A hagyományos kézifékkart egyre több használt autóban egy apró kapcsoló váltotta fel. Az elektromos rögzítőfék villanymotorok segítségével működteti jellemzően a hátsó fékrendszernél működő rögzítést. A megoldás nemcsak helyet takarít meg az utastérben, hanem több kényelmi funkciót is lehetővé tesz.

Használata egyszerűnek tűnik, de akad néhány fontos részlet, amelyet minden autósnak érdemes ismernie.

Lemerült akkumulátornál befogva maradhat a fék

Az elektromos rögzítőfék a jármű 12 voltos elektromos rendszeréről kapja az energiát. Ha az akkumulátor teljesen lemerül, sok autónál a behúzott rögzítőféket már nem lehet egyszerűen, a kapcsoló megnyomásával kioldani. Ilyenkor az autót még eltolni sem lehet.

A megoldáshoz a legegyszerűbb az áramellátás helyreállítása. Ha ez nem lehetséges, akkor mechanikus vagy elektromos vészkioldóval lehet oldani a rögzítést, ennek pontos használatát azonban mindig az autó kezelési útmutatójában kell ellenőrizni.

A hátsó fékbetétet cseréje

Ha autónk otthoni karbantartására vállalkozunk, és hozzászoktunk a mechanikus kézifék megoldásához, akkor egy újabb típusnál különös óvatosságot igényel a hátsó fékbetétek cseréje. Sok rendszernél a villanymotorokat először szerviz- vagy karbantartási állásba kell mozgatni. Ez típustól függően diagnosztikai műszerrel, a fedélzeti menüből vagy egy meghatározott gombkombinációval végezhető el.

Ha valaki megfelelő előkészítés nélkül, erővel próbálja visszanyomni a fékdugattyút, az alkatrészek sérülhetnek. A hátsó fék javítása ezért az elektromos rögzítőfékkel szerelt autóknál már nem feltétlenül az a művelet, amelyet érdemes otthon, megfelelő diagnosztikai háttér nélkül elvégezni.

Vészfékként is használható

Sok modern autóban az elektromos rögzítőfék menet közben vészfékként is működhet. Ha a hagyományos fékpedál valamilyen okból nem használható, a rögzítőfék kapcsolóját menet közben folyamatosan húzni vagy nyomni kell – attól függően, hogyan alakította ki a gyártó.

Ilyenkor az autó rendszerint nem egyszerűen blokkolja a hátsó kerekeket.

Vészhelyzetben, ha a normál üzemi fék valamiért nem működik, a kézifék gombját folyamatosan húzva (vagy nyomva) kell tartani, amíg a jármű teljesen meg nem áll. Ha elengedjük a gombot, a hatás megszűnik, ezzel kiküszöbölve a véletlen érintésből fakadó hirtelen, nagymértékű lassítást.

A tisztán elektromos autók – mint például a Volkswagen ID.4, a Lucid Air vagy a Rivian R1T – esetében a Park gomb folyamatos nyomva tartása aktiválja vészhelyzetben az elektronikus rögzítőféket. Amikor a villanyautó ezzel a módszerrel teljesen megáll, az elektronika automatikusan Park állásba is teszi a hajtásláncot.

Akárcsak a régi, klasszikus kézifék, az elektronikusan vezérelt rögzítőfék is az autó központi fékrendszerétől függetlenül működik. Saját elektromotorokkal szorítja rá a betéteket a tárcsára, így tökéletes másodlagos opció a fékhibák esetén.

Ez a funkció akkor is életmentő lehet, ha a vezető rosszul lesz, és az utasnak kell megállítania az autót. Kísérletezni azonban nem érdemes vele: a működés és a kezelési mód modellenként eltérhet, ezért a pontos eljárást a kezelési könyv tartalmazza.

Az automatikus kioldásnak feltételei vannak

Sok elektromos rögzítőfék automatikusan kiold, amikor a vezető elindul. Ehhez azonban több feltételnek is teljesülnie kell.

Az autó kérheti például, hogy a vezető ajtaja zárva legyen, a biztonsági öv be legyen kapcsolva, a motor járjon vagy az elektromos hajtás menetkész állapotban legyen. Automata váltónál arra is szükség lehet, hogy a vezető előremeneti vagy hátrameneti fokozatot válasszon.

A feltételek nemcsak gyártónként, hanem akár modellenként is eltérhetnek. Ha tehát a rögzítőfék nem old ki automatikusan, az még nem feltétlenül jelent meghibásodást. Lehetséges, hogy csupán egy ajtó maradt nyitva, vagy a vezető nem kapcsolta be a biztonsági övet.

Mélyebb víz után ellenőrizni kell a fékhatást

Nagyobb pocsolyán vagy mélyebb vízen történő áthaladás után érdemes óvatosan ellenőrizni a fék működését. A nedves féktárcsák és fékbetétek átmenetileg csökkenthetik a fékhatást, ezért az első fékezés a megszokottnál gyengébb lehet.

Biztonságos körülmények között, kis sebességnél néhány enyhe fékezéssel fel lehet melegíteni és szárítani a fékeket. Ez ugyan nem kifejezetten az elektromos rögzítőfék hibája vagy sajátossága, hanem a teljes fékrendszert érintő jelenség, mégis érdemes számolni vele.

Az elektromos rögzítőfék tehát valóban kényelmesebb a hagyományos kéziféknél, de a működése sokkal szorosabban kapcsolódik az autó elektromos és elektronikus rendszereihez. Emiatt egy lemerült akkumulátor, egy szakszerűtlen fékbetétcsere vagy akár egy nyitva maradt ajtó is elég lehet ahhoz, hogy a megszokottól eltérően viselkedjen.