Múlt héten megállapodás született az Európai Bizottsággal, sikerült 16,4 milliárd euró uniós forrást felszabadítani. Ennek jelentős része jut majd közlekedési és lakhatási projektekre.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentése szerint a megállapodás értelmében 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot tudnak vásárolni, azaz a szentendrei, a csepeli és a ráckevei HÉV vonalán is le tudják cserélni a jelenlegi, 45-60 éves kocsikat.

Az ehhez szükséges közbeszerzést még az idén kiírják, az első szerelvények pedig már 2029-re megérkezhetnek.

Az állam több mint tíz éve vette át a HÉV-ek üzemeltetését a fővárostól, részben arra hivatkozva, hogy a szükséges fejlesztésekre csak a kormánynak lesz forrása. Azóta a HÉV-eknél semmilyen beruházás nem történt.