Az elsődleges adatok alapján könnyű sérüléssel és anyagi kárral járó szolgálati baleset történt Kiskunhalason – nyilatkozat Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője.

A Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet kis rabszállítója Kiskunhalas belterületén közlekedett, amikor hirtelen fékezni kényszerült, ezért a szállítást biztosító kísérőautó hátulról nekiütközött.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a baleset következtében a rabszállítóban utazó büntetés-végrehajtási személyzet közül ketten, illetve egy fogvatartott könnyebben megsérült, sérülésük enyhe volt, ezért helyszínen ellátást nem igényeltek.

A kísérőautóban utazó egyik egyenruhást azonban kórházba szállították a mentőszolgálat munkatársai.

Az ilyenkor életbe lépő szakmai protokoll alapján a felügyelők a segítségnyújtás mellett biztosították a helyszínt a rendőrség kiérkezéséig, majd a fogvatartottakat visszaszállították az intézetbe.