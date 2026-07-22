Az autók méret-, és súlynövekedése egyre komolyabb globális probléma, de Kína esete mutatja igazán, hova tartanak a jelenlegi trendek. A masztodonként suhanó, elektromos SUV-ok tömeges megjelenése több szempontból is repedéseket okoz az infrastruktúra megszokott fenntartási modelljében. 

Kínában elképesztő ütemben cserélik le a benzines és dízelautókat elektromos, konnektoros hibrid és hatótávnövelős modellekre. A helyi gyártók azonban nem apró, könnyű városi autókkal árasztják el a piacot: az új kínai típusok között egyre több az öt méternél is hosszabb, fényűző SUV és egyterű.

A nagy, nehéz villanyautók több okból is fájnak a kínai államnak 1

A Kínai Személyautó-szövetség, vagyis a CPCA adatai szerint 2026 első felében az országban bemutatott új modellek mintegy 60 százaléka hosszabb volt öt méternél.

Ezzel szemben a 4,5 méternél rövidebb autók aránya mindössze 2 százalékra csökkent, miközben egy évvel korábban még 13 százalékot képviseltek. Fontos különbség, hogy ezek a számok a bemutatott típusokra, nem pedig az eladott autókra vonatkoznak.

A kínai piacon már több olyan elektromos luxus-SUV és kisbusz kapható, amelynek saját tömege megközelíti vagy akár eléri a három tonnát. A nagy akkumulátor, az összetett hajtáslánc, a rengeteg kényelmi felszerelés és az óriási karosszéria együtt könnyen teherautós szintre hizlalhat egy személyautót.

A nagy, nehéz villanyautók több okból is fájnak a kínai államnak 2
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Ez valóban terhet ró az utakra, de ahol 40 tonnás kamionok dübörögnek, ott nem ez okoz igazán problémát.

A komolyabb gond az útfenntartás finanszírozása. Kínában az útépítés és -karbantartás bevételeinek jelentős része hagyományosan az üzemanyagokhoz kapcsolódó adókból származik. Egy tisztán elektromos autó tulajdonosa azonban nem vásárol benzint vagy gázolajat, így használja ugyan az utakat, de ezen a csatornán keresztül nem járul hozzá a fenntartásukhoz.

A Bloomberg által ismertetett becslések szerint az országban évente akár 300 milliárd jüan, jelenlegi árfolyamon körülbelül 14 ezer milliárd forint is hiányozhat az utak kezeléséhez és javításához szükséges keretből.

A döntéshozók ezért olyan rendszert keresnek, amelyben nem az elfogyasztott üzemanyag, hanem például a megtett kilométerek és a jármű tömege alapján kellene fizetni. A CPCA főtitkára is egy futásteljesítményt és járműtömeget figyelembe vevő úthasználati adó bevezetését javasolta. Hainan tartományban felmerült egy műholdas helymeghatározásra épülő rendszer kipróbálása, de a kilométer-alapú díjfizetés a rendelkezésre álló információk szerint még nem működik általánosan.

Lassan véget ér az ingyenes korszak

Kína eközben fokozatosan visszavágja az elektromos autók adókedvezményeit. A 2026-ban és 2027-ben megvásárolt új energiájú járműveknél már csak 50 százalékos kedvezmény jár a normálisan 10 százalékos járművásárlási adóból. A kedvezmény autónként legfeljebb 15 ezer jüan, vagyis körülbelül 706 ezer forint lehet.

2027-től a konnektoros hibridek és a hatótávnövelős elektromos autók éves jármű- és hajóadó alóli mentessége is megszűnik. A változás a tisztán elektromos személyautókat nem érinti ugyanígy, de jól mutatja, hogy a kínai állam már nem kívánja korlátlan ideig teljesen adómentesen tartani az elektromos közlekedést.

A történet tanulsága tehát nem egyszerűen az, hogy a nehéz villanyautók tönkreteszik az utakat. Sokkal inkább az, hogy az üzemanyagadókra épülő finanszírozási rendszer nem képes változatlanul túlélni az elektromos átállást. Az autók tankolás nélkül is koptatják az aszfaltot – a javítás számláját pedig valakinek előbb-utóbb ki kell fizetnie.

A nagy, nehéz villanyautók több okból is fájnak a kínai államnak 3
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