Az elmúlt időszakban több olyan személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt Győr-Moson-Sopron vármegye közútjain, amelyek után az okozó a helyszínt megállás és segítségnyújtás nélkül elhagyta – számolt be a helyi rendőrség, aki felhívta a figyelmet, hogy ezzel bűncselekményt követ el a távozó.

Egy meggondolatlan és rossz döntés miatt életek kerülhetnek veszélybe, továbbá visszafordíthatatlan károkat okozhatunk másoknak és saját jövőnkben is.

Amit tennie kell, ha balesetet okoztál:

Azonnal állj meg!

A biztosítsd a helyszínt és tegyél meg minden tőled telhetőt a további balesetek elkerülése érdekében. Viselj láthatósági mellényt, helyezz ki elakadásjelzőt!

Tájékozódj és maradj a helyszínen!

Ellenőrizd, hogy van-e sérült!

Segíts a baleset folytán megsérült vagy veszélybe került személynek!

Ha van sérült, a 112-es központi segélyhívószámon azonnal hívjon mentőt és rendőrt!

A rendőrök hangsúlyozzák: bármilyen súlyos balesetet is okozott valaki, a baleset színhelyén történő maradás és a segítségnyújtás a leghelyesebb döntés. Ez nemcsak jogi kötelezettség, hanem erkölcsi felelősség is. Egy baleset sérültjeinek segítségre van szükségük, ekkor minden perc számít. A cserbenhagyásért akár börtönbüntetés is járhat, ahogy egy korábbi cikkében rámutatott a Vezess: