A Colorado állambeli Fort Collins adófizetőinek most 500 ezer dollárjába (160 millió forintba) kerül egy ilyen tévedés: a város ekkora összegű kártérítésben állapodott meg azzal a férfival, akit azután bilincseltek meg, hogy megállt segíteni egy súlyos motorbaleset helyszínén.

Az ügy egyre hosszabb listáját gyarapítja azoknak a nagy visszhangot kiváltó eseteknek, amelyekben a rendőrök ittas vagy kábítószer hatása alatt álló vezetés miatt intézkedtek, később azonban kiderült, hogy az érintett autós szervezetében sem alkohol, sem vezetési képességet befolyásoló kábítószer nem volt. Az eset arra is rámutat, hogy egy gyors helyszíni alkoholszonda akár még a bilincs előkerülése előtt tisztázhatta volna a helyzetet.

A nebraskai Jesse Cunningham 2022-ben állt félre az út szélén, miután szemtanúja volt egy súlyos motorbalesetnek. Segíteni próbált, ám ahelyett, hogy az intézkedés után folytathatta volna útját, egy rendőrautó hátsó ülésén kötött ki. Azzal gyanúsították, hogy alkohol vagy más bódító szer hatása alatt vezetett. – adta hírül a CBS Colorado.

A mostanra lezárt per iratai szerint Cunningham többször is kérte a rendőröket, hogy szondáztassák meg. Úgy gondolta, a helyszíni vizsgálat azonnal bizonyítaná, hogy nem fogyasztott alkoholt. A rendőrök azonban nem végeztek légalkoholmérést, hanem őrizetbe vették, és vérvizsgálatra kötelezték.

A laboratóriumi eredmények később sem alkoholt, sem a vezetési képességet károsító kábítószert nem mutattak ki a szervezetében. Az ügyészség körülbelül három hónappal később ejtette az ellene felhozott vádat. A kártérítésig azonban még évekig tartó jogi eljárás vezetett, mire Fort Collins városa végül beleegyezett az 500 ezer dolláros megállapodásba.

Nem ez az első eset, amikor egy józan vezetőt annak ellenére állítanak elő és vonnak eljárás alá, hogy a későbbi vizsgálatok semmilyen bódultságot nem igazolnak. Korábbi ügyekben – köztük egy másik coloradói perben – olyan autósokat is megbilincseltek, akiknek a helyszíni szondája 0,000 százalékos eredményt mutatott, vagy akiknek később teljesen negatív lett a toxikológiai vizsgálatuk. Az eljárások végül összeomlottak, de csak azután, hogy az érintetteket letartóztatták, és büntetőeljárás indult ellenük.

Tennessee államban nemrég éppen a megdöbbentően sok, józan autós ellen indított ittas vezetési eljárás miatt kezdték el szélesebb körben ellátni a rendőröket helyszíni alkoholszondákkal.

Cunningham esete ezért különösen tanulságos. Ha a rendőrök a helyszínen elvégezték volna az előzetes légalkoholmérést, legalább azt azonnal kizárhatták volna, hogy a férfi alkoholt fogyasztott. A nulla érték természetesen önmagában nem bizonyítja, hogy valaki más tudatmódosító szer hatása alatt sem áll, de jelentősen leszűkíti a vizsgálat lehetséges irányait.

Ráadásul az adófizetőket is megkímélhetik a hasonló rendőrségi tévedések után kifizetett, több százezer dolláros kártérítésektől.