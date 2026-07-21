Július 20-án délelőtt anyagi káros baleset történt Dunaföldváron. A helyszíne érkező rendőrök megállapították, hogy egy helyi férfi közlekedett mezőgazdasági vontatóval a Vágóhíd utca irányába.

A traktoros részeg volt, ezért elveszítette uralmát a jármű felett. Először jobbra hajtott le az útról a füves útpadkára, majd onnan visszakormányozta a járművet az úttestre, ezt követően ismét jobbra letérve nekiütközött egy ingatlan téglakerítésének.

Az ütközés miatt a kerítés egy része az ingatlan udvarára dőlt. A baleset során személyi sérülés nem történt, de a traktor és a kerítés is megrongálódott.

A sofőrnél magas értéket jelzett a szonda, ezért az egyenruhások előállították további mintavételre. Vezetési jogosultságát a helyszínen felfüggesztették, az ittas járművezetés miatt feljelentették.