Ha laza félórás ismerkedés után már minden létező funkciót kedvünkre szabtunk, megismertük mit, hogyan lehet kapcsolni, el is indulhatunk az autóval. A furcsa kis váltócsonkot P-ből kétszer kell meghúzni, hogy D-be kerüljön, aztán már mehetünk is. Motorja csendes, civilizált darab, amihez a kissé lassú, nyolcfokozatú Aisin váltó is jó társ. Sietni nem érdemes vele, de kulturált autózáshoz egész kényelmes ez a váltó. Az XC40-es amúgy is inkább méltóságteljes, komfortos valami, amivel határozottan kellemes dolog autózni.

Elöl MacPherson, hátul több lengőkaros felfüggesztésével finoman megy át minden úthibán, kormányzása pontos, de az útról sok információt nem enged át magán. Aránylag nagy – 211 milliméteres – hasmagasságával földúton, szolidabb terepen is magabiztosan mozog, és van Off Road programja is a választható vezetési módok között. Nyomatékos dízelmotorja hajszállal 2000-es percenkénti fordulatszámon forog a 130-as sztrádatempónál. A városban manőverezést gyönyörű képű, 360 fokos kamerarendszer könnyíti meg. Fogyasztásnak nagyjából 150 autópályán 100 országúton és 150 városban megtett kilométer után 8,2 liter jött ki.