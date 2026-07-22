A fedélzeti kamerák, a vezetéstámogató rendszerek és az internetre kapcsolódó szolgáltatások már régóta felvetnek adatvédelmi kérdéseket, egy San Diegó-i vállalat technológiája azonban az eddigieknél is kényelmetlenebb szintre emelheti a megfigyelést.

Egy amerikai nő a közösségi médiában számolt be arról, hogy az általa bérelt autó műszerfalán egy olyan kamerát talált, amely az utastér felé fordult, és látszólag minden mozdulatát rögzítette. A berendezés hangjelzéssel is figyelmeztette a biztonsági öv használatára, illetve az általa veszélyesnek ítélt vezetési viselkedésre.

A kamera a flottamegfigyelő rendszereket fejlesztő Lytx terméke volt. A vállalat megoldásait elsősorban teherautókban, áruszállító járművekben és céges flottákban alkalmazzák. A gyártó szerint az eszközök célja nem a sofőrök megfigyelése, hanem a figyelemeltereléssel és a kockázatos vezetéssel járó balesetek megelőzése.

Azt is észreveszi, ha eszik a sofőr

A rendszer az autó előtti forgalmat és a vezetőt is figyelheti. A mesterséges intelligenciával működő szoftver képes felismerni a mobilozást, dohányzást, evést-ivást, vagy a biztonsági öv használatának mellőzését, vagy esetleg más, az algoritmus által veszélyesnek tűnő tevékenységet.

A Lytx tájékoztatása alapján a rendszerek akár 400 órányi videóanyag kezelésére is képesek lehetnek. A flotta üzemeltetője határozhatja meg, hogy milyen eseményeket figyeljenek, mennyi ideig tárolják az adatokat, illetve kik férhetnek hozzá a felvételekhez.

This woman got a rental car from Audi because her car is getting repaired



“You ready to see the most dystopian f*cked thing that I've seen in a long time?”



The car is equipped with a cameras so massive pointing directly at you, she’s calling it the “Eye of Sauron” and it… pic.twitter.com/3ST3jEkmD3 — Wall Street Apes (@WallStreetApes) July 14, 2026

A bérlő semmit sem tudott róla

A problémát ebben az esetben nem feltétlenül maga a technológia jelentette, hanem az, hogy az autót használó nő állítása szerint előzetesen semmilyen tájékoztatást nem kapott a kameráról. A berendezést ezért a Gyűrűk Ura mindent látó gonoszára utalva „Szauron szemének” nevezte.

A Lytx a nyilvánosan elérhető anyagaiban szinte kizárólag haszonjárművekben mutatja be kameráit. Emiatt valószínű, hogy a rendszert nem az autógyártó, hanem a járművet bérbe adó kereskedés vagy flottakezelő szerelte be.

Jogilag lehet szabályos, mégis kellemetlen

Az Egyesült Államok legtöbb államában az ilyen kamerák használata önmagában nem feltétlenül törvénytelen. A szolgáltatók gyakran abból indulnak ki, hogy aki használatba veszi a kamerával felszerelt járművet, az a bérleti vagy munkavégzési feltételek elfogadásával hozzájárul a megfigyeléshez.

Ez azonban csak akkor igazán védhető, ha az érintettet egyértelműen tájékoztatták a rögzítésről. Egy átlagos autóbérlő aligha számít arra, hogy az utastérben zajló összes beszélgetést és mozdulatot videóra veszik, különösen akkor, ha a kamera jelenlétére sem matrica, sem figyelmeztető üzenet nem hívja fel a figyelmet.

A videót közzétevő nő ráadásul egészségügyi dolgozóként mutatkozott be, és elmondása szerint vezetés közben időnként bizalmas beszélgetéseket folytat pácienseivel. Amennyiben ezek a beszélgetések rögzítésre és továbbításra kerültek, az már komoly adatvédelmi kérdéseket is felvethet.

Nem ez az első kellemetlen eset

Az autók fedélzeti kameráival kapcsolatban korábban is történtek botrányos esetek. 2023-ban a Reuters arról számolt be, hogy a Tesla egyes alkalmazottai az ügyfelek autói által készített személyes, esetenként intim videófelvételeket osztottak meg egymással belső kommunikációs csatornákon. Egyes képek és videók magántulajdonban lévő garázsokban készültek.

Az önvezető taxik szintén folyamatosan figyelik az utasteret és környezetüket. Egy közelmúltbeli esetben egy Waymo robotaxi például megállt és értesítette a rendőrséget, miután utasai játékfegyverekkel lövöldöztek az autóból.

A mostani történet arra mutat rá, hogy hasonló megfigyelőrendszerekhez már nincs szükség Teslára vagy önvezető taxira. A megfelelően felszerelt kamera szinte bármilyen személyautóban megjelenhet, és akár azelőtt elemezheti a sofőr viselkedését, hogy az észrevenné: nincs egyedül az autóban.