A Magtec elektromos hajtásrendszereket gyártó cég befejezte egy 1960‑as évekbeli londoni Routemaster busz teljes elektromos átalakítását. A munka nem öncélú volt, mivel az eredetileg a Golden Tours számára végezték el, ennek ellenére izgalmas vállalkozásnak bizonyult, hiszen ilyen idős busz még nem vett részt Európában az úgynevezett “retrofit” programban.

A klasszikus, eredetileg dízelmotoros jármű egy 200 kWh‑s akkumulátort kapott, amely akár 120 mérföldes – átszámítva 193 km-es – hatótávolságot biztosít, miközben a busz megőrizte ikonikus karosszériáját és külső megjelenését. A Routemaster modernizálása egy nagyobb program része: a Magtec eddig több mint harminc dízelbuszt alakított át elektromos hajtásúvá az Egyesült Királyság különböző városaiban, köztük Londonban, Oxfordban, Liverpoolban és Walesben. Az elmúlt években a Tootbus városnéző társaság is a Magtec-et bízta meg több londoni, nyitott tetejű busz elektromos átépítésével.

A Routemaster platform elektromos átépítése komoly mérnöki kihívást jelentett a Magtec számára, hiszen az új hajtásláncot a hatvanas évekbeli konstrukció szerkezeti korlátai között kellett integrálni. A fő akkumulátorcsomagot – a vezérlőegységgel és a kiegészítő rendszerekkel együtt – a padló alatti részbe építették be, a szükséges kapacitás eléréséhez pedig további akkumulátormodulokat helyeztek el a jármű különböző pontjain.

A mérnöki munka nemcsak a hajtáslánc cseréjét, hanem a belső rendszerek átalakítását is megkövetelte. Érdekesség, hogy a Routemaster eredeti elektromos architektúrája lehetővé tette az új kábelkötegek és vezérlőrendszerek beépítését anélkül, hogy azokat modern, saját fejlesztésű elektronikai rendszerekkel kellett volna összekapcsolni. A vezetőfülkébe a Magtec digitális műszerfala került, amely fejlettebb felügyeleti és vezérlési funkciókat kínál, miközben a jármű külső profilja – beleértve a városnéző járatokhoz szükséges nyitott tetőt – változatlan maradt.

A vállalat szerint az átalakítás mindössze négy hónap alatt készült el. Ez jelentős előrelépés, hiszen korábbi hajtáslánc‑cserés projektek akár 14 hónapot is igénybe vettek. A Magtec úgy látja, hogy a mérnöki folyamatok finomításával sikerült jelentősen csökkenteni a projektidőt, ami a jövőben további átalakításoknál is előnyt jelenthet.

Az átalakított jármű a londoni székhelyű Golden Tours városnéző-társaságnál fog forgalomba állni. A vállalat jelenleg két további Routemaster busz átalakításán is dolgozik, amelyek zárt tetős kivitelben készülnek, és tematikus turisztikai szolgáltatásokhoz tervezik őket használni.

A Routemaster modellt eredetileg 1956-ban mutatták be, és 1968-ig gyártották. Ez idő alatt összesen 2 876 darab készült belőle. Körülbelül 1200 darab viszont még ma is létezik ebből az ikonikus autóbuszból.