A Balaton mellett nyáron általában kabriókra, lakóautókra és tetőig pakolt családi kocsikra számít az ember. Ehhez képest Alsóörsön nemrég egy alacsony, széles, szokatlan formájú négykerekű gurult végig az úton. A járművet többen lefotózták, formája alapján pedig felmerülhetett, hogy filmes kellék, házilag épített terepjáró vagy valamilyen katonai szerkezet tévedt a Balato környékére.

A megfejtés kevésbé titokzatos, műszaki szempontból viszont annál érdekesebb: a jármű egy Andreoli Engineering ATOM 2000 önjáró permetezőgép. Természetes élőhelye nem az aszfalt, hanem a szőlősor, a gyümölcsös, a citrus- vagy olajfaültetvény, de megfelelő felszereléssel állattartó telepek és más nagy területek fertőtlenítésére is használható. A Balaton-felvidék szőlőterületeit ismerve tehát nem meglepő, hogy éppen Alsóörs környékén bukkant fel.

A legtöbb permetezőről egy traktor mögé kapcsolt tartály vagy egy hosszú szórókeretes szántóföldi gép jut eszünkbe. Az ATOM 2000 azonban teljes értékű önjáró munkagép: saját motorja, hajtáslánca, kormányzása, vezetőfülkéje és permetezőrendszere van.

Az ATOM legfeltűnőbb tulajdonsága a szokatlanul alacsony építés. A jelenlegi ATOM 2000 a kivitelétől függően mindössze 1,38–1,50 méter magas. Vagyis legalacsonyabb helyzetében nagyjából egy Mazda MX-5 vagy egy Toyota GR86 tetőmagasságát hozza, miközben egy 2000 literes tartályt, négy hajtott kereket és egy ipari méretű ventilátort is magával visz.

A forma nem öncélú. Dús, alacsonyan záródó lombkorona alatt egy hagyományos traktor fülkéje vagy kipufogója könnyen beleakadna az ágakba. Az ATOM sima, lekerekített burkolata és alacsony tetővonala ezzel szemben képes szinte „bebújni” a növényzet alá.

A jelenlegi ATOM 2000 motorja a nyomtáv és a kivitel függvényében kétféle lehet. A keskeny változatba a VM Motori 3,6 literes, négyhengeres R754 dízelmotorja kerül, 109 lóerő teljesítménnyel. A széles változat az FPT F36 négyhengeres, közös nyomócsöves turbódízelét kapja, amely nagyjából 122 lóerőt ad le 2200-as percenkénti fordulaton.

A típusnévben szereplő 2000 a fő tartály névleges, 2000 literes térfogatára utal. Ez vízzel számolva önmagában körülbelül kéttonnás rakományt jelent, ezért a tartály belsejében hullámtörő falak csillapítják a folyadék mozgását.

Az alsóörsi ATOM első látásra valóban úgy fest, mintha rossz kijáraton távozott volna egy sci-fi forgatásról. Valójában azonban szinte minden furcsa elemét a praktikum és a célszerűség szülte.