Alig több mint három hónap telt el azóta, hogy az Alpina – amely 1962 óta tuningol BMW-ket, 1983 óta pedig teljes jogú autógyártóként végezte tevékenységét, 2022-ben pedig a BMW csoport részévé vált – önálló márkává lényegült át.
Az akkor ismertetett, szűkszavú márkaküldetés értelmében hiperexkluzív modellekre számíthatunk tőlük, és ezt megerősíteni látszik az a tanulmányautó is, amelyet most hétvégén, a világ egyik legelegánsabb autós rendezvényén, a veterán luxusautókat felvonultató Concorso d’Eleganza Villa d’Este találkozón lepleztek le.
A Vision BMW Alpina átmenetnek tűnik a márka (és a BMW) múltja és jövője között. A klasszikus GT kupés vonalvezetés és a V8-as belső égésű motor a klasszikus értékek mellett állnak ki, míg az orrkialakítás és a vezetői környezet már a márkatörténelem új fejezetét írja.
Ugyanakkor bonyolultabb a képlet, mint ez alapján gondolnánk, hiszen a dupla vese szögbe állított, előre dőlő paneljei azt a cápaorr-stílust idézik, amely az 1960-as évektől kezdve jó két évtizeden át meghatározta a BMW arculatát.
A választás többszörösen szimbolikus: ez a jellegzetes feature az eredeti Neue Klasse sorozatnál jelent meg, majd annak a kupés vonalán tovább fejlődve, az alább látható BMW E24 kupén (1976-89) érte el csúcspontját.
Ez volt az a modell, amelyből az Alpina megépítette első olyan típusát, az Alpina B7 Coupét, amely nem sportosságával emelkedett ki, hanem kifejezetten komfortos luxusautónak készült.
A Vision BMW Alpina testközelből
További klasszikus Alpina-stílusjegy az övvonalra húzott coachline: ez innen sem hiányzik, de a fényezés szerves részeként valósították azt meg, így kevésbé hangsúlyos, mégis egyértelmű a jelenlét.
Az Alpina rajongói régi ismerősként köszönthetik a sokküllős keréktárcsákat és az ovális kipufogóvégeket is.
De nem csak a múltat idézi, hanem újat is hoz a BMW formatanába az 5,2 méter hosszú Vision Alpine: ez a „speed line”, amely az első köténytől vezet nyílegyenesen a karosszéria leghátsó pontjáig, a BMW Z8-asra emlékeztető far kicsúcsosodásáig.
Ez a 6°-os szögben emelkedő vonal az utastérben is megjelenik, felső (sötét tónusú) és alsó (világosabb) félre osztva az alpesi forrásokból származó bőrrel kárpitozott bebelteret.
A részletek kézműves megoldásokat vonultatnak fel, a fém alkatrészek kontrasztos kidolgozású peremétől kezdve a minőségi díszítő öltéseken át a metszett üvegkristály kezelőszervekig.
A hátsó ülések közötti konzolból gombnyomásra kristálypoharak és valódi üveg vizes palack emelkedik ki. A poharakat 6°-os szögben metszett vonalak díszítik, ezek száma (20) megegyezik a felnin sorakozó küllőkével.
A digitális kezelőfelület ismerősen hat a frissen átdolgozott BMW 7-es szedánból, de az Alpina speciális ízlésvilágához hangolták azt.
A választható üzemmódok sorában pedig a szokásos beállítások mellett ott van a ’komfort plusz’ – egy kifejezetten kényelmes, mégsem lágy beállítási-csomag, amely az Alpina alapítójának, Burkard Bovensiepennek a filozófiáját valósítja meg: a kényelmes sofőr gyorsabb sofőr.
Ez a kényelmi orientáció sem véletlen, hiszen a bevezetőben említett első önálló Alpina modell, amely a tervek szerint 2027-ben érkezik, a BMW 7-esből merít majd ihletet.
