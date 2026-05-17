Csalódottan távozhat a Nürburgringről első 24 órás versenye után Max Verstappen. A holland a Winward Racing által felkészített Mercedes-AMG GT3-as versenygéppel vágott neki az egyik legnehezebb egynapos autóversenynek, ám szűk négy órával a leintés előtt az élről kellett a bokszba hajtaniuk műszaki hiba miatt.

A versenyt a negyedik helyről kezdő egység végig az élmezőnyben mozgott, nem zavarta őket a 24 óra alatt többször is el-eleredő eső. Verstappen kulcsszerepet játszott ebben, etapjai során többször is ő volt az, aki a váltótársai (Daniel Juncadella, Jules Gounon és Lucas Auer) által összehozott hátrányokat többször is lecsökkentette.

A 3-as számú autónak a riválisok kiesései és súlyos technikai hibái is segítettek, de így sem kapták volna ingyen a sikert: épp a testvérautó, a szintén a Winward által felkészített 80-as Mercedes volt az, mellyel vívniuk kellett. Verstappen kb. féltávnál, éjszaka 3 órakor előzte meg a vezetésért Maro Engelt, amit egész sokáig sikerült is megőrizniük. A két versenygép között a különbség sokat liftezett a pár másodperctől kezdve a fél percig.

Mindennek végül a 3-as autó műszaki hibája vetett véget. Verstappen délelőtt 11 óra körül, a 20. óra végén adta át a volánt Juncadellának, ám a spanyol mindössze két kör után visszatért a bokszutcába: a jobb hátsó féltengely adta meg magát. A probléma, illetve annak javítása miatt több órára a garázsba kényszerült az egység, csak az utolsó percekre tértek vissza a pályára, már a 39. helyen.

A versenyt végül Verstappenék testvérautója, a 80-as egység (Maro Engel, Maxime Martin, Fabian Schiller, Luca Stolz) nyerte 156 megtett körrel. Ha Verstappen a győztes egység tagja lett volna, ő lett volna a második Forma-1-es világbajnok Niki Lauda után, aki 24 órás versenyt nyer a Zöld Pokolban. 2026-ban azonban be kell érnie a 38. hellyel.