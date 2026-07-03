Igazi autósport-ünnep lesz a hétvégén a Hungaroringen. Ahogy arról már a Vezess beszámolt, az International GT Open látogat a Forma-1 magyar otthonába, a hétvége programja pedig igen színes lesz, számos széria versenyeit meg lehet majd tekinteni.

Ellátogat hozzánk a brit Forma-3 (hivatalos nevén GB3) is, melynek mezőnyében a 17 éves magyar pilótát, Molnár Martint is megtaláljuk. A 8 éves kora óta versenyző, az F1-es nevelőszériák ranglétráját eddig sikerrel mászó pilóta korábban még sosem versenyzett a Hungaroringen.

“Az egyik álmom válik valóra azzal, hogy hazai pályán képviselhetem a magyar színeket. Ettől függetlenül ugyanúgy készülök a hétvégére, mint bármelyik másik versenyre, nem szeretnék extra nyomást helyezni magamra” – fogalmazott a bajnokság negyedik helyén álló versenyző. Martin az első két hétvége öt futamából hármat dobogón zárt, egyszer pedig műszaki hiba miatt el sem tudott indulni.

“Szeretném továbbvinni az első két versenyhétvégén mutatott teljesítményt, mert bár a spái hétvége kicsit nehezen indult, végül az is jól végződött. A Hungaroringen az lesz a célom, hogy már a kezdés is jó legyen, és biztos vagyok benne, hogy a magyar drukkerek rengeteg energiát fognak adni ehhez. Az biztos, hogy rengeteg munka vár ránk” – tette hozzá a pilóta, akivel a hétvégét megelőző csütörtöki tesztnapon találkoztunk.

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“Az nem jó szó, hogy izgultam, inkább izgatott voltam nagyon” – mondta első megtett körei után Martin. “Az előző estéken az alvás egyre kevésbé ment. Nagyon vártam már, hogy kiguruljunk. Reggel még elég poros volt a pálya, de azóta már sokat javult. Megpróbáltam ugyanúgy felfogni ezt a hétvégét, mint a többit, de ez kicsit megváltozott, amikor megérkeztem és mindenki magyarul beszélt. Nyomást nem éreztem, megpróbáltam nem arra gondolni, hogy sok magyar néző előtt fogok versenyezni. Az idei naptárban ezt a pályát ismerem a legkevésbé, de a hazai pálya előnye biztos, hogy így is meglesz, a hangulat más lesz.”

“A családból és a barátok közül is sokan itt lesznek, ilyen még nem volt. Azt már elmondtam előre mindenkinek, hogy nem lesz sok időm körbevezetni mindenkit mindenhol, a munkám el kell végezni.”

Merre tovább a ranglétrán? A GB3 (több más sorozattal együtt) az utolsó lépcsőfok az FIA Forma-3-as bajnoksága előtt – ez már az az F3, melynek mezőnye a Forma-1-es hétvégéken viaskodik, és ahonnan már tényleg látható közelségben van a csúcs. Molnár Martin számára is ez lehet a folytatás, árulta el Kiss Pál Tamás, a Molnár Martin pályafutását egyengető MOTAM sportszakmai vezetője, korábbi formaautós pilóta. “Nem titok, hogy már tesztelünk és készülünk a következő lépcsőfokra. Több mint tíz tesztnapot teljesítettünk már a régi F3-as autóval január óta.” Hozzátette, nem akarják elkapkodni a fellépést. “Arra meg kell érni, meg kell lenni a kellő tapasztalatnak.” Miközben a háttérstáb a következő lépcsőfokot keresi, Martin az aktuális feladataira koncentrál. “Annyira ez nincs bennem, én a versenyhétvégékre koncentrálok ilyenkor, és nem arra, hogy jövőre mi lesz. Szerintem ez a jó hozzáállás, úgy ritkán lesz jó az eredmény, ha azon gondolkozunk, hogy mit szeretnénk a jövőben elérni. Inkább arra figyelek, mit szeretnék az adott futamon.” Az F3 alatti nevelőszériák közül a GB3 autói a legfejlettebbek közé tartoznak. 2025-ben újították meg a versenyautókat, melyeket az olasz Tatuus szállít minden résztvevőnek egységesen. 2,4 literes, négyhengeres szívómotorja 280-300 lóerő közötti teljesítményre képes, 2026-ra ráadásul 25 százalékkal növelték a nyomatékot. Az erőforrást hatfokozatú sebességváltó teszi teljessé. Unikum ezen a szinten, hogy a hátsó szárny állítható (DRS), akárcsak a Forma-1-ben. Az új autó bevezetésével 35 százalékkal javult a leszorítóerő a légellenállás viszonyában, magyarán szólva a versenygép sokkal hatékonyabban kezeli a légáramlatokat. A kanyarsebességeket ezen felül az is növeli, hogy a korábbiaknál szélesebb (elöl 10, hátul 12 col széles) gumik kerültek az autókra – ezeket a Pirelli szállítja, ahogy a Forma-1-nek is.

Molnár Martin pályafutását több támogató is segíti. Bányai Tamás, a One Magyarország vezérigazgatója elmondta, 2024 óta támogatják a pilótát. “Martinban olyan fiatal sportolót ismertünk meg, aki nemcsak a tehetségével, hanem a hozzáállásával is kiemelkedik a mezőnyből. Jó azt látni, hogy közös célunkat tűzünk ki magunk elé, és ezt Martinnak köszönhetően el is tudjuk érni. Bízunk abban, hogy ez egy hosszú távú közös építkezés lehet. Szakmai feladatokba nem szólunk bele, a feladatunk az, hogy támogassuk a versenyzésben és a hátteret adjuk hozzá” – fogalmazott.

De miért támogat egy Magyarországon működő telekommunikációs vállalat a nemzetközi porondon is egy versenyzőt? “Elsőre lehet, hogy távolinak tűnik, de az autósport világa különösen közel áll hozzánk: a technológiai fejlesztések, az innováció, a gyors alkalmazkodás és a precíz csapatmunka határozzák meg – ezek pedig olyan értékek és működési elvek, amelyek számunkra is meghatározóak. Ezért is tartjuk különösen értékesnek, hogy egy olyan magyar tehetséget támogathatunk, aki a magyar autósport következő nagy lehetősége is lehet” – mondta Bányai. “Martin példát mutat mások számára, mi pedig az övéhez hasonló történeteket keressük, hiszen a kiválóságra törekvés, az innováció és a folyamatos fejlődés a mi cégünk számára is lényeges jellemzők. Ez különösen érdekes most, amikor látjuk, hogy a Forma-1 új követőit a Z-generáció adja.”

Nézd meg videónkat is, ahol még többet megtudhatsz Molnár Martin autójáról, valamint arról, milyen eredményt vár a hungaroringi hétvégétől!

És hogy mi minden lesz még a július 4-én és 5-én a Hungaroringen? A GB3 mellett még másik két formaautós széria, az Euroformula Open és a FREC (Formula Regional European Championship) mezőnye is megmutatja magát. A túraautók szerelmesei a TCR Európa-kupa futamait követhetik, a fő attrakció pedig Európa egyik legrangosabb GT-bajnoksága, az International GT Open lesz GT3-as versenygépekkel. Szombaton öt, vasárnap hét, azaz összesen tizenkét versenyt láthatnak a nézők.