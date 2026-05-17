A Gyaloggalopp című zseniális Monthy Phyton film óta tudjuk, hogy a nyulakat nem szabad alábecsülni. Mindez hatványozottan igaz akkor, amikor az ember a magyar vidéken közlekedik.

A mondat igazságtartalmát egy rolleres a saját bőrén tapasztalhatta meg nemrég, amikor Százhalombattánál békésen gurult az úton. A férfi körülbelül 30-35 km/órával haladt éppen akkor, amikor egy mezei nyúl keresztezte az útját. Vitán felül áll, hogy az állat rosszul mérte fel a helyzetet. Azt hitte még simán átér a jármű előtt, de amikor úgy tűnt, hogy nem fog sikerülni, pont a férfi irányába ugrott.

Dánielt így telibe kapta a körülbelül 3-6 kg tömegű, 60-75 cm hosszú állat. Az ütközés következtében a férfi ugyan elesett, de szerencsére csak kisebb horzsolásokkal megúszta az esetet. Elsőre hihetetlennek hangzik, hogy egy nyúllal való találkozás lehet akár veszélyes is, de a mezei nyúl nem összetévesztendő a házi nyuszival.

Ez az állat nagy, hosszú és erős. Nem olyan pici, mint azok a házi fajták, amiket húsvétkor gyakran látni. Akár 2-3 méter is ugorhatnak, ha indokoltnak látják. A lenti találkozás azért is végződött szerencsésen, mert a rolleres bukó sisakot viselt. Hogy hogyan zajlott a mezei nyúllal való találkozás, az a lenti videóból kiderül (vigyázat: obszcén szöveg hallható a videó alatt):