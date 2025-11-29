Az év elején még négy példány is a MÁV szolgálatában állt a hatvanéves MIX/A HÉV motorvonatok közül, azóta viszont hármat még az év közben kivontak a forgalomból, két járművet pedig a társaság nosztalgiaállományába helyeztek át – jelentette be a Facebook-oldalán Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Az utolsó motorvonattól szimbolikus módon fény-HÉV-ként búcsúznak, amivel a négy adventi hétvégén „még utoljára” mindig más vonalon lehet utazni.

A HÉV-menetrendet nem érinti a változás, ugyanis az új HÉV-ek érkezése napirenden van.

A búcsúzó HÉV-szerelvény a több évtizedes pályafutása során összesen 3,5 millió kilométert tett meg, fény-HÉV-ként pedig 880 méternyi fényfüzér és több mint 8600 darab LED-es izzó díszíti.

A fény-HÉV a délutáni és esti órákban november 29-30-án a H5-ös, december 6-7-én a H8/9-es, december 13-14-én a H6-os, december 20-21-én pedig a H7-es HÉV vonalán közlekedik majd.

További fényjárművek a MÁV-flottában

Nemcsak fény-HÉV-vel hangol a karácsonyi ünnepekre a MÁV-csoport: a társaság szombati közleménye szerint a fényvonatok (Fényszili és FényBz) november 30-tól közlekednek az ország több pontján, fő- és mellékvonalakon egyaránt megjelennek. Az országjáró szerelvényeken túl 2026. január 6-ig a Balatonfenyvesi kisvasút egy szerelvénye is ünnepi fényben közlekedik.

A Volánnál az idén ünnepi köntösbe öltözik az Ikarus 200-as típuscsalád 1993-ban készült, jubileumi, kétszázezredik példánya, a tavaly felújított és bemutatott Ikarus 280-as csuklós nosztalgiabusz. A járművel december 6-án, 7-én, 13-én, 14-én, valamint 20-a és 23-a között lehet majd találkozni Budapest és Gödöllő között.

December 6-tól ünnepi díszvilágítással áll szolgálatba egy Credo Econell 12 típusú autóbusz a Budapest-Pilis-Esztergom útvonalon.

További információk a fényjárművekről és azok menetrendjéről a MÁV-csoport holnapján találhatóak.

A BKV ünnepi flottája már napokkal ezelőtt bemutatkozott, erről a Vezess alábbi cikkében írtunk bővebben: