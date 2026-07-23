2026-ban kerek évfordulóját ünnepelhetjük a Hungaroringnek, ugyanis 40 éve nyitotta meg kapuit a Forma-1 magyar otthona. A Mogyoród melletti pályára azóta megszakítás nélkül minden évben visszatért az F1 mezőnye, és ennek megfelelően számos boldog, szomorú, meghökkentő, vicces vagy épp látványos pillanatot átélhetett a közönség.

Ezekből próbáltunk meg úgy válogatni, hogy minden évre kitekintettünk. Így született meg alábbi, 40 fotós képválogatásunk, melyek egy-egy momentumot örökítettek meg az F1 hazai történetéből. Ha készen állsz az időutazásra, akkor kattints az alábbi képre, és nyílik is a galéria!

40 fotó

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