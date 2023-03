Hogy lehet a legolcsóbban jó villanyautóm?

Röviden – használt Mitsubishi i-MIEV, 2009-2020 (HA3W) Mi ez? 2009-től gyártott, Európában 2010-ben bevezetett, 2012-ben felfrissített elektromos kisautó öt ajtóval és négy üléssel. Ez a Citroën C-Zero és a Peugeot Ion alapja. Gyártása 2020-ban szűnt meg. Melyik motor jó bele? Egyféle hajtáslánccal volt kapható, csak a 80 vagy 88 cellás akkuban lehet különbség. Mennyibe kerül? Körülbelül 2,9 és 4,8 millió Ft közötti árakkal kell számolnotok, ha egy használt Mitsubishi i-MIEV a cél. Mi van helyette? Citroën C-Zero és Peugeot Ion, a hármas ikrek másik két tagja vagy egy erősen elhasznált akkus Nissan Leaf. Esetleg Renault Zoé, amely jó alternatíva vagy sokkal több pénzért egy BMW i3.

Ha használt elektromos autóban gondolkodtok, ára és elterjedtsége alapján a Mitsubishi i-MIEV az egyik kézenfekvő választás. Sokaknak az első modern kori, lítiumion-akkumulátoros elektromos autó a kapudrog a villanyautózáshoz: ha idővel le is cserélik, elektromos autóba ülnek át. Mit tud használt autóként a Mitsubishi i-MIEV, amelynek két vele egyenértékűnek tekinthető testvérmodellje is van a Citroën C-Zeróval és a Peugeot Ionnal?

Modelltörténet: benzinesként indult

Japánban és Európában is forgalmazta a gyártó a típus kiindulási alapját, ez volt a Mitsubishi i, sima benzines motorral, a japán belpiacra konstruált kisautó, egy kei car. Elektromos testvérmodellje a kicsit megnyújtott lökhárítókkal túlnyúlik a kei autók 3,4 méteres hosszhatárán. Az i-MIEV neve a Mitsubishi Innovative Electric Vehicle szavakat rejti.

Hárman lettek, de a Mitsubishi végezte a fejlesztést
Megkapta ugyan a négy csillagot az ötből az Euro NCAP töréstesztjén, de a karosszéria elért szilárdsága végső határához, a vezető mellkasának és lábának védelme kifogásolható
2,9-4,8 millió Ft között mozog az ára használtan a cikk írásakor
Hidegben nagyjából 60-85, melegben 90-130 km a hatótávja jó állapotú akkuval a fűtéstől, a hőmérséklettől és a vezetési stílustól függően
Hossza csupán 3475 mm, de szinte nincs is túlnyúlása a 2555 mm-es tengelytávval
Gumizni viszonylag sokba kerül őket, a két széles gumiszettből az elsők gyári mérete 145/65 R15, a hátsóké 175/55 R15
Nagyon kell rá a casco, az elektromos autókat sajnos kicsinek ható töréssel is el lehet vinni a gazdasági totálkárig
150 000 forint körül van egy gyári első szélvédő, utángyártottat még a Pilkington keresője sem hozott, pedig ott a 3000 GT sportkupéhoz is van találat
Városi autó, mégis van hozzá egyenáramú gyorstöltési lehetőség. A DC-csatlakozója CHAdeMO-szabványú Váltóáramról csak egy fázison és maximum 16 amperrel tölthető a nagyfeszültségű akkumulátor, így 3,7 kW a max. töltési teljesítménye AC-n
Nem gyári, de annál hasznosabb a tolatókamera
Itt kapcsolható egy utólagos átalakítással az első ajtóburkolat fűtése
Ebben az autóban csak a vezetőnek van ülésfűtése
Elöl nem motorháztető van, hanem a karbantartónyílás fedele
Ellenőrizzétek, hogy megtörtént-e a fékszervó szivattyújának javítása garanciában! Ellenőrizzétek, hogy megtörtént-e a fékszervó szivattyújának javítása garanciában! Fotó megosztása: 21 /46 Ha lemerül a 12 voltos akku, el sem indul a villanyautó, hiába van akár teljesen feltöltve a nagyfeszültségű akkumulátor Ha lemerül a 12 voltos akku, el sem indul a villanyautó, hiába van akár teljesen feltöltve a nagyfeszültségű akkumulátor Fotó megosztása: 22 /46 Közvetlenül a lapát alá fakad a víz az ablakmosóból Közvetlenül a lapát alá fakad a víz az ablakmosóból Fotó megosztása: 23 /46 Hátul is elektromos az ablakemelő Hátul is elektromos az ablakemelő Fotó megosztása: 25 /46 Belül olcsó hatású műanyag felületekre számítsatok, viszont a térkihasználás bámulatos Belül olcsó hatású műanyag felületekre számítsatok, viszont a térkihasználás bámulatos Fotó megosztása: 26 /46 Farmotorral és hátsókerék-hajtással találkozunk, mert így nagyon kis helyet vesz el a hajtáslánc Farmotorral és hátsókerék-hajtással találkozunk, mert így nagyon kis helyet vesz el a hajtáslánc Fotó megosztása: 27 /46 Kompakt egység a csomagtér alatt az állandó mágnesű szinkron farmotor, az egyfokozatú lassítóáttétel és a differenciálmű Kompakt egység a csomagtér alatt az állandó mágnesű szinkron farmotor, az egyfokozatú lassítóáttétel és a differenciálmű Fotó megosztása: 29 /46 Elég primitív a hátsó futómű. Előveheti a rozsda a használt I-MIEV-et, de ez egy 12 évesen is újszerű autó Elég primitív a hátsó futómű. Előveheti a rozsda a használt I-MIEV-et, de ez egy 12 évesen is újszerű autó Fotó megosztása: 30 /46 Nem volt olajfolyás a kormányműből Nem volt olajfolyás a kormányműből Fotó megosztása: 31 /46 Az elöl MacPherson kerékfelfüggesztés ritkán ad okot panaszra Az elöl MacPherson kerékfelfüggesztés ritkán ad okot panaszra Fotó megosztása: 33 /46 Állandó mágnesű a hátsó szinkronmotor Állandó mágnesű a hátsó szinkronmotor Fotó megosztása: 34 /46 Fotó megosztása: 35 /46 Olcsónak hatnak a belső burkolatok és télen süt belőlük a hideg Olcsónak hatnak a belső burkolatok és télen süt belőlük a hideg Fotó megosztása: 37 /46 Innen nyílik a DC-töltő fedele Innen nyílik a DC-töltő fedele Fotó megosztása: 38 /46 Itt nyitható a 230 voltos konnektorhoz való töltőnyílás Itt nyitható a 230 voltos konnektorhoz való töltőnyílás Fotó megosztása: 39 /46 Fotó megosztása: 41 /46 Újszerű a cikkhez fotózott, 2011-es, de csak 26 818 km-t futott, használt i-MIEV Újszerű a cikkhez fotózott, 2011-es, de csak 26 818 km-t futott, használt i-MIEV Fotó megosztása: 42 /46 Kényelemben ne várjatok sokat, vállban szűk az utastér Kényelemben ne várjatok sokat, vállban szűk az utastér Fotó megosztása: 43 /46 Váltókarjának van két extra fokozata a franciákhoz képest, ezzel takarékos és különösen takarékos, vagyis lassabb és még lassabb üzemben futtatható Váltókarjának van két extra fokozata a franciákhoz képest, ezzel takarékos és különösen takarékos, vagyis lassabb és még lassabb üzemben futtatható Fotó megosztása: 45 /46 Magas emberek is elférnek hátul egy másik magas ember mögött Magas emberek is elférnek hátul egy másik magas ember mögött Fotó megosztása: 46 /46 Tágas a hely és állítható a hátsó üléstámlák dőlésszöge, ez kényelmes és praktikus megoldás Tágas a hely és állítható a hátsó üléstámlák dőlésszöge, ez kényelmes és praktikus megoldás Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A 2009-ben bemutatott és Európában 2010-től, Magyarországon 2011-től értékesített villanyautó felszereltsége 2012-től többek között távirányítható légkondicionálóval bővült, majd a Mitsubishi 2014-ben is modernizálta az autót.

Ekkor lett halogénizzó helyett energiatakarékosabb LED-es az első fényszóró, a korábbi NEDC-ciklus szerint mért hatótáv 150-ről 160 km-re nőtt. 2020 végén írtunk arról, hogy nyugdíjba megy a villanyautók matuzsáleme, mert tizenegy év után a Mitsubishi beszünteti az i-MiEV gyártását.

A tulajdonos véleménye: B.T. Mitsubishi i-MIEV 2011, 28 818 km Egy 2014-es modellévű plug-in hibrid Outlanderről vagyunk váltásban a tisztán elektromos Mitsubishire. Nagyon szeretjük az Outlandert (Troli a neve), nagy, kényelmes, elegáns megjelenésű, igazi japán óramű, sok extrával, bőrkárpittal. A 68 százalékos akkuja kb. 30-35 km re elég tisztán elektromosan, vegyesben városban 7 liter körül, országúton 10 liter körül fogyaszt. Bár van otthon napelemünk a töltéséhez, de így is havi kb. 30-35 E Ft-ért tankoltunk. Körvonalazódott, hogy váltunk, ráadásul a szervizek munkadíjai és az alkatrészárak akkorát ugrottak, hogy várhatóan el fogjuk adni és a céges autó mellett az i-MIEV marad velünk. Egy barátom vett egy C-Zerót próbából, akinek több autója is van, de elektromos még nem volt. Kipróbáltam, nekem nagyon tetszett, végig mosolyogtam vezetés közben. Sikerült rávenni a feleségemet, hogy próbálja ki a C-Zerót és ő is mosolygott vezetés közben. Ekkor kezdtem el számolni, illetve jobban elmélyedni a témában. Leafből nagyon az alját kaptuk volna akkoriban a négymilliós keretünkből, ezért néztük a triót. Csak négyszemélyes, kisebb, mint a Nissan, kisebb az akksija, de vagy 400 kg-mal könnyebb nála, és vélhetően ebből jobbat kapunk, mint a Leafből ugyanannyiért. Elolvastam mindent, beszélgettem a tulajokkal, próbáltam alapos lenni. Idővel jött a vágyott hirdetés, írtam az eladónak, másnap reggel 8-ra ott is voltunk. Itthon első magyar tulajdonos, járatos az elektromos járgányokban, a cégénél több Tesla is fut, a lányának vette első autónak. A fékszivattyú miatti visszahívásos javítás megvolt rajta, a típushibás AC-töltőt is javította már egy solymári villanyautó-specialista. Az autón szinte nincs egy karc 11 évesen, három apró kis horpadás van rajta. Az utólagos extrák (pl. tolatókamera, Bluetooth-kihangosító, fűthető ajtópanel), illetve a polifoammal szigetelt fűtés- és klímacsövek miatt rábólintottunk a magasabb vételárra. Azóta csökkentek az árak, a mi esetünkben 3 690 000 Ft lett a vége 2022 decemberében 24 600 km-rel, külön szett téli-nyári hibátlan márkás gumikkal, és ami fontos, 81 százalékos akkukapacitással, de cellafeszültséget nem tudtam mérni. Hamar becenevet kapott, Micuki nagyon jól bevált az elmúlt hónapokban. A városban van elemében, nemcsak a fogyasztása, hanem a méretei miatt is. Bármilyen kis helyre beférünk vele. 70 km/óra felett többet fogyaszt, viszont jól tölt vissza fékezéskor, ezzel lehet kalkulálni a hatótávszámítás során. A műszerfali teknős eddig csak egyszer bukkant fel, máskor nem autóztunk az akku merülése miatt a teljesítménycsökkentéssel járó üzemmódban.

Aki oly mélyre merül az autórajongásba, mint ezen autó tulajdonosa, bizonyára értékeli az érdekes alapkonstrukciót. Az autó rácsvázra épül és akárcsak a Smart Fortwo vagy a W454-es első generációt leszámítva kivéve a Forfour esetében, itt is farmotorral és hátsókerék-hajtással találkozunk, mert ezzel a felépítéssel nagyon kis helyet vesz el a hajtáslánc. A főelem az állandó mágnesű szinkronmotor, amely egyfokozatú lassítóáttételen át hajtja a hátsó kerekeket.

A hármas ikrek léteznek 80 cellás akkumulátorcsomaggal és 88 cellás akkupakkal is, a nagyobbik lítiumakku tehát nem a Mitsubishi privilégiuma a hármasból. 16 kilowattóra az akkumulátor bruttó kapacitása, ebből nagyjából 14,5-öt lehet kiautózni. A francia testvérmodellekben a 80 cellás akkuval a teljes energiatartalom nagyobb arányban fordítható az autó hajtására, így a ténylegesen kiautózható kapacitásban a német Wikipédia szócikke szerint nem 10 százalék az eltérés, hanem nagyjából csak 0,5 kilowattóra, 14,0 a 14,5-tel szemben.

Hatótávolság, töltés

Minden használt elektromos autónál elsődleges a megtehető távolság. Jó állapotú akkucsomaggal télen 65-85 km közötti hatótávra számíthattok az i-MIEV-től fűtésigénytől és hőmérséklettől függően, kellemes melegben, amikor még nem kell a légkondicionálás, ez felmehet 100-125 km-re a választott tempótól és útvonaltól függően.

Mivel az akkumulátor elég gyorsan képes degradálódni, öregedése és kapacitáscsökkenése miatt a használtan megvásárolható Mitsubishi i-MIEV modellekkel sokszor csak ennél kisebb távokat lehet megtenni töltés nélkül.

Az akkukapacitás csökkenése sok tényezőtől függ, de a degradáció inkább velejárója a használt villanyautóknak, mint hibalehetősége. A hőség nem tesz jót nekik, érdemes lehet takaróponyvát használni és lehetőség szerint nem a tűző napra parkolni velük a gőzölgő aszfalton.

A hatótávadatokat sokan légkondicionálás és fűtés nélkül közlik a hirdetésekben, még a ventilátort is kikapcsolva, de aki nem akar dideregve vagy izzadva autózni, az vonjon le belőlük 20-25 százalékot.

Mert a hatótáv nemcsak a 130 km/órás végsebesség közelébe merészkedve esik gyorsan, hanem a fűtéstől is. A kellemest közelítő utastéri hőmérséklet a hatótáv negyedét is elviheti. Mivel elég sokszor adódhat az a kérdés, hogy hazaérsz töltés nélkül vagy inkább fűtesz, a válasz gyakran a vacogás. Ebben az autóban is van egy szolgálati pokróc a csomagtartóban, jól jön, amikor fűtés nélkül kell autózni télen a Budapestre ingázó családtagoknak.

Váltóáramról csak egy fázison és maximum 16 amperrel tölthető a nagyfeszültségű akkumulátor, így 3,7 kilowatt a maximális töltési teljesítménye AC-n. Többnyire még így is 5 óra alatt feltölt az akku megfelelő konnektorról, ahol adott a 16 amperes áramerősség.

Remek adottság a CHAdeMO-csatlakozós egyenáramú villámtöltés is. Villámtöltéskor ne lepődjetek meg, ha bekapcsol a légkondicionáló és vadul zúgni kezd a hűtőventilátor!

Ez normális folyamat, az akkumulátor hűtéséhez lehet szükséges, amikor egyenáramon zúdul a töltés a CHAdeMO-nyíláson keresztül. (A léghűtést nem egészíti ki akkumulátorfűtés, erről lemondott a gyártó.) Bár a CHAdeMO töltőcsatlakozó vesztett a CCS-szabvány ellenében, az egyenáramú villámtöltők jelentős részéhez az iMIEV is csatlakoztatható, ahol nagyjából fél óra alatt feltölthető az akkuja, ha nincs teljesen lemerülve.

Milyen autó a használt Mitsubishi i-MIEV?

Belül olcsó hatású műanyag felületekre számítsatok, viszont a térkihasználás bámulatos. Magas emberek is elférnek hátul egy másik magas ember mögött, a komfortot állítható dőlésszögű háttámlák javítják a második sorban. Négyszemélyes az utastér, nem is volna hely hátul három embernek széltében, az autó vállban elég szűk felnőtteknek. A csomagtartó 227, más adatok szerint 256 literes, kellően nagy az autó méreteihez képest.

Ülésfűtés ebben az autóban csak a vezetőnek jut, kapcsolója a lábtérben van, kicsit eldugott helyen. Egy utólagos átalakításnak köszönhetően itt az első ajtóburkolatok is fűthetőek. Eddig csak luxusautókban láttam hasonlót a középső kartámasz fűtésével kiegészítve, de itt sokkal nagyobb szükség van rá. A keskeny kisautó jéghideg ajtaja felől csikorgó fagyban ömlene a hideg a vezető felé.

Nem alaptalan, ha ebben az autóban egy Daewoo Matizt látsz villanymotorral, ahogy használtautó-vásárlási szakértőnk, Varga Tibor fogalmazott. A használt Mitsubishi i-MIEV biztonságérzete, lengéskényelme és stabilitása messze nem olyan jó, mint egy Fiestáé vagy Polóé abból a korból.

Az agglomerációból Budapestre ingázni kompromisszumot igényel, de mindenki eldöntheti, mit ér meg neki az elektromos Mitsubishi csekély üzemeltetési költsége, jelentős részben kivédve az alkatrészárak és munkadíjak megugrását.

Ha arra használod ezt a kocsit, amire tervezték, sokkal jobb a helyzet, mint autópályán vagy az M0-son imbolyogva, dacolva az oldalszéllel. A Mitsubishi i-MIEV maga a tökéletes városi autó. Hátsókerék-hajtásával és parádésan alászedhető kerekeivel zseniálisan fordulékony.

Bemutató a testvérmodell Peugeot Ionról az Elektromos Autó Akadémia szakembereitől, többévnyi saját tapasztalat birtokában.



Bár a 67 (egyes modelleknél 64) lóerős csúcsteljesítmény nem sok jót ígér, a villamos gép 180 Nm-es csúcsnyomatékával fürgén eljöhetünk a lámpától. Az autó agressziómentes tojásformája, mosolygós arca derűt áraszt és vezetése is gyerekjáték. A kézifék manuális, váltó nincs, kuplung sem, és a kormány is könnyen jár. A fürgeség fontos tényezője a csupán 1110 kilós önsúly.

A kocsi fejlesztője, a Mitsubishi még némi műszaki különlegességet is fenntartott magának a testvérekkel szemben. Az i-Miev váltókarjának van két extra fokozata a franciákhoz képest, melyekkel takarékos és különösen takarékos (vagyis lassabb és még lassabb) üzemben is futtatható az autó.

Adott az a jó érzés, hogy az elektromos autózást itt arra használjuk, amiben remekel, amire adottságai predesztinálják és nem erőszakoljuk meg a környezetet a napi utakhoz szükségesnél sokszor nagyobb akkuk vízzabáló, energiafaló gyártásával. Aminek a vége még mindig csak 300-350 km-es valós hatótáv, ez a fele-harmada a belső égésű motoros autókénak, amik egyszerűen alkalmasabbak a hosszú távú autózásra a mai legfejlettebb elektromos autóknál is.

Egy használt Mitsubishi i-MIEV legnagyobb értéke a gazdaságosság. Karbantartása alig emészt fel pénzt, minimális menetellenállásaival a legtakarékosabb elektromos autók egyike, ára is a legalacsonyabb modern kori elektromos használt autóvá teszi két testvérmodelljével, a Citroën C-Zeróval és a Peugeot Ionnal együtt.

Ha nem töritek össze saját hibás ütközésben, akkor a fenntartási költségei közül egyedül a gumizása kerülhet viszonylag sokba, de ne gondoljatok ijesztő összegekre! A két széles gumiszettből az elsők gyári mérete 145/65 R15, a hátsóké 175/55 R15.

Ha ragaszkodtok a noname helyett egy prémiummárka gumiabroncsához, akkor az elsők darabja nyáriból 40-45 ezer, téliből 50-52 ezer forintba kerülhet, de nyáriban 22, téliben 28 ezer forinttól már vannak gumik jegyzett márkától. A hátsók ára hasonló, 22-25 ezer forintért nyárit már kapni olyan cégtől, amiről már hallottál jót is, a télik 28-32 ezer forinttól indulnak elismert márkáktól.

A próbaúton ne csak a kiírt hatótávra figyeljetek! Ha előtte valaki nagyon takarékosan és lassan ment, az megdobja a hatótávígéretet, így azt is mérjétek, mennyit esik a hatótávolság a nektek elfogadható, normális tempóban autózva! Így reálisabb képet kaphattok a megtehető távról.

Tudjatok róla, hogy az i-MIEV ötből négy csillagot kapott az Euro NCAP 2011-ben végrehajtott töréstesztjén, ami jól hangzik, de a tesztelt autó vázszerkezete a vizsgálatban elért teherviselő képessége határaihoz, a vezető mellkasának védelme gyenge, a lábtérbe türemkedő alkatrészek miatt a vezető lába sincs megfelelően óvott környezetben.

Hibalehetőségek

Bár egy elektromos autó bizonyos szempontból egyszerűbb szerkezet, mint egy benzines, dízel- vagy gázüzemű, a használt Mitsubishi i-MIEV sem úszta meg a gyermekbetegségeket és vannak jellemző hibalehetőségek.

Gond lehet a fékszervó szivattyújával, amit ezen az autón is garanciában cserélt a Mitsubishi márkaszervize. Hibaforrás a fedélzeti töltőberendezés, amit ezen az autón szintén javítottak már, így most jól működik.

Ez az autó Németországból érkezett és korához képest árban a kínálat legfelső karéjába tartozott, amikor tavaly decemberben megvette mostani tulajdonosa, mintegy 3,7 millió forintért. Származási helyéhez sokan rögtön a korróziót asszociálják, de ez a példány alulról újnak hat. Az óvatosság indokolt azonban, mert oly sok más japán autóhoz hasonlóan a használt Mitsubishi i-MIEV is képes kiábrándítóan rozsdásodni alulról az alvázlemezen és a futómű elemein is, főleg hátul. A karosszérialemezek védettsége elfogadható.

Az elöl MacPherson kerékfelfüggesztés és hátsó csatolt hosszlengőkaros, merev hidas futómű a kormányműhöz hasonlóan ritkán ad okot panaszra. A játékautós hangulatú külső ellenére a futóműalkatrészek nem különösebben filigránok, hasonlóak, mint más városi autókban, hiszen a nagyjából kétmázsás akkucsomaggal az apró japán villanyautó 1,1 tonnás.

Árak: nem olcsó használtan a Mitsubishi i-MIEV

Cikkünk írásakor 2,9 és 5 millió forint közt szór használtan a Mitsubishi i-MIEV modellek ára a HaHun. A francia testvérmodellek hasonló ársávban mozognak, de a japán eredeti egy kicsit többet érhet összevethető korban és futásteljesítménnyel. Futásteljesítményben 30 és 150 ezer km között szórnak az eladó használt i-MIEV-ek, de a legtöbb ötjegyű óraállással keres új gazdát.

Elektromos hajtással más modern kori villanyautóból csak Nissan Leafet tudtok venni hasonló összegekért. A Leaf jóval kényelmesebb és komolyabb, belül érezhetően tágasabb és nagyobb csomagterű autó, ám az alsó ársávjában (ami a hármas ikrek felső ársávja) erősen lecsökkent kapacitású autók vannak csak eladók.

Ebben az esetben a Leaf a nívósabb, tágasabb, biztonságosabb karosszériája vagy a hármas ikrek nagyobb hatótávja között lehet választani. Városi autóként a Mitsubishi i-MIEV, a Citroën C-Zero és a Peugeot Ion verhetetlen a villanyautók között. Hibáik dacára a zsebkendőnyi helyen megforduló, takarékos apróságok vidám társaitok lehetnek minden nagyvárosban, határainkon innen és túl.