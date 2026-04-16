High-tech belső, Dual Motorral szédületes gyorsulás, villámgyors és egyszerű DC-töltés a Superchargereken, iránymutató szoftveres funkciók, parádés útfekvés, rendszeres frissítések: van mit szeretni a Tesla Model 3-ban.

Elsősorban az első-hátsó motoros verziók ejtik gyorsan az árukat, 9-12 millió forint között egyre bőségesebb a választék belőlük és a 6-7 milliós sávban is egyre több az eladó használt Tesla Model 3 Magyarországon. Jelentős részben azért, mert nyugaton is lement az áruk és nagyon sok nepper meglátja bennük a lehetőséget.

Mit mond két tulaj?

Hamar Balázs és egykori főszerkesztőnk, majd lapigazgatónk, Nagy Gergely is vett magának újonnan egy Tesla Model 3-at. Gergő autója 2021 novemberi Model 3 Standard Range. Az akkor 15 milliós árból az 1,5 millió forintos állami támogatás révén 13,5 millió forintot kellett kifizetnie.

Autójával most 106 000 kilométernél jár, eddig semmi nem romlott el benne és nem vitte karbantartásra, átvizsgálásra sem. 18-20 kWh/100 km körül mozog az átlagfogyasztása, de erről tudni kell, hogy az autó csak a mozgás közbeni energiaigényt osztja el a megtett távra. Tehát azt az árammennyiséget nem adja hozzá, amit álló helyzetben, fűtésre vagy kutyamódos hűtésre vesz ki az autó várakozás közben.

Gergő sokat jár autópályán és ahol szabad, ott alapértelmezésben 140-150-nel megy, de sokszor kihasználja, hogy ez az autó még nincs leszabályozva 201 km/óránál, mint a 2023 őszétől gyártott autók, köztük a Model 3 Highland. Rendszeresen hasít vele óra szerint 220 felett is, a gyári végsebessége a 225 km/óra.

A 6,1 másodperces 100-ra gyorsulás ebben is ütős, akárcsak a bitang jó útfekvés és kanyartempó, aminek azonban a pocsék rugózási kényelem az ára, egészen a háromféle lengéscsillapítóval gyártott és jóval kényelmesebbre hangolt Highland megjelenéséig.

Idegesíti őt az autóban, hogy a kezdőképernyőn a maradék hatótáv kilométeres kijelzése nem reális, csak a menübe belépve közli az autó a még valóban megtehető távolságot, ezért ő a töltöttségjelzésre állította a kezdőképernyőt, mert az legalább igazat mutat.

Nagy Gergő majdnem mindig otthon tölti az akkut váltóáramról, nála minimális DC-töltés éri az akkumulátort. Tisztában van vele, hogy egy BMW i4 mennyivel szebb belül, mennyivel csendesebb és kényelmesebben rugózó autó, de sokkal többe kerül. Ő olcsó közlekedést biztosító célszerszámként használja a Model 3-at, ami nem veszi zokon a ridegtartást.

Soha nem járt vele szervizben, egy fillért nem kellett kötelező karbantartásokra, a garancia megőrzésére költenie. Semmi nem romlott el, még az ablaktörlőlapát is a gyári. Egyedül az utastéri légszűrő igényel néha cserét. Az ő Tesla Model 3-a szerinte nagyjából 7,5 millió forintot érhet 4,5 évesen, ezt az értékcsökkenést egyáltalán nem tartja túlzásnak, ha prémiumtermékekkel veti össze az újkori és a mai árat, és itt nem a Jaguarok vagy a Volvók heveny áresésére kell gondolni.

Külsős szerzőnk, Hamar Balázs napelemes rendszerek telepítésével foglalkozik főállásban, ezért is választott elektromos autót. A Tesla Model 3 nála is a napi járós autó, az autó ereje és sportossága miatt döntött az 534 lóerős Performance AWD mellett céges kocsiként.

2022 novemberi autójáról ezt mondja 74 ezer km után: „23,8 millió forintért vettem, most nagyjából 11 milliót érhet” – vet számot őszintén a pusztító áreséssel. A csúcsmodell értéke 3,5 év alatt közel 13 millió forintot zuhant. Nála 20,5 kWh/100 km a 74 ezer kilométerre vetített átlagfogyasztás, sok erős gyorsítással és ahol ez legális, 150 km/órás autópályás sebességgel.

Télen 25-28 kWh az autópályás átlaga százon, nyáron ez lemegy 20-22 kilowattórára. Otthon váltóáramról töltve átlagban 1500 forintba kerül 100 km megtétele a kilowattóránként 70 forintos tarifával.

Karbantartásra 26 ezer forintot költött összesen, egy pollenszűrőre. Autóján garanciában cserélték az első invertert, majdnem három hónapot kellett várni a szervizre és addig csak a hátsó kerekek hajtása működött. A márkaszerviz szerint ez nagyon ritka hiba. Balázs szerint a Teslák gyenge pontja, hogy nagyon sokat kell várni a szervizre, ha valami gond van.

A lassú szervizelés és az eddig évente átlagosan 3,6 milliós értékvesztés ellenére megszerette az autót: „Nekem nagyon bejön napi használatra, mert annyira egyszerűen használható, nagyon jól átlátható autó. Az Apple CarPlay eleinte hiányzott, de ma már örülök, hogy nincs benne. Minden szoftver flottul működik, nem fagy le. Beszállok, és azonnal szól a Spotify-ról, amit előtte a nappaliban hallgattam, egy másodpercet sem kell várni. Ritkán használom a Tesla Superchargert, de az mindennél jobb és egyszerűbb. Odaállok, bedugom, tölt, egy gombot sem kell megnyomni. Minőségre elfogadható az autó és egyszerűen használható, teszi a dolgát. Beszállok, lehúzom a bajuszkapcsolót, pedál, indul. Megállásnál kinyitom az ajtót, P-be rakja magát, kész. Nem kell gombokat nyomni, gyújtást adni, lekapcsolni. A hátsó csomagtartója tágas, az első frunk is jól használható. Nagyon klassz továbbá a Tesla telefonos alkalmazása” – teszi még hozzá Hamar Balázs.

Modelltörténet: Tesla Model 3

Észak-Amerikában 2017 óta piacon van a Model 3, de európai értékesítése jóval később indult. Az ADAC autóklub szerint a 2019-es németországi bevezetéskor a 440 lóerős Long Range AWD és az akkor 513 lóerős Performance akkumulátora bruttó 80,5 kilowattórás volt.

2019 késő őszén az addig 306 lóerős és bruttó 68,3 kilowattórás akkumulátorú Standard Range (SR) akkukapacitása nettó 58 kilowattórára változott, a teljesítmény 325 lóerőre nőtt.

2020 őszén vált alapfelszereléssé a klimatizálás energiaigényét a hulladékhő hasznosításával csökkentő hőszivattyú. Benne az Octovalve az a foró szelep, amely a temperálást, hűtést igénylő komponensek között irányítja hűtőfolyadék áramát a vezetőtámogatás nagyteljesítményű processzoraitól az akkutól a teljesítményelektronikán és a villanymotor(ok)on át az utastéri klimatizálás elemeiig.

2021-2022 fordulóján a 283 lóerős és nettó 62 kilowattórás SR lett az alapmodell. Az ekkor 491 lóerőre felhúzott Long Range AWD és az 534 lóerős Performance AWD teljesíti ki a kínálatot, akkumulátoruk valószínűleg nettó 79 kilowattórás. A 2024-ben bevezetett Highland előtti autókban a szélzaj és a gördülési zaj is idegesítően magas. A zajkomforton kívül a rugózás is sokat javult a 2024-es nagy modellfrissítéssel.

Töltés és akkudegradáció

Széles határok között mozog az akku öregedése, hiszen sem a felhasználás, a villámtöltések gyakorisága, sem a cellák típusa nem azonos a különböző Model 3-as Teslákban. (A Tesla nikkel-mangán-kobalt vagy NMC és 2021 végétől lítium-vasfoszfát vagy LFP akkucellákat is használ, a kettő különbségeiről itt olvashattok.) Vannak 300 ezer kilométeres autók 90 százalékos akkuval és kevesebbet futottak 75-80 százalékra degradálódott akkumulátorral. Az akku öregedésére az autó kora erősebb hatással lehet, mint a megtett kilométerek száma.

Önmagában a kapacitásveszteség ne riasszon el benneteket egy használt autótól, ha az ára ehhez idomul, mert a töltés gyorsasága és a csekély fogyasztás miatt még lecsökkent akkukapacitású használt Model 3-mal is gyorsabban utazhatsz hosszabb távokra, mint kevésbé fejlett villanyautókban, amelyek talán több elektromos energiát képesek tárolni, de nem tudnak 170-250 kilowattal tölteni egyenáramon és magasabb fogyasztásuk miatt gyakoribb megállásra kényszerítenek. Az egyenáramú töltés akkor lesz ennyire gyors, ha megadod navigációs célpontként a DC-töltőt és az autó az odaúton elindítja az akku felfűtését a töltés villámgyors felvételéhez. Ha ezt elmulasztod, a töltési teljesítmény nemigen megy 60-90 kilowatt fölé.

Váltóáramról töltve az autó egy fázison felvesz 32 ampert, így 230 volton is 7 kW feletti a töltési teljesítmény. Három fázison fali töltővel 11 kilowattal töltődik az akkumulátor.

Hibalehetőségek

Sok múlhat azon, milyen gyártási évű és fremonti (USA) vagy sanghaji eredetű használt Tesla Model 3-ast vesztek-e? A korai évjáratokkal több lehet a gond, mint az első pár év tanulságaival feljavított autókkal, míg gyártási minőségben a Kínából importáltaknak van jobb híre. Mint más villanyautókban, itt is elöregedhet a hajtó villamos gép(ek) csapágyazása.

Gond lehet a meglehetősen vékony fényezés sérülékenységével, a felpattanó kavicsok könnyen kárt tesznek a dukkózásban. Ha elöl nincs sárvédőlap a felpattanó kavicsok ellen, a felvert kövek megsérthetik a kerékjáratokat, ami rozsdásodást okozhat. Ugyanez fenyegeti a küszöbök elejét. Párásodás főleg a hátsó fényszórókkal fordul elő.

Ha a kis akkumulátor tönkremegy, az autó akkor sem működik, ha a 370 voltos nagyfeszültségű akku teljesen fel van töltve. A kis akku sokáig 12 voltos ólom-savas telep volt 45 amperórás kapacitással, 2022-től 16 voltos, 6,9 amperórás lítiumion akku váltotta le.

Bár a Tesla Model 3 a szegmensen belül könnyűnek számít, üresen 1,75-1,85 tonnája így is terheli a futóművet, számítsatok alkatrészcserékre! Elöl az alsó keresztlengőkarok fáradhatnak el, szükség lehet a stabilizátorkarok, másik néven stabpálcák cseréjére is. Előfordulhat továbbá a kormányrásegítés kiesése. A korai, 2017-2020 között gyártott autókban tudott megállni a víz az alsó keresztlengőkar gömbfejénél, ami rozsdásodást okozott. A Tesla módosított a konstrukción.

Nagyobb gond a féktárcsák rozsdásodása és a féknyereg berohadása, amit sokba kerül kicserélni. Ennek elkerülésére muszáj legalább egyszer egy héten fékezni egy egészségeset üresbe váltva vagy a menüből visszavett áram-visszatermeléssel. Így az üzemi fék lassít, dolgozik a féknyereg, nem szorulnak meg a fékbetétek és eltávolítjuk a rozsdát a féktárcsákról. Ez a gond más használt villanyautókra és teljes hibridekre is igaz főleg a hátsó kerekeken.

Lényeges hibaforrás a vezetőtámogatás számítógépe, főleg akkor, ha a hűtése nem működik tökéletesen. A Tesla Autopilotnak nevezi a rendszert, ami hazugság a szisztéma valós képességeihez képest. A legjobb szintre bővített vezetőtámogatási funkcióval FSD néven találkozhattok a hirdetésekben, ez a Full Self Driving vagy teljes önvezetés rövidítése, ami szintén nincs fedésben a valósággal.

Kockázat még a PTC-fűtőelem működése, erre is figyeljetek, ha használt Tesla Model 3-at vennétek. 4-5 éves korban már elromolhat ez az eszköz, amely a hőszivattyús autókban is fontos a gyors felfűtéshez illetve a rásegítéshez az utastér temperálásában.

Használt Tesla Model 3 árak

Nagyjából 6 millió forinttól vehettek használt Tesla Model 3-ast. Árban a sima hátsókerekes és a kisebb akkus, Standard Range nevű modellek a leginkább elérhetőek. 220-330 ezer kilométerrel az áruk 6-6,5 millió forint körül mozog.

2020-as autókat vehettek 8-10 millió forint között, jellemzően nem több mint 150 ezer kilométerrel. 3,5-4 éves Long Range modelleket kapni 2022-ből, jellemzően 70-120 ezer kilométer közötti óraállással 11-12 milliós irányáron és innen felfelé. Ezek az árak jól jelzik a villanyautók brutális értékvesztését, ami a Teslákat is sújtja, részben a márka árpolitikája, árcsökkentései és áremelései miatt.

A 2021-es, 100-150 ezer km körüli autók nagyságrendileg 8 millió forintos értéket képviselnek a kisebb akkumulátorral, amit a Long Range akkujánál kisebb teljesítménnyel, maximum 170 kilowattal lehet tölteni. Már ez a töltési teljesítmény is garantálja a rövid kényszerszüneteket. A nagyobb akkus autók 9 millió forint körül indulnak, az 534 lóerős Performance is előfordul 9,5-10 millió forintért illetve innen felfelé.

Erősen ráugrottak a használtautó-kereskedők a Model 3 behozatalára, egy részük a sajátos helyesírású nepperszöveget a Teslákhoz is feltölti a hirdetésben. Az egyik kedvencem, az eredeti helyesírással: „Ez az autó nem a Magyarországi rossz minőségű utakon, teljesen más üzemanyaggal futott ez idáig, tehát nem lehet összekeverni a magyar országon vásárolt nyeklő – nyakló keze lába lóg autókkal.”

Nézzétek meg, kitől vesztek autót, ellenőrizzétek a kocsi hátterét, csináltassatok akkuállapot-felmérést! Fogadjátok el, hogy értéknövelő tényező a magyarországi eredet és eladóként a magánember tulajdonos, tehát ne várjátok el ugyanazt az árszintet, mint egy Amerikából vagy nyugatról beseftelt, bizonytalanabb eredetű autóval, amelyről az autókereskedő keveset tud azon kívül, hogy mennyi az árrése.