Egy hét múlva, jövő hét szombaton kezdetét veszi a Kamion Európa-bajnokság 2026-os szezonja. A mezőny elsőként Olaszországban, Misano-ban áll elsőként rajthoz. A FIA ETRC-t immáron 20. éve rendezik meg ebben a lebonyolítási formában. Az idei év első versenyhétvégéjén, május 30-án és 31-én összesen négy futamot rendeznek meg.

Ebben a szezonban tizenhat pilóta hét versenyhétvégén át küzdhet meg egymással a bajnoki címért. Közülük tizennégyen teljes szezont futnak, további két pilóta pedig futamonkénti nevezéssel indul.

A versenynaptár szerint a Kamion Európa‑bajnokság az idei évben sem tér vissza Mogyoródra, a Hungaroringre. Kiss Norbert, a Révész Racing versenyzője ugyanakkor megszerezheti nyolcadik Európa‑bajnoki címét, amivel újabb történelmi rekordot állítana fel. Ennyiszer még egyetlen versenyző sem állhatott fel a szezon végén a dobogó legfelső fokára. A szombathelyi születésű versenypilóta a 1-es rajtszámot viselő MAN versenykamionnal versenyez majd.

Érdekesség, hogy az idei évben a Nemzetközi Autómobil Szövetség (FIA) teljes egészében átveszi az irányítást a sorozat felett. Ennek köszönhetően a motorsport irányító testület immáron nemcsak a sport- és technikai szabályok felügyeletéért felel, hanem jóval aktívabb szerepet vállal a Kamion Európa-bajnokság működtetésében is. Ez azt jelenti, hogy a versenynaptár kialakítása, a pályákkal való kapcsolattartás, a versenyzői- és csapatkommunikáció, valamint a paddock-műveletek is közvetlenül a FIA irányítása alá kerültek.

A Kamion Európa-bajnokságban az idei évben fontos szerepet kap a fenntarthatóság. Ennek köszönhetően a csapatok olyan Goodyear gumiabroncsokat használhatnak, amelyek 60 százalékban fenntartható forrásból származó anyagokat használnak. Ez az érték 5 százalékkal magasabb a tavaly évhez képest. A magasabb arányt a gondosan összeválogatott összetevők teszik lehetővé, mint például a rizshéj hamujából előállított szilika, valamint az alternatív forrásból származó korom. A Goodyear a versenyabroncsokat újrafutózza, és normál teherautó‑abroncsként hozza vissza a forgalomba, így elkerüli a versenyabroncsok hulladékként való kezelését.

Az idei évben is egy IVECO S-eWay nyerges vontató lesz a hivatalos felvezető jármű.

Fontos továbbá megjegyezni, hogy a versenyzők összesen három nagy európai és észak-amerikai teherautógyártó gyártmányaival fognak dübörögni a pályán. Az MAN 11 darab, az IVECO 3, a Scania 1 és a Freightliner is 1 versenygéppel lesz jelen.