Mindössze tizenkét példányban, egyenként nettó 2,65 millió dolláros (821 millió Ft) alapáron készül a Hennessey Venom F5-M Roadster, amely a világ legerősebb kézi váltós sportkocsijaként vonulhat be a történelemkönyvekbe.

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A hipersportautók és brutális pickupok texasi gyártója a Venom F5 Evolution modellt fejlesztette tovább, és felhasználta az egyedi F5 LF projektje során szerzett tapasztalatokat:

Az autó új szénszálas vázszerkezetet, egyedi karosszériát és módosított aerodinamikai csomagot kapott. Utóbbi leglátványosabb eleme az 1,4 méteres „hátúszó”, azaz függőleges stabilizátor, amely a tetőn elhelyezett légbeömlőtől egészen a hátfal pereméig húzódik.

Az autó nyilvános világpremierjére a Goodwoodi Sebességfesztiválon, július 9-én kerül sor, ezt követően pedig Alex Brundle egykori autóversenyző naponta két alkalommal száguld vele végig a birtokon kialakított hill climb versenypályán.

A 6,6 literes, ikerturbós V8-as motor ugyanaz, mint ami a tavaly ilyenkor bemutatott Hennessey Venom F5 Evolution kupét hajtja. A 2059 lóerős csúcsteljesítmény által lehetővé tett menetdinamikát egyelőre nem számszerűsíti a Hennessey; a kupéról is csak annyit árultak el, hogy 10,3 másodperc alatt gyorsul 0-ról 320 km/órára.

Ugyanezen a néven egyébként egyszer már gyártott teljesítmény-rekorder kézi váltós autót a Hennessey: a Venom F5-M 2024-es kiadása 1842 lóerőt adott le.

A váltókar rövid utakon mozog az alumínium tömbből milliméteres pontossággal kimart, nyitott kulisszában, amely azóta hozza lázba az autórajongókat, hogy a Ferrari először kezdett el fém kulisszákat alkalmazni, mégpedig azért, hogy a korabeli váltók pontatlanul mozgó, támolygó karját megregulázza, és feszes, pontos útra kényszerítse.

A tizenkét darab Venom F5-M Roadster mindegyike teljesen egyedi kivitelben készül. A Goodwoodban látható, első példány brit tulajdonosa az Egyesült Királyság és az Amerikai Egyesült Államok zászlaja mellett családnevét is több ponton elhelyeztette az autó külső és belső felületein, míg a roadster orrán látható Hennessey-logó 24 karátos aranyból készült.