A megállapodás értelmében EU-s forrásokból legalább 35 új InterCity-motorvonatot lehet beszerezni. Ezek emeletes kivitelben kb. 200 mai InterCity-személykocsinak megfelelő kapacitást jelentenek, tehát országosan érezhető flottacserét jelent egy ekkora beszerzés – írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

A tervek szerint ezek a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot (például: Budapest–Debrecen–Nyíregyháza–Miskolc kör IC, Budapest–Szeged, Budapest–Pécs), és a jelenlegi ütemezés szerint az idén kiírt közbeszerzést követően az első példányok már 2029-re szolgálatba állhatnak.

Az új InterCity-vonatok beszerzését az előző közlekedési miniszter 2022 végén leállította, miközben a karbantartási és fővizsgáztatási rendszer leépülése miatt a meglévő kocsik jelentős része sem üzemképes jelenleg.

Hamarosan a HÉV-ek cseréje is elkezdődik: