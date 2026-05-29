Az argentin Alejandro G. Roemmers negyed évszázadon át költőként volt ismert hazájában, majd 2008-ban, ötvenévesen kiadta első regényét. A Kis herceg visszatérése (El Regreso del Joven Príncipe) hatalmas sikert aratott. A könyv ma kötelező olvasmány Argentínában, eddig harminc nyelvre fordították le, szerzőjének irodalmi elismerések garmadáját és jelentős bevételt hozott.

Señor Roemmers kivételes ízlésről tanúbizonyságot téve elkezdett Bugattikat vásárolni, majd 2023 őszén elérkezettnek látta az időt, hogy felkeresse a márka egyedi kívánságokat megvalósító részlegét, a Sur Mesure programot, és elkezdjen beszélgetni velük a regény megautósításáról.

Ennek a párbeszédnek a gyümölcsét láthatjuk a képeken: a Bugatti W16 Mistral Le Retour du Jeune Prince (francia autóhoz francia cím dukál) gondosan megkomponált színvilága a hold szépségét, titokzatosságát hivatott megjeleníteni – Roemmers történetében a Kis herceg a Holdról érkezik a Földre, ahol stopposként felveszi őt egy autós, és beszélgetni kezdenek a létezés nagy titkairól…

A sárgaréz és vörösréz tónusait elegyítő fényezést csillagok egészítik ki; az égitest-motívumok a szintén két árnyalatból összeállított beltérben hímezve jelennek meg, de még a szénszálas burkolatokra is jutott a csillagtematikából. A fékszárny felemelkedésekor a róka és a Kis herceg grafikája válik láthatóvá – nem a 2008-as folytatásé, hanem az eredeti, 1943-as regény illusztrációja.

Az autó legfinomabb részlete mindazonáltal a váltókar plexibetétje mögé rejtett, ezüstből megformált rózsa, amelyet egy konkrét, valódi virágszálról (ld. a fotón) mintáztak.

A Bugatti W16 Mistral Le Retour du Jeune Prince, mint minden Sur Mesure-alkotás, egyedi marad. Szerencsére azonban Alejandro G. Roemmers 2024-ben megírta a folytatás folytatását, az El Joven Príncipe señala el camino (A kis herceg utat mutat) című regényt, így van esély arra, hogy a Bugatti mégis csak társat kap a közeljövőben.

A W16 Mistral az utolsó Bugatti, amely a nyolcliteres, 16 hengeres turbómotort alkalmazza. A brutális erőforrás legnagyobb teljesítménye 1600 lóerő, a legnagyobb forgatónyomatéka 1600 Nm. A sofőr nélkül 2040 kg-t nyomó, összkerékhajtású autó végsebessége beállítástól és üzemmódtól függően 380 vagy 420 km/óra, álló helyzetből 2,4 másodpercig tart elérni a 100 km/órát, további 3,2 másodperc múlva már 200 km/órával robogunk, ha pedig erre is rávárunk még hat és fél másodpercet, elérjük a 300-at is.