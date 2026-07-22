Pár méterre előttem biciklizett Arnold Scwarzenegger a Nádor utcában pár hete. Ő az elmúlt 40 év egyik legnagyobb globális szupersztárja, a 12 éves fiam azonban megkérdezte, hogy ki ez a bácsi a vastagkerekű bringán, miután kapkodva megpróbáltam lefotózni. Aztán egy barátom 17 éves lánya is ugyanazt kérdezte, amikor sztoriztam az osztrákról: na, de ki az Schwarzenegger?

Mi most azt kérdezzük: számotokra ki a legnagyobb sztár azok közül, akik a Hungaroring elmúlt 40 évében megjelentek valamelyik Forma-1-es Magyar Nagydíjon? Valószínűleg ez is generációk csatája lesz a testépítő-akciósztár-kormányzó korosztályától a tizenévesek ma sztárolt kedvenceiig. Szavazzatok róla a cikk végén!

A Forma-1 és csillogás, így a világsztárok is mindig összetartoztak, nyilvánvalóan Monacóban mindig is sokan tűntek fel a paddockban, újabban pedig a las vegas-i futam igyekszik a legtöbb hírességet magához vonzani, de Magyar Nagydíjon is szép számmal láthatunk már celebeket. Már a legelső 1986-os futamon is.

Ahogy az Arcanum újságok archívumában a Népszabadság beszámolójában olvasható:

“Alighanem a CB 261-es hívójelű Budataxi „pilótája”, az Opel-Kadettet vezető Olasz Dániel volt a legboldogabb és legbüszkébb budapesti: vasárnap egyszerre két kétszeres olimpiai bajnokot és világcsúcstartót szállíthatott ki Mogyoródra, a Hungaroringre. Az amerikai Edwin Moses, a világ legjobb gátfutója és a szovjet Jurij Szedih, minden idők legkiválóbb kalapácsvetője is jól szórakozott a Forma-1-esek budapesti randevúján, nem bánták meg, hogy a délutáni szieszta helyett a dübörgő sportkocsik versengését választották.

Eddig abban a hiszemben voltam, hogy a kalapácsvetésnél nincs még egy nehezebb versenyszám. Most, hogy először vehettem részt a Forma–1-esek versenyén, azt hiszem, módosítanom kell az álláspontomat — ismerte el Jurij Szedih vasárnap este, már a Hotel Stadionban. A 86,66 méteres világcsúcs 31 éves gazdája, a mai Hungaly Budapest Nagydíj egyik főszereplője, még azt is megjegyezte, hogy szívesen próbálna ki egyszer egy McLarent vagy egy Fordot, de ez a vágya már csak azért sem teljesülhet, mert 110 kilós sportolóknak nemigen fabrikálnak ilyesfajta versenykocsikat… ”

Eleinte hazánkba a csapatok tagjain kívül kevés külföldi érkezett, de aztán ez megváltozott. A nézők mellett a hírességek is felfedezték a Magyar Nagydíjat. Ezen a 2001-es fotón két híres nő látható, de csak egyiküknek volt/lehetett évtizedekig hatása a Forma-1 világára. Igen, annak, aki elsőre ismeretlennek tűnik: Naomi Campbell mellett Slavica Ecclestone sétál, az F1-et csillagokig emelő, a versenysorozatot tulajdonló Bernie Ecclestone előző – leghosszabb ideig – felesége.

Polgár Judit neve utoljára akkor szerepelt ennyit a nemzetközi sajtóban, amikor a tavalyi F1-es versenyünkre is kilátogató Anya Taylor-Joy főszereplésével sakkfilmet forgatott a Netflix, a főhős karakterének megformálásában pedig állítólag sokat merítettek a magyar kiválóság karrierjéből

A focivébén is többször láthattuk Roberto Carlost, a brazil válogatott egykori klasszis hátvédjének – saját bevallása szerint – 11 gyermeke született, köztük egyikük magyar anyától. Azt nem tudni, ki a kislány a fotón, a világbajnok labdarúgónak ugyanis fiút szült 2007-ben egy magyar nő, ez a kép ráadásul 2005-ben készült. Éppen abban az évben, amikor megismerkedtek a hölggyel

Kommandós-ruhában, fenyegetően méretes fegyverrel a kezében biztosan többen felismernék a Feláldozhatók-filmek sztárját, Terry Crewst. 2023-ban látogatott ki a Hungaroringre, és állítása szerint élete egyik legnagyobb élménye volt

Rowan Atkinsont a 12,17,27…, 47, 57….87 évesek is ismerik. Igaz, a személyes családi tapasztalat alapján a legkisebbek Mr. Bean figuráját először a részben magyar gyártású rajzfilmsorozatból kedvelik, utána kezdték el fogyasztani az eredeti, utánozhatatlan és máig vicces filmsorozatot. Plusz Johnny Englisht, a Man vs. bee házőrzőjét, meg az összes mókás karaktert. Atkinson köztudottan autórajongó és jóban van Hamiltonnal, itt 2019-ben ünneplik együtt a futamgyőzelmet

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A nemrég 80-ik szülinapját ünneplő Sylvester Stallone (fiatalabbaknak: Schwarzenegger-kategória) itt éppen Jacques Villeneuve vállán pihenteti a kezét. Sokakkal fotózkodott a Hungaroringen, galériánkban más hírességekkel is látható az 1998-as futam előtt.

Stallone a 1997-es és 1998-as szezonban több F1-es futamra is ellátogatott, bejárt a paddockba és a boxutcákba. A híresztelések szerint a stábjával együtt alaposan felhergelték a Forma–1 akkori szigorú vezérét, Bernie Ecclestone-t, mert túl sokat “kellemetlenkedtek” és zavarták a csapatok munkáját.

Úgy tudni az F1 vezetése rendkívül szigorú szabályokat és óriási jogdíjakat szabott ki, emellett kevés beleszólást engedtek volna a filmeseknek. Ecclestone végül lefújta az megállapodást.

Stallone emellett úgy érezte, a Forma–1 túlságosan titkolózó, és a pályán elért eredmények is kiszámíthatóbbak, mindig valaki dominál, míg az amerikai sorozatok nyitottabbak.

Stallone nem hagyta veszni a forgatókönyvet. A koncepciót átemelte az amerikai CART versenysorozatba. Így született meg a Felpörgetve (Driven, 2001) című film.

Brad Pitt viszont valóban forgatni járt két éve a Hungaroringre, a Forma-1 leginkább amerikai népszerűsítésére kitalált és legyártott mozifilm főszereplőjeként számos jelenetet rögzített vele a stáb.

A valódi versenyautókkal rögzített jelenetek megtették a hatásukat. Brad Pitt karrierjének legjövedelmezőbb mozija lett, globálisan több mint 200 milliárd forintnyi bevételt termelt.

Profi bokszolóvá válása után Kovács „Kokó” István akkora sztárrá emelkedett idehaza, hogy már a klubtársa nevét is fújta a fél ország. Mika Hakkinentől jobbra a szintén profi ökölvívó világbajnok Dariusz Mihalczewski látható ezen a 2000-ben készült képen

Naomi Campbellhez hasonlóan Placido Domingo is többször járt F1-es magyar futamon, a szupermodell egy időben Flavio Briatoréval járt, innen a háttérsztori, az operaénekes pedig többször koncertezett a nyár közepén nálunk. Domingo utoljára 2024-ben parolázott a Hungaroringen

Na, ő vajon kicsoda? Egyáltalán: melyik fickót kell figyelni, ki a híresebb? Gedeon Burkhardt látható a képen, aki a Rex felügyelő című német sorozat kutyás nyomozójaként lett világhírűvé negyedszázada, és legutóbb azzal került címlapokra, hogy két nőve él együtt. Nálunk 2000-ben járt (a képen jobbra)

Sanszosan Lewis Hamiltonnal fotózkodott a legtöbb híresség a Hungaroring 40 éves története mellett a Forma-1 75 éve alatt is – talán meg lehet kockáztatni ezt a kijelentést. Itt éppen az Amerika Kapitányt is megformáló Anthony Mackie-vel beszélget 2025 augusztusában. Hamiltonnál felmerülhet a kérdés: ki nagyobb globális csillag, az F1 hétszeres bajnoka, vagy aki éppen egy képen látható vele?

Jerry Bruckheimer rendező-producer sapkáján is reklámozta a Pitt-filmet, amellyel a kasszások és az FIA illetékesei egyaránt elégedettek voltak, a Forma-1 hardcore rajongói viszont helyenként nagyokat mosolyogtak. Ki várja a folytatást?

Számos csodálatos jellemzője mellett azt is imádjuk a Forma-1-ben, hogy közös metszetre képes hozni olyan egymástól távoli jelenségeket, mint Axl Rose és az autóversenyzés. 2025-ös fotójával be is fejeznénk összeállításunkat, ha nem tűnne fel a jobb könyékhajlata felett még egy sztár

Itt már Amelia Warner egykori brit színész – ma inkább filmzeneszerző – is látható, mellette A szürke 50 árnyalatával tőle híresebbé vált Jamie Dornan. Házastársak, három gyermeket nevelnek

2026-ban negyven éves a Hungaroring és ennek kapcsán szerethető újítást hoz a pálya. Hivatalosan is elnevezik a kanyarjait, amelyek közül többet eddig is egyes versenyzőkkel azonosított a köznyelv. Ennek kapcsán számos korábbi versenyző is tiszteletét teszi nálunk, így már biztosan lehet tudni, hogy érkezik Jean Alesi is, akinek a nevét a 11-es kanyar viselte eddig is a rajongók körében egy 1995-ben történt baleset nyomán.

És akkor a cikk elején ígért szavazás. Tudjuk, hogy nehéz egy névre kattintani, de muszáj, mi is kíváncsian várjuk a végeredményt.