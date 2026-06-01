Történetében először az Euro NCAP letesztelte, hogy mit tudnak a jelenleg a piacon kapható városi- és regionális áruszállításra szánt teherautók. A szervezet munkatársai összesen hét különféle modellt tettek próbára.

A választás a merev alvázas teherautókra esett, amelyek a nehézkategóriás tehergépjármű piac mintegy 10 százalékát teszik ki az Európai Unióban. Az ilyen teherautók annak köszönhetik népszerűségüket, hogy városi környezetben, valamint a regionális áruszállításban egyaránt megállják a helyüket. Többnyire ponyvás, merev oldalfalas, platós, valamint hűtős kivitelben készülnek, de természetesen speciális, így például hulladékszállításra alkalmas, illetve más egyéb városi kommunális feladatokra alkalmas felépítményekkel is legördülhetnek a gyártósorról.

Tesztelési szempontok

Az Euro NCAP a városi teherautókat három fő értékelési témakör mentén vizsgálta. Az első pillér a biztonságos vezetés volt, amelyben a szakértők a fülkéből való közvetlen kilátást, a holttér minimalizálását, a vezetőmonitorozó rendszerek működését, valamint a figyelmeztetések és kezelőfelületek hatékonyságát értékelték. Ide tartozott annak vizsgálata is, hogy a jármű mennyire támogatja a sofőrt a környezet folyamatos észlelésében.

A második pillér az ütközésmegelőzés területére fókuszált. Ebben a kategóriában azt mérték fel, hogyan teljesítenek a teherautók a különböző vezetéstámogató rendszerek aktiválódásakor. Vizsgálták a vészfékasszisztensek (AEB) reakcióit, a sávtartó rendszerek működését, a gyalogos- és kerékpáros‑észlelést, valamint a jobbra- vagy balra kanyarodást támogató vezetéstámogató rendszerek hatékonyságát. A cél annak felmérése volt, hogy a járművek mennyire képesek elkerülni vagy mérsékelni a városi környezetben gyakran előforduló baleseteket.

A harmadik pillér az ütközés utáni biztonság vizsgálatára terjedt ki. Itt azt értékelték, hogy a gyártók milyen megoldásokat alkalmaznak a mentési munkálatok gyors és hatékony támogatására. Ennek része volt a mentési adatlapok (Rescue Sheet) és vészhelyzeti útmutatók elérhetősége, az automatikus segélyhívó rendszerek működése, valamint az, hogy a jármű szerkezete mennyire teszi lehetővé a gyors hozzáférést egy balesetet követően.

Hétből öt

A hét modellből összesen öt példány szerzett ötcsillagos, illetve „CitySafe” minősítést. A legsikeresebb résztvevőnek a Scania L szériája tekinthető, amely 90 százalékos teljesítményt nyújtott a tesztekben. Az Euro NCAP szakemberei kiemelték a modell kivételes közvetlen kilátását, valamint fejlett gyalogos- és kerékpárvédelmi asszisztenseinek köszönhető kiváló ütközéselkerülési képességeit. A dobogóra felkerült még a Mercedes-Benz Actros, valamint a Volvo FM: mindkét modell 88%-os összesített értékelést kapott. Esetükben elsősorban azt emelték ki, hogy minden kategóriában egyenletes teljesítményt nyújtottak, méltatták továbbá ezen modellek sokoldalúságát is.

A negyedik helyezést a Scania P-széria szerezte meg 87%-os eredménnyel. Ötödikként pedig az MAN TGM futott be 80 százalékos végeredménnyel. Érdekesség, hogy ez a bajor gyártó első ötcsillagos teherautója, aminél elsősorban a sávtartó rendszer, valamint az automatikus vészfékezés asszisztens működését dicsérték. Méltatták az autópályán nyújtott biztonsági teljesítményét is.

Meglepő módon a nemrég frissített DAF XD csak 62%-os eredményt ért el. A Renault Trucks D Medium pedig 68 százalékot és négy csillagot kapott. Az XD kapcsán ugyanakkor az Euro NCAP kiemelte, hogy örvendetes, hogy a hollandok számos vezetéstámogató rendszert az alapfelszereltség részeként építenek be, míg – az Euro NCAP szerint – más gyártók többnyire opcionálisan biztosítják azokat.

Kimagasló eredmény

“Örömmel látjuk, hogy a haszongépjármű gyártók reagálnak az Euro NCAP tesztjeire, és lenyűgöző elkötelezettséget tanúsítanak új teherautóik biztonságának javítása iránt. Az, hogy egy tesztelési körben öt teherautó is ötcsillagot szerez, szerintem nagyon örvendetes eredmény. Ez azt is jelenti, hogy a fuvarozók még soha nem rendelkeztek ilyen széles választékkal a biztonságos városi- és disztribúciós teherautók terén. Bár a lehető legnagyobb biztonság elérése drágább teherautókat eredményez, úgy vélem ez fontos befektetés lehet a sofőrök és a közlekedők biztonságának növelése érdekében” – hangsúlyozta Matthew Avery, az Euro NCAP stratégiai fejlesztési igazgatója.

Az Euro NCAP Youtube csatornáján mindegyik részvevő teherautó tesztje visszanézhető!