Január 1. és június 30. között közel 3900 érdeklődés érkezett az álomautóknak számító luxus- és szupersportmodellekre a Használtautó.hu oldalain. Az abszolút kedvencnek a Porsche 911 bizonyult, a toplista legdrágábban kínált modelljének átlagára pedig a 350 millió forintot is túlszárnyalta.

A legendás 911-esre az év első felében 785 érdeklődést regisztráltak, miközben a kínálat is itt volt a legbőségesebb, összesen 124 darab hirdetéssel. A 911-esek átlagosan 3,8 évesen, 77,1 millió forintos hirdetési áron keresték új tulajdonosukat. A márka népszerűségét a Cayenne is erősíti, amely átlagosan 60,7 millió forintos áron szintén előkelő helyet szerzett a toplistán.

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A hazai vásárlók a legmagasabb árkategóriában is rajonganak a nagy méretű, kimagasló teljesítményű modellekért. A rangsor második fokára a Mercedes-AMG G-osztály lépett fel 411 érdeklődéssel, amelyet átlagosan 2,3 évesen, 81,3 millió forintért kínáltak a hirdetők. Szorosan követi őt a Lamborghini Urus, egy átlagosan közel 109 millió forintos szupersport-SUV, amelyre 381 megkeresés érkezett.

A Mercedes-AMG háza tájáról a GT modell is kiemelkedően teljesített, a toplista 4. helyét foglalja el 70,2 millió forintos átlagárral és 1,72 éves átlagéletkorral. De az SL és az S-osztály is stabil bázissal bír, sorrendben a 16. és 17. helyre kerültek.

A Használtautó.hu statisztikái szerint az álomautó-piac legdrágább szereplője a Lamborghini Aventador volt, amely 352 millió forint feletti átlagáron szerepelt a kínálatban. Szintén kiemelkedő összeget, átlagosan több mint 277 millió forintot kértek a Ferrari SF90 Spiderért, míg a hibrid szupersportkocsi, a Lamborghini Revuelto átlagosan 248,7 millió forintos átlagáron került meghirdetésre.

A Ferrari egyébként is rendkívül erős jelenléttel bír a toplistán: az F8 Tributo (átlagár: 116,9 millió Ft) és a szinte teljesen új, átlagosan alig több mint fél éves Ferrari 296 GTS (átlagár: 117,3 millió Ft) egyaránt 200 feletti érdeklődést generált. A patinás luxusgyártók közül a Bentley Continental (átlagár: 104,3 millió Ft), a McLaren 720S és az Aston Martin DBX is stabilan képviselteti magát a legnépszerűbb típusok között.