A Volkswagen által feltámasztott francia hiperautó-márka, a Bugatti újkori története 2005-ben indult újra, amikor színre lépett a sebességrekorder Veyron. A 407 km/órás végsebességre képes mestermű szíve a 8,0 literes, W16-os motor négy turbóval, 16 hengerrel, és 1001 lóerővel. Annyira túltervezett és átgondolt remek volt ez, hogy egészen húsz évig tökéletesen kiszolgálta az autógyártás csúcsát képviselő modelleket.

Most viszont eljött a váltás ideje, a Bugatti Tourbillon már szívó V16-ost kap majd egy hibrid hajtáslánc részeként. A legendás, mély mennydörgéssel üvöltő W16-ostól pedig a nyitott Mistral 99 darabos szériájával búcsúzik a gyártó. Ez a modell azonban több, mint egy levágott tetejű Chiron 1600 lóerővel. Olyan egyedi vonásai vannak, amelyekre minden autórajongónak érdemes rácsodálkozni.

A Mistral tehát a W16-korszak búcsúdala, de nem gyászinduló: 1600 lóerős csúcsteljesítmény és 1600 Nm maximális nyomaték, 7 fokozatú, dupla kuplungos váltón és állandó összkerékhajtáson át az aszfaltra juttatva. A végsebesség Top Speed módban 420 km/h (más üzemmódokban 380 km/h), a 300-at 12,1 másodperc alatt éri el az autó.

Erős szélről kapta a nevét

A Mistral a Földközi-tenger egyik legnagyobb erejű szele, amely végigsöpör a csodálatos Côte d’Azur francia Riviérán is. Ez a természeti jelenség ihlette a Bugatti legfrissebb modelljét, amely a szél után a Mistral nevet kapta.

6 fotó

Nincs hagyományos teteje

A legtöbb roadster és kabrió ma már bonyolult, gombnyomásra működő kemény- vagy vászontetővel rendelkezik. A Mistral esetében azonban a mérnökök a kompromisszumok nélküli teljesítményt és a minimális súlyt helyezték előtérbe.

Ennek eredményeképp az autónak nincs beépített, mozgatható teteje. Helyette egy egyszerű, manuálisan felpattintható, könnyűsúlyú panelt adnak hozzá, amit a Bugatti inkább csak egy vészmegoldásnak szánt hirtelen jött eső esetére. Ez a megoldás lehetővé tette a karosszéria merevségének maximalizálását és a súlypont alacsonyan tartását. A Mistralt arra tervezték, hogy tető nélkül élvezzék, a vésztető pedig inkább praktikus kiegészítő, semmint a dizájn központi eleme.

Sőt, ez a kiegészítő nem is fér el a karosszériában máshol, nincs tárolórekesz, így aki esős időben indul útnak, és reménykedik, hogy napsütéskor ledobhatja a tetőt, annak kell egy kísérőautó, amibe át lehet rakni a kézzel lepattintható tetőt.

9 fotó

Négy turbóval üvölt az utasok fülébe

A Mistral egyik leglátványosabb és leginnovatívabb része a fejtámlák mögött elhelyezkedő két hatalmas légbeömlő nyílás. Ezek nem csupán dizájnelemek:

Biztonsági funkció: Rendkívül erős, egyedi szénszálas kompozitból készültek, és borulás esetén bukókeretként funkcionálnak, megvédve az utasokat.

Rendkívül erős, egyedi szénszálas kompozitból készültek, és borulás esetén bukókeretként funkcionálnak, megvédve az utasokat. Akusztikai koncert: Ezek a légbeömlők közvetlenül a W16-os motor négy turbófeltöltőjét táplálják levegővel. Elhelyezkedésüknek köszönhetően a pilóta és utasa páratlan hangélményben részesül: a motor szívóhangja, a turbók süvítése és a lefújószelepek sziszegése közvetlenül a fülük mellett szólal meg. Gázadáskor először a két kisebb turbófeltöltő szisszen fel, majd megjön a nehéztüzérség, orkánszerű ordítással. Tényleg nincs olyan, aki ne vigyorogna a Mistralban ülve.

Egy fanatikus rajongónak köszönhetően rekorder

A Bugatti Mistral gyári végsebessége 420 km/óra, de 1600 lóerővel természetesen többre képes. Hogy pontosan mennyire, azt egy indiai milliárdos, Bugatti-gyűjtő derítette ki a gyár segítségével. Egy körre odaadta saját Mistralját a szakembereknek. Az eredmény: Andy Wallace 453, 91 km/óra sebességet ért el, és ezzel minden idők leggyorsabb kabriója a Bugatti W16 Mistral World Record Car.

Nem csak dizájn az X

Áttervezték a monocoque karosszériát, a szénszálas elemekben bővelkedő vázszerkezetet 3D nyomtatóval megformált alumínium és titán alkatrészekkel erősítették meg. Teljesen újrarajzolták a tetőoszlopokat, hogy tető nélkül is képes legyen hozni a Bugatti-élményt. Ez utóbbiakhoz erősen ívelve kanyarodik hátra a szélvédő, amelynek felső éle meghatározza az oldalablakok vonalát.

A Mistral talán legjellegzetesebb dizájneleme a hátsó, X alakú LED-lámpatest. Ez azonban messze nem csak esztétikai célokat szolgál. A bonyolult, háromdimenziós forma üregeket és szellőzőnyílásokat rejt, amelyeknek kulcsfontosságú aerodinamikai szerepük van. A motor és a sebességváltó hatalmas olajhűtői által termelt forró levegőt ezeken a nyílásokon keresztül vezetik ki.

A Mistral igazán méltó hattyúdala a XXI. század egyik legjelentősebb, legfejlettebb belső égésű motorjának, amit remélhetőleg a 99 tulajdonosból sokan fognak közúton is használni, és egy-egy szerencsés napon mi is összefuthatunk majd valamelyikkel.