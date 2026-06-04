Annyi mesebelinek ható történetet hallottam Spanyolországból behozott, 20-30-40 éves, de állítólag rozsdamentes használt autókról, hogy felkerestem egy autókereskedést, ahol csak spanyol eredetű használt autókkal foglalkoznak. Kíváncsi voltam a tulaj tapasztalatára és saját szememmel akartam látni, hogy léteznek-e köztudottan rohadékony autók ép alvázzal és futómű-bekötési pontokkal, érintetlen küszöbökkel, rozsdás hullafoltok nélkül.

Régi autók, nagy motorral

Franyó Gábor régebbi, jellemzően 6-8-12 hengeres autókban utazik, a YoungTimerCar ügyvezetője csak a szívének kedves autókkal foglalkozik. Bálna Merciből egy turbódízel limuzin és egy V12-es 600 SEC kupé, egy E23-as 7-es BMW valamint egy V8-as Lexus GS 430 adja meg a hangulatot ottjártamkor a Budapest közelében, Leányfalun lévő telephelyén.

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Gábor főállásban fuvarozással foglalkozik, a használtautó-kereskedelemben a francia gyökerű szó eredeti értelmében véve amatőr, azaz műkedvelő, aki szereti, amit csinál. Ez vastagon meglátszik az itteni használt autók összetételén. Nem a pörgés gyorsasága és a várható profitszint alapján szelektál. Olyan autókat vesz meg, amelyekkel szívesen jár majd, amíg árulja őket, legyen az 1991 utáni Honda Civic vagy nyolchengeres, pápaszemes E-osztály 125 000 kilométerrel, motoros állítású kormánnyal.

1 500 000 alatt, 8 millió felett

„Mosolygok, amíg megvannak, és örülök, amikor elkelnek” – mondja a Spanyolországból behozott használt autói iránti viszonyáról. A youngtimerek zöme 3-6 millió forint közötti áron vár vevőre, de a szórás nagy. Akadnak a telepen 1,5 millió forint alatti és 12-15 milliós járművek is.

Most az alsó ársávból 1,6 millió forintért vár vevőre egy Nissan Maxima 3,0 QX V6 1995-ből és egy 1998-as, 1 399 000 forintos Mercedes E 300 Turbodiesel. Állapotával mindkettő meghazudtolja korát és a 418 illetve 566 ezer kilométeres óraállást.

Ritkaság az első generációs BMW X5 4,8is a nagy V8-cal, de nekem jobban megakad a szemem 4 599 000 forintos irányáron egy 1990-es 300 CE-n. A C124-es Mercedes kupét a 220 lóerős, 24 szelepes sorhat, a Becker Europa rádió, a működő légkondi, a csatornafedél (Gullydeckel) felniszett és persze a korróziómentes karosszéria teszi vonzóvá.

2200 km-re is érhet csalódás

Aki foglalkozik külföldi használt autókkal, pontosan tudja, hogy bőven van bennük kockázat. Akkor is, ha magánszemély hirdeti és akkor is, ha kereskedő árulja őket. Gábor az első autóit személyesen nézte meg és hozta haza Ibériából. Mivel derék spanyol barátaink angol nyelv-ismerete a magyarokéhoz és az olaszokéhoz mérhetően gyér, egy segítőt alkalmazott, aki jól beszélt spanyolul, de nem értett az autókhoz és az autós szakszókincshez, ami nélkül nehéz boldogulni.

Megvan a romantikája annak, hogy kirepülsz egy kocsiért és lábon hazahozod, de az apróhirdetési weboldalakról Gábor hamar átállt zárt autókereskedői licitoldalak használatára. Csalódás így is, úgy is előfordul, viszont sokkal kényelmesebb itthonról autókat vennie, együtt lehet a családjával és dolgozhat. Jobb így, mint Európa túloldalán vakaródzni egy autó mellett, amelyről a tulaj állított valamit, ami nagyon nem igaz.

Itt kereshetsz spanyol használt autót Spanyol használt autókat alapértelmezésben a Milanuncios apróhirdetési oldalon kereshettek. Olyan, mint az osztrák Willhaben.at vagy a német E-Bay Kleinanzeigen, tehát ez sem autóhirdetésekre specializálódó weblap. A kocsik szűrését megnehezíti, hogy nem állíthatók be az autóhirdetési oldalakon megszokott paraméterek. De aki szerelemből keres hobbiautót, valami régi és szerethető veteránalapot, az itt sem fog olyan bőségben Alfa GTV-re, 124-es Mercedesre, FIAT Barchettára, Ford Sierrára, Citroën XM-re, Toyota MR2-re bukkanni, hogy a manuális vagy automatikus légkondis autókra kellene szűrnie. Íme pár ismétlődő kifejezés a keresgélés megkönnyítéséhez, amibe belefutottam, amikor sorötös benzines C4-es Audi 100-ra vadásztam.

Vehículo catalogado como histórico: veterán járműként regisztrált

Correa de distribución y bomba de agua cambiados en 2025: vezérlés és vízpumpa cserélve 2025-ben

ITV hasta enero 2028: 2028 januárjáig érvényes műszaki vizsgával

130 cv: 130 lóerő

Todos los mantenimientos sellados en concesionario oficial hasta: minden karbantartás szerződött márkaszervizben elvégeztetve

Cargar aire acondicionado: a légkondit tölteni kell

Las cubiertas son nuevas: új gumiabroncsokkal

Se escucha ofertas: tegyetek ajánlatokat.

Negociable: irányár, alkualap.

Jönnek a Kinder-tojások

Jó ideje itthonra összpontosul a felfedezés izgalma, amikor a tréler leteszi az autókat. „Kinder-tojásokat veszek. Akkor derül ki, mit vettem, amikor leáll a trélerről” – fogalmaz Franyó Gábor. Bele kell kalkulálni az árakba a kisebb gondok megoldását, szervócsövek cseréjét, díszlécek pótlását, futóműjavítást, ha úgy adódik. De a spanyolországi autók zömmel olyanok, amilyennek leírják őket illetve amit a fotók mutatnak. Gábor eddig 70-80 youngtimert hozott be az elmúlt három évben és ötnél kevesebb akadt közöttük, amely nagyon nem azt hozta, amiről szó volt.

Adódnak nem várt esztétikai és műszaki hibák, de a reméltnél jobb állapotú autók is jönnek, amilyen a fotózáskor érkező E38-as BMW volt halványzöld metálszínben, zöld belső térrel. Berecz Robival, az autópolírozás Paganinijével voltunk a telepen és nulla másodpercig tartott beleszeretnünk ebbe a 730d-be a pixelhibás műszeregység, a megnyomott jobb hátsó ajtó, a részben hiányzó díszlécek ellenére. Egyszerűen látni az autón, hogy mennyire egyben van, amit egészséges hangjával alázenélt a sorhatos dízel.

Olyan simán jár a C140-es 600 SEC 12 hengeres motorja, hogy megáll rajta a 100 forintos érme



a videó a hirdetés után indul

8,2 milliós irányáron vár új gazdára egy kissé viseltes álomautó. A C140 kódjelű 600 SEC egy letűnt kor autóépítési csúcsáról származik. Méreteiben is monumentális autó hatezres, V12-es motorral, csurig extrákkal, köztük a Bálna Mercik egyik fő vívmányával, a motoros állítású belső tükörrel. Ez azért olyan nagy szám, mert az ülésmemóriát váltva még a belső visszapillantó is beáll a helyes pozícióba, amit nagyjából minden más luxusautóban kézzel kell megigazítani.

Nix karcmentes

Tudni kell a Spanyolországból behozott használt autókról, hogy ezek nem német, svájci, holland értelemben véve szép autók. Nem az bennük az érték, hogy karcmentesek az ajtók, nincs meghúzva a lökhárító sarka és leütve az ajtók éle. Ezek az autók nem ritkán körbe vannak klopfolgatva, megkínáltak őket biciklikormánnyal, babakocsival, miegymással.

Ha nem jutott nekik legalább egy féltető, a napsugárzás öregítő hatása is látszik rajtuk. A szabadban álló autók fedőlakkrétegét megeheti a napsugárzás, a tűző nap kiszívhatja az ülés-és ajtókárpitok színét, a forróság miatt könnyebben elenged a tetőborítás és az ajtóburkolatok ragasztása. A pusztító ibolyántúli sugárzás miatt youngtimer korban elég sok a részben vagy teljesen újrafényezett autó, újrafújáskor az elemek kiragasztása, a karosszéria szétszedése nem mindig a legprecízebb munka. Sikerül, ahogy sikerül.

Nem rozsdás: ez a legfőbb érték

De ezek mind viszonylag egyszerűen megoldható gondok és valójában apróságok ahhoz képest, ami a legtöbb Spanyolországból behozott autó elsődleges értéke: tényleg nem rozsdásak, amit a telepen lévő autókon kívül a már eladott kocsik fotói is igazoltak. Alvázuk ép, nincs oda az első és a hátsó segédkeret, korróziómentesek a lengőkarok, szép az ajtók alja. Rozsdapöttymentes minden küszöb, még a sárvédők sarkában sincs nyoma rozsdának, ahol a lökhárító mozgása ledörzsöli a festéket, rengeteg autón elindítva a barnulást.

Gábor a megérkező autókat emelőre teszi és órákon át, megszállottan mossa őket alulról, hogy kiderüljön, mit vett és mit ad tovább. Láttam nála olyan köztudottan rozsdaboglya W210-es Mercedes E-osztályt az 1995-1999 közötti verzióból, amelynek újszerű az alja, hibátlan az összes ajtaja és rozsdamentes minden rugója. Bámulatos a legtöbb kocsi alulról, nagy tanulság volt nekem, hogy 25-35 éves használt autók alváza tényleg úgy tud kinézni, mintha nemrég jöttek volna ki a gyárból.

Ezekre is kell költeni

Aki OT-vizsgára vihető, hosszú megtartásra érdemes autót keres, annak kincs egy használt autó, amelyet nem kell lakatolni. A lemezek átlapolása közé beülő rozsdával nem tudsz mit kezdeni, ha nem cseréled ki a fél vagy az egész autót, az tovább fog menni. Ha valamit javítgatni kell, az ritkán lesz olyan, mint az érintetlen gyári. Ha ehhez hozzáadódik egy nagyobb ütközésektől mentes előélet, akkor a kocsik vonalban vannak, szépen futnak az illesztéseik.

Egy ilyen alapból kiindulva a kisebb plezúrokat eltüntetni, lökhárítókat javítani már nem olyan nagy feladat és akit zavar a kasztni viharvertsége, sokkal jobban jár, ha egy nem rozsdás kocsit fényeztet újra, olyan autóba invesztál milliós, többmilliós összeget, amelynek jó az állaga, amire érdemes költeni.

Buktatók a CoC-papír hiányában

Minél idősebb egy autó, annál könnyebb fennakadni a hazai forgalomba helyezés egy-egy bürokratikus akadályán. Hiába vannak meg az autó dokumentumai, adott esetben hiába van rajta érvényes spanyol műszaki, a hazai regisztrációkor egy E-minősítés vagy COC-dokumentum (Certificate of Conformity, megfelelőségi nyilatkozat) hiányán megbukhat az egész folyamat. Ez inkább az 1995 előtti autókkal fordulhat elő, amennyiben nem veteránnak vizsgáztatnád, tehát nem muzeális minősítéssel helyeznéd forgalomba itthon.

Ezek a kalamitások legtöbbször a vevőre várnak, Gábor spanyol rendszámmal vagy rendszámtábla nélkül árulja a hazai forgalomba helyezésre illetve OT-vizsgára váró autókat. A vevők egy része a spanyol rendszámmal jár az autóval a műszaki érvényességi idején belül, de a kötelező felelősségbiztosítás megoldatlansága miatt ezt én semmiképpen nem merném megkockáztatni.

Lesz belőle OT-s autó?

Nem véletlenül jártam itt Berecz Robival, ő ugyanis megvett egy spanyol piacos 190-es Mercedest. A 2,5 literes és Euro 1-es motor után 240 ezer forintos regadót kellett volna fizetnie, amit ő szívesebben invesztál az autó javításába, így elhatározta, hogy felkészíti a gépet és nekifut vele a muzeális minősítésnek.

Nemsokára a W201-es Mercedes-Benz 190D 2.5 példáján arról írunk arról, sikerült-e gazdájának megspórolni a regisztrációs adót azáltal, hogy a Spanyolországból származó youngtimert OT-vizsgával helyeztesse forgalomba itthon. A tét nagy, a feladat nemkülönben: felhozni a 300 ezer kilométeres öthengeres dízelt a muzeális minősítéshez szükséges nívóra.