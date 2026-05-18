Észak-Koreáról ritkán jut eszünkbe az autós jólét, a telepakolt parkolók vagy a torlódások. A Reuters friss beszámolója szerint azonban Phenjanban látványosan megváltozott az utcakép: egyre több személyautó jelenik meg a fővárosban, sok közülük kínai márkájú, és hivatalosan nem is nagyon kellene ott lenniük.

A változás annyira feltűnő, hogy a korábban szinte üres utak helyén ma már dugók alakulnak ki, a szállodák parkolói megtelnek, az autók pedig sokszor az utcákra szorulnak. A műholdképek, közösségi médiás felvételek, látogatók beszámolói azt támasztják alá, hogy Kim Dzsongun országa csendben belépett az autós korszakba.

Sárga rendszám lett az új státuszszimbólum

Phenjanban korábban a kék és fekete rendszámok domináltak, ezek jellemzően állami vagy katonai járműveket jelöltek. Most viszont egyre több a sárga rendszám, amely a magántulajdonú autókhoz köthető.

Ez önmagában is nagy fordulat egy olyan országban, ahol az autó sokáig szinte kizárólag az állam, a hadsereg és a legfelsőbb elit kiváltsága volt.

A Reuters szerint az elmúlt két évben változtak az észak-koreai szabályok: a jogosítvánnyal rendelkezők háztartásonként egy autót vásárolhatnak, igaz, csak államilag jóváhagyott kereskedőkön keresztül.

Autóhoz persze továbbra sem az átlagos észak-koreai jut. A szakértők szerint a magánautózás elsősorban az úgynevezett donju, vagyis a vállalkozóbb, vagyonosabb réteg kiváltsága. A jelenség mégis beszédes: az állam nem eltüntetni próbálja a magángazdaságot, hanem saját csatornáiba terelni.

Kínai autók töltik meg Phenjant

A képeken és videókon sokféle külföldi márka felbukkan, de a Reuters forrásai szerint a legfeltűnőbb a kínai autók térnyerése. Phenjan utcáin Changan, Chery, Geely és más kínai modellek is láthatók, de európai prémiumautók, például BMW-k és Audik is megjelennek.

A gond csak az, hogy az ENSZ-szankciók 2017 decembere óta tiltják járművek Észak-Koreába exportálását. Hivatalosan Kína tavaly mindössze két autót vitt ki Észak-Koreába, miközben a tilalom életbe lépésének évében még több mint 3200-at. A számok mégis mást sejtetnek.

Nem az autóexportban, hanem az autózáshoz szükséges dolgokban látszik a növekedés: a Kínából Észak-Koreába szállított személyautó-gumik mennyisége 2025-ben megközelítette a 193 ezret, ami 88 százalékkal több a járvány előtti átlagnál. A visszapillantó tükrök exportja közel négyszeresére nőtt, a kenőolajoké és zsíroké pedig több mint 150 százalékkal emelkedett.

Vagyis papíron alig érkezik autó, de gumi, tükör és motorolaj annál inkább.

A határon át csoroghatnak be az autók

A Reutersnek nyilatkozó források szerint az autók informális csatornákon keresztül jutnak be az országba, főként a Kínával közös, nagyjából 1400 kilométeres határ mentén. Egy kínai használtautó-kereskedő arról beszélt, hogy az Észak-Koreába tartó autók több kézen mennek át, mire végül tapasztalt csempészek eljuttatják őket a határon túlra.

A kínai külügyminisztérium azt közölte, hogy Kína és Észak-Korea baráti szomszédok, amelyek normális kereskedelmi kapcsolatokat tartanak fenn, a kínai cégektől pedig elvárják, hogy jogszerűen és szabálykövetően járjanak el.

A BMW és az Audi azt közölte, nincs üzleti tevékenységük Észak-Koreában, importőreiknek és kereskedőiknek pedig be kell tartaniuk a szankciókat. Az Audi hozzátette: a magántulajdonban lévő használt autók további sorsára nincs ráhatásuk.

Már töltő is kell a villanyautókhoz

A forgalomnövekedés nemcsak dugót és parkolási gondot hozott. A Reuters szerint Phenjanban már elektromos taxikhoz kapcsolódó töltőpontok is megjelentek, bár az infrastruktúra még nagyon korlátozott.

Kim Dzsongun áprilisban egy új autószerviz-központot is meglátogatott, ahol különböző járműveket szemlézett. A márkákat és modelleket feltűnően ezüstszínű takarókkal fedték el. Az üzenet enélkül is egyértelmű:

az autózás immár olyan terület, amelyre az észak-koreai vezetés is látványosan figyel.

Állítólag az új phenjani kórházhoz már mélygarázs is épült, ami a városban eddig ritkaságnak számított. Ez is azt mutatja, hogy az autó nem csupán elszigetelt luxuscikként jelenik meg, hanem elkezdi átalakítani a város működését.

A magánautók pontos száma nem ismert. Egy dél-koreai elemző szerint a következő évben akár 20 ezernél is több magántulajdonú autó közlekedhet Észak-Koreában.

Az árak a határ menti kereskedői információk alapján nagy szórást mutatnak: 5000 és 30 000 dollár között mozoghatnak (1,5 millió ft – 10 millió ft) az új és használt, benzines és elektromos modellek.