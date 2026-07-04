Nemrég írtunk a Spanyolországból származó youngtimerek kapcsán arról, hogy egy Mercedes-Benz 190D 2.5 magyar gazdája megpróbálta OT-vizsgával, regisztrációs adó nélkül forgalomba helyeztetnie az autót itthon.

Sok lóerővel lenne nagy tétel a regadó

Amióta az Euro 1-2-3-as besorolású autók egy kategóriában vannak és a hengerűrtartalom vagy a dízel és a benzines üzem sem számít, a regisztrációs adót az autó teljesítménye határozza meg.

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Egy 160 kilowattos vagy 218 lóerős E32-es BMW 730i, már a V8-as motorral 1994-ből, 451 200 forintos regadót vonz magával. Erre a 69 kilowattos, 94 lóerős 190D 2.5-re 1991-ből 112 800 forintos regisztrációs teher érvényes. Fillérre ugyanennyit kell fizetni, ha egy 1987-es FIAT Uno 1,5 i.e. a kiválasztott.

Ebben az esetben az OT-vizsgához szükséges ráfordítás messze meghaladta a regadó összegét, tehát csak ennek elkerülése a legritkább esetekben teszi rentábilissá az oldtimer-minősítést, de nem is csak egy újabb állami sarc elkerülése a szempont. Az OT-s rendszám az autó vélhető értékgyarapodásán kívül egy csomó más előnnyel jár.

Törésnél is jól jön az OT-s rendszám

Hazánkban nagyon értékes előnyöket biztosít a jogalkotó a muzeális minősítésű régi autókra. Például nem terhelik őket behajtási korlátozások károsanyag-kibocsájtásuk alapján, nem kell a gyorsforgalmi utakra útdíjat fizetni utánuk és gépjárműadót sem.

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Ám az OT-minősítés legnagyobb előnye akkor érvényesül, ha az autó másvalaki hibájából összetörik. A jármű kora alapján a károkozó felelősségbiztosítója az autó valós értékének töredékével szúrja ki a pórul járt gazda szemét, ha az autón sima rendszám van. Az OT-vizsga ilyenkor segít a veszteség mérséklésében.

W201 2.5 D 1991-ből

Ha az alapautó nem elég jó, annál sok esetben egyszerűbb és gazdaságosabb egy eleve OT-s autót megvásárolni, ha nem tudod a nagy falatok, a karosszériamunkák, a mechanika és a fényezés közül legalább az egyiket magadnak megcsinálni.

Berecz Róbert vásárolta meg itthon ezt a 295 ezer kilométeres óraállású, 1991-es gyártású, öthengeres szívódízelt és úgy döntött, hogy az autó általánosan jó állapota miatt felhozza a muzeális minősítéshez szükséges nívóra és megpróbálja OT-rendszámmal forgalomba helyeztetni.

Minden azon múlik, milyen a kiindulási alap. A spanyol használt kocsik nagy előnye, hogy alul tényleg rozsdamentes autókat vehettek az Ibériai-félszigetről, így a sokszor kilátástalan lakatosmunkák költsége megspórolható. Legjobb esetben a kasztni sem igényel teljes újrafényezést. A pusztító napsugárzás miatt ez ritka, de ez a W201-es Mercedes ebből a szempontból is remek állapotban maradt.

Nem kellett lakatolni, sem fényezni

Minden egy alapos alsó tisztítással kezdődött. Sok órányi gőzborotvás mosás után egyértelművé vált, hogy az autó alulról kiváló állapotban van. Nem volt szükség a futómű vagy az alváz korróziómentesítésére, mert nem volt rajtuk rozsda.

Robi kicserélte a kipufogó középső részét, a többi dobot és csövet rozsdátlanította, majd az eredeti és az új részeket lealapozta és cinksprayjel lefújta az egységes hatás kedvéért. A cinkspray sokkal időtállóbb megoldás a gyorsan pusztuló kályhaezüstnél, ahogy a cinkréteg ráég a forró kipufogóra, az konzerválja a bevonatot.

Volt munka a rozsdás kipufogó-leömlővel is, lecsiszolása után ez az elem is cink védőbevonatot kapott. A szívóagancsot elég volt megtisztítani és ugyanígy lefesteni. Mókás volt, amikor a kertben a zsinórra akasztott kipufogóelemek függtek úgy, mint a kamrában lógó oldalszalonnák.

Mi lett a hajtáslánccal?

Mivel ennek az öthengeres dízel szívómotornak és a hajtásláncnak ez 295 000 km semmi, csak az enyhe hidrotőkehang okát kellett kideríteni. Ezt a zörejt itt nem hidrotőkék adják, hanem az ékszíjfeszítő elfáradása miatt keletkező rezgés. A teleszkópos ékszíjfeszítő az én már 20 szelepes S124 kombimon is cserét igényelt, idén tavasszal 48 000 forintba került.

Kiváló állapotban volt a tetőkárpit, ragasztása nem engedett el. Ugyanez igaz az ülésekre is, a világos kárpitozás a legendásan tartósra épített, a valódi minőséget megtestesítő 190-esben háromszázezer km után ki sem bolyhosodott.

Mivel az ajtóborítás és az üléskárpit is koszos volt, a szennyeződések eltávolítása lett a következő feladat. Berecz Robi, aki autópolírozással és utastértisztítással foglalkozik, ezt is megoldotta.

Nagyon fontos szempont az OT-minősítés során a csavarfejek állapota a futóműalkatrészektől a toronycsapágyakig. Egyik sem lehet rozsdás, amit itt az autó eredete biztosított. Ha kadmiumozott csavarra kell cserélni a csúnyákat vagy rozsdátlanítani és lefújni a rosszakat, az költségben illetve munkában is vaskos tétel pluszban.

Ki kellett venni a kerékjárati dobbetéteket, megtisztítani a fémfelületeket, kipucolni a sarkokat és a dobbetéteket megszépítve visszaszerelni. Ha a féltengelycsavarokon vakrozsdapöttyöket láttok vagy a lengőkarokról, keresztstabilizátorokról leverődik a festék a futómű javítása közben, azt festékszóróval és matt fekete színnel érdemes korrigálni.

Hűtőmaszk háromból

A vizsgára megszépített hűtőmaszk három elemből állt össze, amihez egy gyári új, még korábban megvásárolt és Mercedes-zacskóba csomagolt keret adta az alapokat. Robi a krómpálcákat egy másik hűtőmaszkból szerelte át polírozás után. A szürke hűtőrácsot a gyári színkódja alapján fújta le, mert kifehéredett a napszívta műanyag. A lökhárító megszépítése miatt is szét kellett szedni az autó orrát. A lökhárító megmaradhatott, levételük után a koptatócsíkok újrafestve kerültek vissza.

Első fényszóróból Robi megvásárolt egy pár új Hellát, de mivel a gyári Bosch a kicsinosítás után annyira szép lett, inkább az eredetit tette vissza. A jellegzetes bordázatú hátsó lámpák megtisztítása és polírozása kihozta a szépségüket. A bordák a menetszél átvezetésével segítik tisztán tartani a lámpákat, fineszes és esztétikus megoldás.

Használt autó helyett veterán

Bizonyos fokig a vizsgabiztostól és a minősítő állomástól is függ, hogy egy autó sikeresen teljesíti-e a követelményeket. Néhány használati nyom maradhat az autón, nem elvárás a gyári új állapotra hozni a kocsit, egy-egy horpadás, benyomódás, kopásnyom belefér. De épp a nagy youngtimereknél nagyon fontos, hogy a jó karban megőrzött használt autóktól megkülönböztessék a típust valóban ragyogó állapotban reprezentáló példányokat.

Emiatt egy Mercedes-Benz 190-nel vagy más kortárs autóval egyáltalán nem könnyű a muzeális minősítést megszerezni.

Még sok van belőlük, szakmán belül nem mindenki fogadja el berzenkedés nélkül, hogy ez már nem használt autó, hanem veteránná érett – legalábbis én ezt hallottam olyan tulajdonosoktól, akik youngtimerrel futottak neki az OT-vizsgának és nekem is hasonló érzésem támadt, amikor pár éve elkísértem a 190-es gazdáját egy W202-es Mercedes C 220 OT-vizsgájára, amit korábbi autója szintén sikeresen vett.

300 ezer km semmi a sorötös 190-esnek

Láthatjátok a fotókon is, hogy az autó megfelelt az OT-vizsgán és a 16 257/95-ös számú táblával tanúsított muzeális minősítést szerzett. 300 ezer km soknak tűnhet, de ebből a korszakból egy Mercedesnek ez semmi, amit ez az autó is megerősített.

Futóműve a rugós ülésekkel pazar kényelembe ringatja az elöl ülőket, a felfüggesztés halkan dolgozik. A közvetlen befecskendezés előtti korszakból a Mercedes előkamrás dízelei csodás puhasággal járnak bemelegedés után. Az öthengeres motor megsimogat az orrból.

Szelíden mormol a láncos vezérlésű motor, a sorötös dízel turbó nélkül is egész jó erőben van. A 190-est könnyen viszi, élőben energikusnak hat, pedig a 100-ra gyorsulása 15,1 másodperc.

174 km/órás végsebességhez is kellene nekifutás, ha valaki barbár döngetéssel terhelné a kecses, kortalanul sikkes és hátul szűk utasterű limuzint.

5,5 litert fogyaszt

Mai autókhoz mérve is csekély a 2,5-ös dízel W201 fogyasztása, hiába 2497 köbcentis az öthengeres. Az 55 literes tankkal 1000 kilométert simán megteszt az autó országúton és autóúton, ami 5,5 literes átlag 100 kilométeren.

Időközben már másik tulajdonos örül az OT-AD-793-as rendszámú youngtimernek, amivel még sok boldog közös évet tölthetnek el. Állapota alapján ennek a 190-es Mercedesnek jó esélye van arra, hogy az öt évente esedékes újraminősítések után is büszkén viselhesse a muzeális járművek OT-s rendszámtábláját.