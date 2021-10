Elsőre nagyon új az elektromos XC40 használata más autókhoz képest. A jeladót felismerő zárak oldják az ajtók reteszelését, indítógomb nincs is benne, elég igénytelen fedlap burkolja a helyét. Valószínűleg az ülésfoglaltság érzékelőjétől tudja, hogy beültünk, mert elég rálépni a fékre, D-be húzni az irányváltókart és mehetünk. Zseniális, hogy nem kell felesleges lépéseket tenni megálláskor sem. Érkezéskor megállunk, P-be tesszük a választókart, ami aktiválja a rögzítőféket és a kocsi leáll, csak be kell csapni az ajtót.

Ha a menüben aktiváljátok az egypedálos vezetést, a Volvo XC40 Recharge a lassítások és a megállások legnagyobb részét finoman, zavaró bólintás nélkül megoldja sima gázelvétellel. Az autó egyik okossága a vezetés helyett telefonnyomkodásra hajlamos emberektől segít megmenteni a többi közlekedőt. Ha a sor elindult, de a radarjelek alapján az autó nem mozdul, jön a hangjelzés és a műszerfali kérdés a vezetőnek, hogy haladásra kész?

Hátrafelé pocsék a kilátás, nemcsak a C-oszlop kisablaka maradt ki, de már a hátsó ajtón belül felfelé ível az övvonal. Kellemetlen a tolatókamerában, hogy az autó mögötti sávot banánalakban mutatja, nehéz megítélni, mennyi hely van még a következő autóig. A körkamerás rendszer felülnézeti képet is ad, ám a nagylátószögű lencsék annyira torzítanak, hogy precíz manőverezéshez nem sok hasznát venni. A kijelzőn semmi nem múlik, mert igazán szép képet ad.

408 lóerő egy ennyire kompakt autóban nehezen felfogható érték. Ekkora volt ifjúkorom mindenvivő luxusautója, a Mercedes 600 SEL teljesítménye, mielőtt kivették belőle a padlógázas dúsítást, és a takarékosabbá tett V12 onnantól 394 lóerőt tudott. Ma ezt a 300 kilowattot 300-400 kilóval nehezebb villanyautók csúcsmodelljei adják le, mint az Audi E-tron 55 quattro és a Mercedes EQC 400.

Állórajttal a két villanymotor először hanyatt löki, majd az ülésbe préseli az utasokat. A legjobban nem is az maradt meg bennem, ahogy az XC40 Recharge rajtolni képes és 4,9 mp alatt felér 100-ra, hanem ahogy 140-ről szinte átmenet nélkül felugrik 180-ra. Ahogy késlekedés nélkül ellő és utána ugrálnak a számok a kijelzőn, az maradandó élmény.

A határolás finoman fogja meg az autót, 184 km/óra volt a legnagyobb sebesség, amit leolvastam. Többnyire az első villamos gép hajt, de kanyarokban módosul a megoszlás és a hátsó motor is erősebben dolgozik, hogy agilisabbá tegye az autót.

Villanyautós mércével is jól szigetelt, halk utastérből látjuk, ahogy elsuhan a táj. Az első ülések kényelme a Volvo hagyományaihoz méltó, az XC40 is attól válik érdemi prémiumtermékké, hogy csak méretben kisebb a nagyobbaknál, nívóban nem marad el tőlük. A deréktámasz fel-le és ki-be is állítható, az ülőlap eleje kihúzható combtámaszként, már a Core alapverzióban is.

Autópályán az XC40 is produkálta azt a kellemetlenséget, hogy az index harmadik villanását követően a sávbantartó azt hiszi, irányjelzés nélkül kóválygunk a sávok között és igyekszik ott tartani a kocsit, ahonnan épp kisorolnánk.

Ez rossz, mert a három indexvillanásnyi idő alatt csak átrántani lehet az autót, az utasokat kibillentve nyugalmukból. Rég túl kéne lenni ezen és nem rögtön aktiválni a sávtartót. A rendszer sok apró korrekcióval tartja irányban az autót, vannak ennél higgadtabban dolgozó vezetői segédrendszerek.

Az ólomsúlyú villanyautók egyike sem szökell gazellaként kanyarról kanyarra, és egy SUV eleve lemondás a vezethetőségben. A maga korlátain belül az elektromos XC40 harmonikusan mozog. A rugózási kényelem a 20-as felnik ellenére tisztességes, a másik kerékszett 19 hüvelykes. A 255/40 R20-as abroncsok oldalfalán olvasható RECHARGE TM felirat arra utal, hogy a Pirelli kifejezetten ehhez a típushoz igazította a négy évszakos gumik tulajdonságait.