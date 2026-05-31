A színpadot egy kamion oldalt nyitott raktere adja, a jármű közvetlen közelében pedig a zenekar helyezkedik el. A nézők nem páholyokból, hanem többnyire otthonról hozott műanyagszékekről követik a darabot.

A művészek ugyanazt az előadást adják elő mint az operaházban azzal a különbséggel, hogy a színpad egy kamionban elfér és “összecsukható”, így minden este a város más helyszínén tudják felállítani.

A Teatro dell’Opera az egymást követő harmadik évben indítja útjára az OperaCamion elnevezésű turnét, amely kamionnal viszi el az opera világát Róma külső kerületeibe.

Vasárnaptól június 17-ig kilenc helyszínen mutatják be Rossini A sevillai borbély operáját ingyenesen. Az első állomás a népi negyedként ismert Quarticciolo lesz, az operaház díszletraktárainak udvarán, az utolsó pedig a városon kívüli Valmontone. Az előadásokat hetente többször, az esti órákban tartják.

A rendezésért, jelmezekért és világításért felelős Manu Lalli az MTI-nek elmondta a cél az opera megismertetése és népszerűsítése azok számára is, akiknek nincsen lehetősége operaházba járni.

A tavalyi OperaCamion két héten át bemutatott előadásaira tízezren voltak kíváncsiak, és a nézők között végzett felmérés szerint negyven százalékuk életében először hallott operát.

Manu Lalli a kulturális kezdeményezés sajátosságának a klasszikus daraboknak a “városi térhez” való adaptációját nevezte. Úgy vélte, a színház ilyen esetekben az utcaművészettel keveredik.

Így indult 9 éve a projekt:

A szereposztásban Figaro szerepe Diego Savininek jutott, Rosinát pedig Zas Martinez énekli. Utóbbi más énekesekkel együtt a római operaszínház Fabbrica Youth elnevezésű tehetségkutató iskolájának növendéke.