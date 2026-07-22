A korlátozás idején a Soroksári útról egyik irányból sem lehet közvetlenül felhajtani a Rákóczi hídra Buda felé, valamint a hídról sem lehet lehajtani a Soroksári útra déli irányba, a Soroksári úton közlekedő autóbuszok pedig terelve közlekednek. A lezárásra a Ferencváros-Kelenföld vasútvonal kapacitásbővítéséhez kapcsolódó munkák miatt van szükség.

Az ideiglenes forgalmi rendre tájékoztató táblák hívják fel a figyelmet, a forgalmat jelzőlámpák irányítják az építkezés környezetében, az erre közlekedők torlódásra számíthatnak.

A lezárás várhatóan jelentősen befolyásolja a Dél-Pest és a belváros közötti közúti kapcsolatokat, ezért a Határ útnál külsőbb városrészekből érkezőknek érdemes a Soroksári út helyett elsősorban az M5-ös autópálya bevezető szakaszát, illetve az Üllői út útvonalát választaniuk. A Csepel felől a belváros irányába közlekedőknek lehetőség szerint az egyéni autóközlekedés helyett a H7-es HÉV használata ajánlott.

A lezárás közvetlen környezetében észak-déli irányban a párhuzamos Gubacsi út és a Mester utca kínál kerülőútvonalat. A Soroksári útról a Rákóczi hídra Buda felé déli irányból a Koppány utca-Mester utca, a Boráros tér felől pedig a Vágóhíd utca-Mester utca útvonalon lehet eljutni.

Közúti közlekedési változások