Papíron a hét kilométeres szakaszt már 2020-ban visszaminősítették a B59-es szövetségi főúttá, de az utcaképben azonban ez sokáig egyáltalán nem látszott, a táblák ugyanis maradtak az autópályákra jellemző kék színűek.

Ennek most vége: a Rheinische Post értesülései szerint az észak-rajna-vesztfáliai közútkezelő megkezdte a jelzések teljes cseréjét. A kékből hivatalosan is sárga lesz, az egykori sztráda pedig vizuálisan is átalakul egy közönséges főúttá.

Honnan lehet ismerős?

A magyar autósok – és tévénézők – generációi számára is ismerős lehet ez az útszakasz, az A540-es ugyanis nem a gigantikus dugókról vagy az áthaladó tranzitforgalomról vált híressé.

Éveken keresztül ezen az aszfaltcsíkon forgatták a magyar kereskedelmi csatornákon is rongyosra ismételt Cobra 11 akciójeleneteit. Itt készültek az RTL kultikus sorozatának legdurvább autótörései, hajmeresztő kaszkadőrmutatványai, üldözései és persze az elmaradhatatlan, gigantikus robbanásai.

A filmesek számára ez a szakasz maga volt a főnyeremény: viszonylag rövid, a forgalom elenyésző rajta, és nagyságrendekkel könnyebb volt lezárni a forgatásokhoz, mint a Ruhr-vidék vagy a Rajna-mente forgalmas vérkeringését biztosító nagy autópályákat.

Miért fokozták le az autópályát?

A visszaminősítés mögött természetesen nem holmi nosztalgia vagy a filmes korszak lezárása áll. A háttérben a környéken találha ipari területek fejlesztése húzódik. A mindennapi közlekedésben azonban jóval kevesebb dolog változik, mint amit az “autópálya elvesztése” sugall. A szakasz továbbra is irányonként két sávos, fizikailag elválasztott autóút marad.

A lényeg: nem lesz sebességkorlátozás

A magyar autósok számára a legfontosabb kérdés a német utakkal kapcsolatban mindig a tempó. A jó hír az, hogy az egykori autópálya ebből a szempontból is különleges marad. A helyi lapok szerint a mai B59-es főút jelentős részén továbbra sincs sebességkorlátozás, csupán a szakasz két végén kell lassítani. A szabály egyszerűen a német autópályákról jól ismert, 130 km/órás ajánlott sebességet írja elő.

A német autóklub (ADAC) szakértői is felhívják rá a figyelmet: az ajánlott 130 km/órás tempó (és a korlátozás nélküliség) nem csak a klasszikus autópályák kiváltsága. Ugyanez érvényes a kiépített autóutakra is, amennyiben a menetirányok fizikailag, építészetileg el vannak választva egymástól, vagy irányonként legalább két, felfestett sáv áll rendelkezésre.

A sofőrök számára tehát a lefokozás leginkább csak a táblák színében nyilvánul meg. Az út megmarad annak a gyors, kétszer kétsávos összekötőnek, ami eddig is volt – csak éppen sárga keretek között. Mi viszont pontosan tudjuk: a rajongók számára ez a rövidke aszfaltcsík örökre a legendás “Cobra 11 autópálya” marad.