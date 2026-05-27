Ahogy köztudott, az M1-es autópálya teljes felújításon esik át, a megújulás után 2×3 forgalmi sáv plusz egy-egy „intelligens” – azaz szükség esetén forgalmi sávként használható – leállósáv várja majd a forgalmat. Monstre munkáról van szó, a kontinens jelenleg zajló egyik legnagyobb útépítési projektje ez.

Egy kis részeredmény azonban már néhány napon belül meglesz, az MKIF közlése szerint a biatorbágyi felhajtó és az azt követő főpálya-szakasz építése május 29-én befejeződhet.

Az M1-esnek ez az a szakasza, ahol először készül el a végleges pályaszerkezet, már a korábbinál másfélszer vastagabb, 32 cm-es aszfaltréteggel. Ezen a részen nagyjából 6000 köbméter földet mozgatnak meg, néhol 100-120 cm mélységig bontották vissza a pályát, majd építik újra. Emellett a vízelvezető rendszerek is megújulnak. A rézsű pedig mintegy 300 méteren kövekből épített, ún. gabionfal-borítást kapott.

Érdekesség még, hogy a burkolat alatt nem hidraulikus kötésű alap lesz, hanem egy folytonos szemeloszlású zúzottkő. Ettől sokkal jobb fáradási ellenállást várnak a szakemberek a hajlékony pályaszerkezet miatt. Sokkal strapabíróbb, nagy teherbírású és hosszú időn át ellenálló út épülhet ennek köszönhetően.

Az M1-es tervezett felújítását az alábbi videó mutatja be igen szemléletesen: