Ilyenkor is jogosan viszi el a tréler a tilosban parkoló belső égésű modellt? Egy német bíróság a közelmúltban pontosan ebben a kérdésben hozott döntést.

A történet egy hagyományos motorral hajtott autó sofőrjével indult, aki egy e-autós parkolóhelyen hagyta a járművét, amit a hatóságok nem sokkal később el is vontattak. A manőver egészen pontosan 472,10 eurós számlát (167 ezer forint) eredményezett a tulajdonosnak.

Mivel azonban emberünk úgy vélte, hogy az autójával sem a forgalmat nem akadályozta, sem a villanyautósoktól nem vette el a töltés lehetőségét, bíróságra vitte az ügyet. A bökkenő ugyanis az volt, hogy a szóban forgó töltőoszlop már négy éve egyáltalán nem üzemelt, így a villanyautósok amúgy sem tudtak volna áramot vételezni belőle.

Így döntött a bíróság a “szabálytalankodó” ügyében

Az alperes már több mint egy éve eltávolította magát a töltőberendezést, és azóta sem szerelt fel újat. A felperes autós mindezek tudatában – és annak ellenére – parkolt le a helyen, hogy három kiegészítő tábla is egyértelműen jelezte: a várakozás kizárólag a villanyautók töltésének idejére engedélyezett. – írja a chip.de

A helyszínen ráadásul egy másik felirat is hirdette egy „hamarosan megépülő új HPC (High-Power Charging) ultratöltő-állomás” érkezését. Hogy a hardver az incidens idején tényszerűen használhatatlan volt, azt egy fotó is megerősítette: a kábelre még rá volt erősítve egy kis műanyag tasak, amely vélhetően a beüzemeléshez szükséges gyári tartozékokat tartalmazta.

Mivel a felperes tehát bizonyíthatóan senkit sem akadályozott a töltőoszlop használatában, és a közlekedés biztonságát sem veszélyeztette, a bíróság megállapította, hogy a jármű azonnali elvontatása súlyosan sértette az arányosság elvét.

A döntés értelmében a sofőrnek adtak igazat, ami azt jelenti, hogy jogosan követelheti a büntetés kiszabásáról szóló határozat megsemmisítését és a kifizetett vontatási díj teljes visszatérítését.