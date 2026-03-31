Egy átlagos vadvirágcsokrot a másodperc tört része alatt tépne semmivé a menetszél, ami a 450 km/órát meghaladó végsebességű Bugatti W16 Mistral karosszériája körül tombol.

Ezért aztán emberünk, akinek immár sokadik autóját vásárolta a Bugattitól, úgy döntött, máshogy kedveskedik virágkedvelő lányának, Caroline-nak, és inkább hímzett formában boríttatta lila szirmokba az alapáron ötmillió euróba, azaz 2 milliárd forintba kerülő (plusz adók, plusz az egyedi kívánságok) kabrió utasterét.

A Bugatti Sur Mesure programjának alkotói igazán harmonikus munkát adtak ki a kezük közül.

Kezdetnek a karosszéria kékes, pirosas árnyalatban játszó lila fényezést kapott, amelyet tucatnyi ajánlott szín közül választott ki a megrendelő. Az alsó szénszálas panelek bíbor színezésű, festetlen karbonfonatból készültek.

A hátsó szárny felső felülete beleolvad a karosszériába, alul viszont fehér lakkozást kapott, arra pedig virágokat és az autó nevét festették.

Az utastérben gondosan válogatott tónusú bőrökre hímezték fel egymást átfedő öltésekkel virágok százait, a térdtámaszon, a fejtámlákon, az ajtópaneleken szirmok szállnak a szélben.

A virágmotívumok könnyed, légies hangulatát ellensúlyozza a sebességváltó karjába ágyazott elefántszobor: a táncoló óriás, amelynek eredetijét még Rembrandt Bugatti, Ettore képzőművész testvére alkotta meg pontosan 100 éve, lilás színezésű üvegkapszulába foglalva ágaskodik a középkonzolon.