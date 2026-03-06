Várhatóan 2026 őszén erre a már ideiglenesen szélesített, Budapest felé tartó pályaoldalra kerül át az irányonkénti 2×2 sávos forgalom, és megkezdődhet a Győr felé vezető oldal teljes visszabontása 100-120 centiméter mélységben – írta az autópálya-kezelő.

A bővítés ideje alatt több millió köbméter földet mozgatnak meg. A töltésszélesítések, bevágások mellett 11 meglévő csomópontot korszerűsítenek, illetve négy új különszintű csomópont is épül.

15 fotó

Bár folyamatosan dolgoznak a földművek gépi tömörítésén, de szükséges az újonnan épített földmű természetes konszolidációja is, ami a talajmechanika egyik alapvető folyamata.

Ennek során a terhelés hatására a talaj pórusvíz-tartalma távozik, ami a térfogat csökkenéséhez és a talaj szilárdságának növekedéséhez vezet.

A bővítés még hosszú évekig tart majd: