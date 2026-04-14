Teljesen automatikusan működő vászontetőt kapott a Porsche 911 GT3. A 4,0 literes, hathengeres szívó bokszermotor 510 lóereje és 450 Nm forgatónyomatéka, a röviden áttételezett, hatfokozatú, kézi sebességváltó és a hátsókerék-hajtás eleve klasszikus vezetési élményt ígért a sportautó vezetőjének és egy szem utasának, ezt pedig a szűretlen motorhang és a természetközeliség élményével fejeli meg az S/C kivitel.

Az extra élmény mindössze 30 kiló pluszt jelent a kupé GT3-ashoz képest, tehát a menetkész tömeg így is másfél tonna alatt marad (1497 kg). Ennek érdekében a 911 S/T könnyített szerkezeti elemeit használták fel: az első gépházfedél, kerékdobok és ajtók, valamint a bukókeret és a padlót merevítő lemez egyaránt szénszálas kompozitból készült. A fékeket és a keréktárcsákat szintén a 911 S/T-ről emelték át, a kerámiatárcsákon húsz, a központi anyás magnéziumfelniken kilenc kilót spóroltak. Szintén magnéziumból gyártották a vászontető szerkezetét, valamint első és hátsó illeszkedő felületeit. A lítiumion-indítóakkumulátor további 4 kilogramm megtakarítást eredményez.

A belső térben alkalmazott szénszálas ajtóbehúzók szintén az S/T örökségei, az ülések alapértelmezésben négy irányban állíthatók, de kérhetők szénszálas vázzal gyártott kagylóülések is. Minden belső felületet fekete bőr borít, beleértve a napellenzőket és a tetőoszlopokat is.

A kormánykerék perforált bőrkárpitja az S/T mintáját követi, míg a motorindítás módja (nyomógomb helyett forgótárcsa a kormány bal oldalán) a GT3 kupéból került át.

A digitális műszeregység versenypálya üzemmóddal is rendelkezik, a fordulatszámmérő két oldalán váltófényeket helyeztek el. A kijelző úgy is beprogramozható, hogy a fordulatszámmérőn pontosan fent, 12 óránál legyen a leszabályozási határ, azaz a 9000/perc.

A négyliteres szívómotor kettő részecskeszűrővel és négy katalizátorral teljesíti az emissziós előírásokat. A motorba a GT3 RS agresszívabb vezérműtengelyeit szerelték be, így nagy fordulatszámon javult a gázreakció.

A manuális váltó áttételezése ugyanaz, mint a 911 S/T és a 911 GT3 kupé esetében, a kabrió 3,9 mp alatt gyorsul 0‒100 km/órára, a végsebesség 313 km/óra.

A modell fejlesztésekor az ihletadó a 2019-es 911 Speedster volt, ám azzal ellentétben a GT3 S/C nem limitált széria, hanem szabadon megvásárolható modell. Szintén különbség, hogy kézi mozgatású tető helyett a Carrera Cabriolet motoros vászontetejét alkalmazták. Ezt magnéziumbordák merevítik esztétikus ívűre, így zárt tetővel a kabrió sziluettje megegyezik a kupééval.

A nyitás és a zárás mintegy 12 másodpercet vesz igénybe, és akár 50 km/óra sebességig elvégezhető. A szélfogó motorosan tolható ki 2 másodperc alatt, a mozgatást 120 km/óráig engedélyezi a rendszer.

A fényszórók mátrix LED-esek, ami a trükkös vakításmentes világítás mellett a kiegészítő fényfunkciók befogadását is lehetővé tette, így a lökhárítóból el lehetett távolítani a ködlámpákat. Ez letisztultabb megjelenést és nagyobb légbeömlő-felületet eredményezett.

Újdonság, hogy a kinyitható hátsó szárny peremét kacsafarokként húzták fel, akárcsak a 911 S/T és a Touring csomagos 911 GT3 esetében – ilyet 911 kabrió még nem kínált. Az első aerodinamikai csomag módosítás nélkül költözött át a 911 GT3-ról.

A kettős keresztlengőkaros első felfüggesztés a 911 Cabriolet hozadéka, a futómű-beállítást a Touring csomagos GT3 kupétól emelték át, a kerekek elöl 20, hátul 21 colosak.

Ha valaki nem érné be a szériakivitelű 911 GT3 S/C-vel, rendelhet hozzá Street Style csomagot, ami külső grafikákat és Porsche feliratozást, színezett fényszórót és fényezett oldalsó légterelő lamellákat tartalmaz.

Belül fonott bőrbetéttel megvadított, hímzett ülések, szürke-piros bőrkárpitozás, piros szerelvények és biztonsági övek jönnek a csomagban, és még az ülés lábazatát, a kormányoszlop borítását és a biztosítékdoboz fedelét is bőr borítja.

A váltókar sötétített, a váltógomb fából készül, piros váltóséma-grafikával.

Hátsó ülések nincsenek, de az elsők mögötti hely kihasználására könnyen eltávolítható tárolórekesz vásárolható: a 10 kilós szerelvény 80 liternyi csomagot képes elnyelni, belső felületeit bőr borítja. Elmaradhatatlan tartozék a 911 GT3 S/C vásárlói számára fenntartott Chronograph 911 GT3 S/C karóra.