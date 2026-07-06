Több mint két napot vett igénybe, de a szakemberek sikeresen kiemelték és a közeli vasúti töltésre mozgattak egy 77 éves hidat – számolt be róla a V-Híd. A 820 tonnás acélhíd a budapesti Bartók Béla út felett futott eredetileg és a vasúti közlekedést szolgálta. Elmozdítására azért volt szükség, mert a helyét már májusban átvette egy, a Déli Körvasút fejlesztéséhez épített konstrukció.

A híd mozgatása a Déli Körvasút fejlesztésének egyik legösszetettebb emelési feladata volt. A 67,14 méter támaszközű, szegecselt acél ívhidat speciális emelési és szállítási technológiával mozgatták át eredeti helyéről a közeli vasúti töltésre.

A híd áthelyezéséhez két különleges nagygép összehangolt munkájára volt szükség. A kezdőponti oldalon egy 2×10 tengelyes SPMT, vagyis önjáró moduláris szállítójármű támasztotta alá a szerkezetet, amely mintegy 460 tonnát hordozott. A híd másik végét pedig egy 750 tonna teherbírású lánctalpas daru emelte, amely a teljes művelet során folyamatosan biztosította a szerkezet stabilitását.

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A művelet előkészítése komoly feladatot jelentett, mivel a szakembereknek a csomópont teljes környezetében (“hídárnyékában”) 30-40 centiméter vastag ideiglenes védőtöltést kellett építeniük. Ehhez 800 köbméternyi töltésanyagot használtak fel. Erre azért volt szükség, hogy az SPMT megfelelő teherbírású felületen haladhasson végig a mozgatás során.

Bár az acélhidat egyben emelték ki eredeti helyéről, a szerkezet azonban nem egy darabban hagyja el a munkaterületet. A hidat a közeli vasúti töltésen darabolják fel, ahol legfeljebb 12 méter hosszú és 2,4 méter széles elemekre vágják. Ezeket a méreteket úgy határozták meg, hogy az acélszerkezet darabjai közúton, kamionokkal biztonságosan elszállíthatók legyenek.

A most kiemelt híd története a második világháború után kezdődött. Az eredeti Bartók Béla úti vasúti hidat 1945 januárjában felrobbantották, a helyére épült új acélhidat pedig 1949-ben helyezték forgalomba. A szerkezet több mint hét évtizeden át szolgálta a vasúti közlekedést Budapesten.