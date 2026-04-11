Valós piaci áron 800 forint körül van egyetlen liter gázolaj ára és a benziné sem sokkal biztatóbb. Az üzemanyagárak magas szintje kisebb részben az LPG, az autógáz felé fordíthatja az autósokat, nagyobb részben a használt elektromos autók iránt növelheti a keresletet.

Használt villanyautókat keresve a cikkhez hárommillió forintnál húztuk meg a határt. Erre az összegre simán mondhatjátok, hogy innen már csak kétmilliót kell összegyűjteni – vagy hitelként felvenni és a villanyautóval elért megtakarításokból visszafizetni –, amiből már kapsz valami sokkal jobbat. De árban feljebb mindig van jobb használt villanyautó, ezért a legolcsóbb új benzines autó árának feléből mutatunk be használt elektromos autókat.

A Kia Soul EV-t nem ajánljuk az alsó ársávban, mert a 27 és a 30 kilowattórás akkumulátornak is viszonylag gyorsan hanyatlik a kapacitása és az akkucsomagon kívül a fedélzeti töltő meghibásodása is komoly kiadás a garancia lejárta után. Ráadásul az ára is magasabb a keretnél, 3,3 millió forintért volt fent a Hahun a legalacsonyabb árú a cikk írásakor

Jó szívvel ajánlanánk a Hyundai elektromos autóit, de 4,5 millió forintig az Ioniq is alig fordul elő, a villany Konák pedig minimum 5,5-6 milliós autók. Ezzel együtt, aki rá tud szánni valamivel több pénzt, a stabil akkumulátorú Ioniq-kal jól járhat az olcsó használt elektromos autók között.

Milyen a régi LEAF?

Elsősorban a nagyfeszültségű akkumulátor erős degradálódása, kapacitásvesztesége szól a régi Nissan LEAF ellen, ami a 24 és a 30 kilowattórás telepre is igaz. A kapacitáscsökkenés mértéke függ attól, mennyi egyenáramú villámtöltést szenvedett el a csak ventilátorral hűtött, folyadékhűtés nélkül konstruált telep.

Kapacitásvesztesége szempontjából az sem mindegy, milyen töltöttségi szinttel használták az akkut, kerülték-e nagyon erős lemerítést és az állandón 100 százalékra töltést. A 3 millió forint alatti választék azonban a régi LEAF-ekből a legszélesebb, így ezekre is érdemes rákeresni, ha a megmaradt hatótávjuk elegendőnek tűnik a mindennapokban.

A Nissan LEAF előnye a karosszéria tágassága, a normális csomagtartó, az autó viszonylag jó kényelme és gazdag felszereltsége.

Inkább elméleti hátrány a ChaDeMo-villámtöltés, ami tévút Európában és sok modern töltőoszlopon rajta sincs a kiszoruló norma szerinti csatlakozó, de ezeket az autók már nem használhatók hosszabb utakra, amikor a DC-töltésnek szerepe volna. Az viszont kellemetlen, hogy sok a csupán 3,6 kilowattos fedélzeti töltős modell az olcsó használt villanyautók között.

Ígéretes a Renault Zoé

Hárommillió forintos kerettel, még inkább azt fél-egymillió forinttal megtoldva, a Renault Zoé megkerülhetetlen szereplő az olcsó használt villanyautók közül.

Jó megoldás, mert használható méretű és kényelmű autó, tartós akkucellákkal és nem fenyegetik kiugróan drágán javítható műszaki hibák. A 41 kilowattórás akkuval a hatótávolsága is megfelelő, az 52 kilowattórással 230-330 kilométerrel számolhatunk a való életben.

A Zoé elektronikája hisztis lehet, ami abban nyilvánul meg, hogy más elektromos autókkal működő töltőket nem tud használni, de ez korrigálható. Az ok többnyire a nem megfelelő földelés, amit az autó ellenőrizhet és csak akkor tölt, ha a védőföldelést rendben találja.

3 millió Ft alatt 22 kWh-s akkuval

2,5-2,8 milliós belépőárával a Zoé a legjobb ár/érték arányú elektromos használt autó a legolcsóbbak között. Az alsó ársávban a korai, 2013-2015-ös autók szerepelnek a 22 kilowattórás akkuval, 90-140 km közöttire becsülhető hatótávolsággal.

Ha valahol 40 kilowattórás energiatárolásnál húzzuk meg azt a határt, amivel egy autó 150 kilométert télen is biztonságosan meg tudja tenni és autópályán sem porlad el rögtön a hatótávja, akkor is adja magát a Renault Zoé, de eggyel feljebb, a 3,5-4 milliós sávban és innen felfelé.

Ha az olcsó használt elektromos autók közül a Zoét választjátok, mindenképp építsetek ki otthon háromfázisú fali töltőt az autóhoz!

Egyetlen fázisról töltve más villanyautók kb. 8-14 százalékos töltési veszteségéhez képest itt kiugró, akár 30 százalékos ez a veszteség, ami pazarlás. De az igazi baj az, hogy a Zoé konstrukciójából fakadóan a villanymotorjának nagyon nem tesz jót, ha egy fázison töltitek az akkut három helyett.

Van szervizháttér a Zoéhoz

Nagy előnye az olcsó használt villanyautók között a Renault Zoénak, hogy a márkaszervizekben és a maszek autójavítók között is normális szervizháttere van, a típus elterjedtsége megteremtette a szakipari hátteret hozzá.

Mivel a futómű a jóval könnyebb Clio öröksége, súlya miatt a használt Renault Zoé igényelni fog javításokat, például rugótörés miatt, de a szilentblokkok, gömbfejek cseréjére is számítani kell. Egyik sem veszedelmes tétel.

Súlyosabb gond a villanymotor csapágyazásának elhasználódása, ami 80-100 ezer km felett bármikor előfordulhat. A hajtómotor újracsapágyazása nagyságrendileg 300 ezres kiadás, akárcsak a klímakompresszor cseréje. A légkondi szivattyúja bármikor letérdelhet, még az első 150 000 kilométeren belül is.

Cserélni kell a kis akkut

Ha az autó ijesztő hibaüzeneteket ír ki és nem indul be, sokszor csak a kis akkumulátor cseréjét mulasztotta el a tájékozatlan tulajdonos, amit négyévente előír a Renault, épp az ilyen esetek elkerülésére. A 12 voltos akkumulátor cseréje súlyosnak tűnő hibákat korrigál varázsütésre.

Többféle motorral és akkuval készült a Zoé, sajátos kódjai megkönnyítik a kínálat felosztását. 22 kilowattórás akkuja van az R210 és a Q210 jelűnek, az R240 akkukapacitása 23,3 kilowattóra. Az R75-R90-Q90 akkuja 23,3 vagy 41 kilowattórás.

A nagyobb akkus kocsik azonban jórészt kívül esnek a hárommilliós határon, indulóáruk 3,5-4 millió Ft körüli. Koruktól függően 41-es vagy 52-es nagyfeszültségű telep található az R110-es modellekben, míg a 2019 végi nagy modellfrissítéssel érkező R135 akkuja mindig 52 kilowattórás.

Gyorstöltés AC-n vagy DC-n

CCS-csatlakozós egyenáramú villámtöltést csak a 2020-tól értékesített R110 és R135 mutathat fel, a számok a motor 109 illetve 136 lóerős teljesítményére utalnak. A villámtöltés maximum 50 kilowattal működik, de a léghűtéses akkut nem jó állandóan ezzel terhelni.

Régebbi töltőoszlopokon találhattok a Chademo és a CCS-s egyenáramú csatlakozón kívül olyan váltóáramú töltőfejet, amely 43 kilowattos töltést ad váltakozó áramot, amit a használt Renault Zoék egy része ki tud használni, konkrétan a 2015 tavaszáig gyártott Q210 és a Q90, tehát a Continental-villanymotoros verziók. A többiben a Renault által tervezett és gyártott elektromos hajtáslánc van, itt a váltóáramú fedélzeti töltő mindig 22 kilowattos, ami a Zoék egyik fő előnye.

Ezzel a töltési teljesítménnyel és a temérdek 22-es AC-töltőoszloppal az autó kiválóan passzol a hazai töltőinfrastruktúrához. Egy nagybevásárlás 45 perce alatt körülbelül 100 kilométerre elegendő töltést vesz fel, egy hosszabb mozifilm alatt akár nulláról teljesen jóllakik.

Trió, 1,5 milliótól

Ha a 3 millió túl nagy kiadás, körülbelül 1,3-1,7 millió forintért a trióként emlegetett testvérmodellek nyitják a kaput az elektromobilitásra. Ezek az autók mostanra télen körülbelül 45-55, fűtéstől és légkondicionálástól mentes időben 70-80 kilométert mennek el két töltés között. Akkujuk eredetileg 14,5-16 kilowattórás volt.

Fő bajuk az akku gyors hanyatlása, amin az eredetileg is csak öt év vagy 50 000 kilométeres garancia alapján nincs is mit csodálkozni. Tisztán városi autónak kis hatótávval is tökéletesen alkalmas a Citroën C-Zero, a Mitsubishi iMIEV és a Peugeot Ion. Fordulékonyságuk bámulatos, könnyen találni nekik parkolóhelyet, a villanymotor kellő fürgeséget ad és a kikapcsolható ESP a hátsókerék-hajtással valódi érték murván vagy vizes úton.

Ismert hibaforrás a fék vákuumszivattyúja és a váltakozó áramú töltő. Oly sok más japán autóhoz hasonlóan a használt Mitsubishi i-MIEV is képes kiábrándítóan rozsdásodni alulról az alvázlemezen és a futómű elemein is, főleg hátul. A karosszérialemezek védettsége elfogadható. A gumizása viszonylag sokba kerül, de ne gondoljatok ijesztő összegekre! A két széles gumiszettből az elsők gyári mérete 145/65 R15, a hátsóké 175/55 R15.

Videós használtautó-átvizsgáláson is járt az iMIEV a Vezessnél

Tanult kollégám, Rácz Tamás mondta a C-Zero-iMIEV-Ion trióra, hogy boltba meg temetőbe járni jók helyben vagy a szomszéd faluig. Az eleve kis kapacitású, lelkesen és régóta degradálódó akkumulátorral itt tényleg választani kellhet a fűtés a és hazaérés között, nehezen bírnak ki egy órás dugót pluszban légkondicionálással, ha bármi történik. A másik az autók biztonságérzete: a keskeny, magas, vékonydongájú kocsikkal nem jó érzés országúton, autópályán közlekedni a mai forgalomban, de költségalapon így is jók, ha csak az elővárosi vonatokhoz kell eljutni a szomszédba.

Sajnos a Volkswagen E-Up és két testvérmodellje, az itthon szinte nem létező SEAT Mii és a Škoda Citigo nem kapható a megcélzott kerettel. Megvásárlásukra inkább 4 millió forintot vagy többet kell szánni. A nagyobb akkumulátorral mindhárom remek városi autó, amelyekkel bátran ki lehet merészkedni lakott területen kívülre is.