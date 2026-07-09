A magyar fuvarozói szektor kritikus munkaerőhiányára hívta fel a figyelmet a NiT Hungary egy szerdai szakmai egyeztetésen, amelyet az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium államtitkársága hívott össze Naderi Zsuzsanna vezetésével.

Magyarországon a közúti árufuvarozásban jelenleg mintegy 120 000 gépjárművezető dolgozik, ám a hiány nagyságrendileg 8–10%-os, azaz 8–10 ezer fő hiányzik a munkaerőpiacról a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary) számításai szerint.

„Ez a hiány önmagában évi 150–200 milliárd forintos kiesést jelent az államkincstárnak, mivel a be nem töltött álláshelyekhez kapcsolódó közterhek nem folynak be. Az európai kép sem biztató, mert az IRU felmérése szerint 2025-ben mintegy 444 000 betöltetlen tehergépjármű-vezetői állás volt Európában. A gépkocsivezető-hiány uniós átlagban 12,1%-os, Magyarországon a 15%-ot is meghaladja” ‒ hangsúlyozta Lajkó Ferenc, a NiT Hungary ügyvezető főtitkára. Hozzátette: a sofőrök kiöregedőben vannak, mert jelentős részük, mintegy 42%-uk 50 év feletti, ami tovább súlyosbítja a helyzetet.

A szervezet első embere szerint a problémát az okozza, hogy a hatósági tehergépkocsi- és autóbusz-vezetői képzés 2016 és 2020 között elismert szakmaként, állami finanszírozással működött. 2020-ban azonban ez megszűnt, ezért sokaknak 1-1,5 millió forintba kerül csak a szükséges jogosítványok megszerzése.

A NiT Hungary ezért több konkrét javaslatot is beterjesztett. Ezek közé tartozik a gépjárművezetői tevékenység szakmaként történő elismerése, a tehergépkocsi- és autóbuszvezető-képzés, valamint a GKI hatósági alapképesítés integrálása a szakképzési és felnőttképzési rendszerbe, az állami finanszírozás helyreállításával. Emellett szorgalmazzák a gépjárművezetői hivatás presztízsének növelését, valamint dedikált gépjárművezetői csoportok felállítását.

Naderi Zsuzsanna szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár az egyeztetésen hangsúlyozta, hogy munkájában az ágazati együttműködésekre és a térségi válaszokra kíván építeni. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium Államtitkársága ez év szeptemberére ígérte a konkrét lépések és intézkedések megfogalmazását.