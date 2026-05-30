A sebességhatárok kisebb mértékű átlépése is növeli a balesetek kockázatát, de napjainkban azok az eseteke kerülnek be a hírekbe, ahol városban valaki autópályás tempóval repeszt. Németországban viszont egy 8 km/órás gyorshajtásból lett ügy

Mint az Auto Motor und Sport beszámolt róla az eset az A3-as autópályán történt, ahol a sebességmérő berendezés egy Audi szabadidő-autót fotózott le ilyen sebesség-túllépéssel.

Normál esetben csupán alacsony pénzbeli ( kb 20 eurós ,7000 forint) és pont nélküli bírsággal járna az eset, csakhogy az automata rendszer tévesen teherautóként azonosította. Ez azért kulcsfontosságú, mert a teherautókra szigorúbb sebességkorlátozás vonatkozik.

Míg a személygépkocsikra ezen a szakaszon 100 km/h-s sebességkorlátozás volt érvényben, a tehergépkocsik autópályákon alapvetően legfeljebb 80 km/h-val haladhatnak. Így a tűréshatár levonása után máris 28 km/órás gyorshajtás adódott.

A hibás besorolás miatt azonban a hatósági rendszer súlyosabb szabálysértést állapított meg, így lett a minimális gyorshajtásból 175 eurós (62 ezer forint) büntetés és egy pont a jogosítványon.

A sofőr azonban fellebbezést nyújtott be a határozat ellen, amely nyomán a Montabauri Kerületi Bíróság megszüntette az eljárást. „Mivel a bírsághatározatokban rendszeresen előfordulnak hibák, az érintetteknek mindig gondosan ellenőrizniük kell azok hitelességét, és kétség esetén ügyvédhez kell fordulniuk. Fontos, hogy a fellebbezéshez betartsák a határozat kézbesítésétől számított két hetes határidőt” – magyarázta Tom Louven, közlekedési joggal foglalkozó ügyvéd.