Nemcsak telefonokban, laptopokban és elektromos rollerekben dolgoznak lítiumion-akkuk, hanem egyre gyakrabban gyerekjátékokban, és egyéb kisebb elektronikai eszközökben, amit az ember hajlamos kidobni egy az egyben, ha tönkremegy. Sokan nem gondolnak rá, hogy kiszereljék az akkumulátort az eszközből, mielőtt a szemétben végzi. Pedig ez súlyos felelőtlenség.

Egy kukásautó tömörítő rendszere pontosan azt csinálja, amitől ezek az akkumulátorok veszélyessé válhatnak – összenyomja, roncsolja, adott esetben átszúrja őket.

Május végén Brooklynban (New York, USA) gyulladt ki egy szemétszállító teherautó, és két azon dolgozó munkás is megsérült. A hatóságok szerint nagy valószínűséggel egy kidobott lítiumion-akkumulátor okozta a tüzet. New Yorkban egyébként tilos az ilyen akkukat a háztartási szemétbe vagy a szelektív kukába dobni, ennek ellenére sokan még mindig így szabadulnak meg a régi telefonoktól, laptopoktól, szerszámgépektől, rollerektől vagy azok akkumulátoraitól.

A lítiumion-akkuk azért különösen veszélyesek, mert sérülés esetén belső rövidzárlat alakulhat ki bennük. Ilyenkor a cella gyorsan melegedni kezd, beindul a hevülés, majd gyúlékony gázok szabadulhatnak fel. Egy kukásautó zárt, szeméttel teli tömörítőterében ez pillanatok alatt látványos és mérgező füsttel járó tűzzé fajulhat.

Egy elektromos autó baleseténél könnyedén ugyanez a folyamat játszódhat le, amikor erős behatás éri az akkumulátorpakkot.

Különösen problémás a lítiumion-akkumulátorok oltása, hiszen az égésénél mérgező, sőt, éghető gázok és oxigén is keletkezik. Tűzoltási megoldás szokott lenni az oltótakaró használata ‒ hiszen a tűzhöz éghető anyag, megfelelő hőmérséklet és oxigén kell ‒, a tűzoltó takarót az égő járműre borítják, ami így elzárja a tüzet az oxigéntől, így a tűz elalszik. Elektromos járműveknél azonban ez csak részben alkalmazható, mert ahogy már írtuk, a lítiumion-akkumulátor égése oxigén jelenléte nélkül is végbemegy, hiszen termel magának éghető gázt és oxigént is a kémiai folyamatok során.

Ezért ilyenkor a tűzóltok oltólándzsát is bevetnek – ha már a lángokat megfékezték -, amit az akkumulátopakkaba ütve belülről hűtik azt. A készlet a T formájú eszközből és egy méretes kalapácsból áll. Ezzel 30-40 perc alatt lehet a felhevült akkumulátort az előírt 65 fokos hőmérséklet alá hűteni.

Tudod, hogyan dolgoznak a magyar szakemberek egy járműtűznél? Korábbi cikkünkből kiderül: