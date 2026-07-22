A korlátozás idején a Soroksári útról egyik irányból sem lehet közvetlenül felhajtani a Rákóczi hídra Buda felé, valamint a hídról sem lehet lehajtani a Soroksári útra déli irányba, a Soroksári úton közlekedő autóbuszok pedig terelve közlekednek. A lezárásra a Ferencváros-Kelenföld vasútvonal kapacitásbővítéséhez kapcsolódó munkák miatt van szükség.
Az ideiglenes forgalmi rendre tájékoztató táblák hívják fel a figyelmet, a forgalmat jelzőlámpák irányítják az építkezés környezetében, az erre közlekedők torlódásra számíthatnak.
A lezárás várhatóan jelentősen befolyásolja a Dél-Pest és a belváros közötti közúti kapcsolatokat, ezért a Határ útnál külsőbb városrészekből érkezőknek érdemes a Soroksári út helyett elsősorban az M5-ös autópálya bevezető szakaszát, illetve az Üllői út útvonalát választaniuk. A Csepel felől a belváros irányába közlekedőknek lehetőség szerint az egyéni autóközlekedés helyett a H7-es HÉV használata ajánlott.
A lezárás közvetlen környezetében észak-déli irányban a párhuzamos Gubacsi út és a Mester utca kínál kerülőútvonalat. A Soroksári útról a Rákóczi hídra Buda felé déli irányból a Koppány utca-Mester utca, a Boráros tér felől pedig a Vágóhíd utca-Mester utca útvonalon lehet eljutni.
Közúti közlekedési változások
- A Kvassay Jenő útról Csepel felől, valamint a Nagyvásártelep irányából nem lehet behajtani a Hajóállomás utcába.
- A Soroksári úton, déli irányból érkezve, egy balra kanyarodó sávot alakítanak ki a Kvassay Jenő út felé.
- A Rákóczi hídról nem lehet lehajtani a Soroksári útra déli irányban.
- A Lechner Ödön fasor a Tóth Kálmán utcától zsákutcává válik, mivel a Vágóhíd utcánál lezárják.
- A járművek csak balra, a Vágóhíd utcába kanyarodhatnak. Jobbra, a Lechner Ödön fasor irányába kizárólag a közösségi közlekedés járművei hajthatnak.
- A Vágóhíd utcából csak jobbra, a Soroksári úton a Haller utca irányába lehet kihajtani.
- Észak-déli irányban gyalog és kerékpárral kizárólag a Hajóállomás utcán, illetve a Gubacsi úti gyalogos- és kerékpáros átjárón lehet közlekedni.