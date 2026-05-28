Újabb szegmenst talált meg magának a BYD – igaz, a most bemutatott Dolphin Cargo mikrofurgon nem gyári, csak importőri átépítés, ezért jelen állás szerint csak Nagy-Britanniában rendelhető.

A városi autókból épített áruszállítók mindig is keresetek voltak Európában, a kisméretű villanyautók pedig emissziómentes hajtásláncuk miatt különösen jó ötletnek bizonyultak a nagyvárosok belső kerületeibe irányuló last mile szállításokra.

4 fotó

A Dacia Spring és a Leapmotor T03 alapjaira felhúzott nanofurgonokat már régóta ismerjük, a BYD Dolphin azonban hosszabb (429 cm) és erősebb (204 LE) ezeknél – ebből a szempontból inkább a Škoda Enyaq Cargo tekinthető vetélytársnak.

A BYD Dolphin akkumulátora és hatótávolsága (60,4 kWh, 558 km városban) is nagyobb, mint a román és kínai versenytársaké. Vegyes használatban 426 kilométer jön ki egy feltöltésből, ezért a városhatáron túl is bevethető.

A nagyobb külméretek jóvoltából a szállítókapacitás is nőtt: az első ülésektől acélfallal leválasztott raktér legnagyobb padlóhossza 1250 mm, a szélesség 1018 és 1160 mm között változik. Mivel az átépítés előtt kiszerelik a hátsó üléssort, a maximális belmagasság eléri a 710 mm-t – így a teljes térfogat 1046 liter, plusz még 47 a padló alatt.

A beépített V2L kétirányú töltőrendszer jóvoltából a BYD Dolphin Cargo mozgó áramforrásként is szolgál, így ideális megoldás lehet mozgó műhelyként, szerelők és kivitelezők járműveként.

Különösen jó ötlet, hogy a forgalmazó kívánságra 112 km/órában (azaz a brit autópályákon megengedett legnagyobb tempóban) korlátozza a végsebességet, így elkerülhetők a gyorshajtási bírságok, és főleg alacsonyan tartható az energiafogyasztás, ami flottajárművek esetén különösen fontos szempont.

Ennél a kivitelnél nyer igazán jelentőséget a kormány- és ülésfűtés: téli napokon, rövid utazások alkalmával anélkül dolgozhat kényelemben a sofőr, hogy a raktér levegőjének a felesleges fűtésére pazarolná az akkumulátor energiáját.