.

A villanyautó nem emissziómentes, csak a felhasználás helyén nem bocsát ki káros anyagokat. A Mégane esetében ezen túlmenően az anyaghasználatnál is odafigyeltek a környezetvédelemre: a kárpitok például 100%-ban újrahasznosított anyagokból készültek, az autóban 27,2 kilogrammnyi újrahasznosított műanyag található, hasznos élettartama végén pedig a Mégane E-Tech Electric 95 százalékban újrahasznosítható.

Az említett, vadonatúj padlólemez eredménye, hogy a visszafogott karosszériahossz (421 cm) jelentős tengelytávval (270 cm) társul, ami kiemelkedő helykínálatot ígér. A CMF-EV platform nem csak fejlett elektromos hajtásláncot, hanem új kormányművet és futóművet is jelent. A vékonyabb akku révén a tömegközéppont 90 mm-rel (!) mélyebbre kerülhetett, mint a belső égésű motorral szerelt Mégane-ban, a vezető mélyen ül. Hátul a teljesen sík padló és az optimalizált dőlésű háttámla biztosít pihentető, kényelmes üléshelyzetet.

A keréktárcsa 18 vagy 20 colos lehet. A csomagtartó 440 literes, a töltőkábeleknek saját helyük van a paló alatt. A hátsó ülések 1:2 arányban dönthetők, az első utasülés elfektethető. Az első könyöklő 55 mm-es tologatható, alatta tárolórekesz, két USB és egy 12 voltos töltőaljzat található; mögötte további kettő USB port szolgálja ki a hátul utazókat. Az utastérben összesen 30 liternyi tárolóhelyet találunk.

A Mégane a digitális tartalmak és szolgáltatások terén is sokat kínál. A műszeregység 12,3 colos képernyő, a központi érintőképernyő 9 vagy 12 colos, utóbbi álló formátumú. A műszerfalra négyféle megjelenítés választható, a központi monitor teljesen testre szabható. A multimédia rendszer Android operációs rendszert futtat. Magától értetődő, hogy a Mégane rengeteg (szám szerint 26) vezetőtámogató funkciót kínál.