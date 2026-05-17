Alig több mint három hónap telt el azóta, hogy az Alpina – amely 1962 óta tuningol BMW-ket, 1983 óta pedig teljes jogú autógyártóként végezte tevékenységét, 2022-ben pedig a BMW csoport részévé vált – önálló márkává lényegült át.

Az akkor ismertetett, szűkszavú márkaküldetés értelmében hiperexkluzív modellekre számíthatunk tőlük, és ezt megerősíteni látszik az a tanulmányautó is, amelyet most hétvégén, a világ egyik legelegánsabb autós rendezvényén, a veterán luxusautókat felvonultató Concorso d’Eleganza Villa d’Este találkozón lepleztek le.

29 fotó

A Vision BMW Alpina átmenetnek tűnik a márka (és a BMW) múltja és jövője között. A klasszikus GT kupés vonalvezetés és a V8-as belső égésű motor a klasszikus értékek mellett állnak ki, míg az orrkialakítás és a vezetői környezet már a márkatörténelem új fejezetét írja.

Ugyanakkor bonyolultabb a képlet, mint ez alapján gondolnánk, hiszen a dupla vese szögbe állított, előre dőlő paneljei azt a cápaorr-stílust idézik, amely az 1960-as évektől kezdve jó két évtizeden át meghatározta a BMW arculatát.

A választás többszörösen szimbolikus: ez a jellegzetes feature az eredeti Neue Klasse sorozatnál jelent meg, majd annak a kupés vonalán tovább fejlődve, az alább látható BMW E24 kupén (1976-89) érte el csúcspontját.

Ez volt az a modell, amelyből az Alpina megépítette első olyan típusát, az Alpina B7 Coupét, amely nem sportosságával emelkedett ki, hanem kifejezetten komfortos luxusautónak készült.

A Vision BMW Alpina testközelből A Vezess a helyszínen exkluzív betekintést nyert az Alpina premierjébe. Kovács Miklós kollégánk impressziói szerint az Adrian van Hooydonk által bemutatott tanulmányautó határozott és magabiztos luxust sugárzó megjelenése tökéletesen beleillett a koncepciót körülvevő autóseregbe, nem lógott ki az ikonikus Ferrarik, Lamborghinik, De Tomasók, Mercedesek soraiból, amelyek felsorakoztak a Comói-tó partján. 6 fotó A Concorso D’Eleganza programja során lehetőség nyílt az Alpina márka tervezéséért felelős Maximilian Missonit kérdezni, aki elárulta, hogy ma már sokkal gyorsabb egy-egy típus megtervezése, mint a múltban, és hogy ők is használnak mesterséges intelligenciát a munkájuk során. Az Alpina szerinte a nyugodt, komfortos sebességről szól, ami ezzel a kényelmesebb luxusra hangolt erővel ellenpontozza az M-modellek mindig ugrásra kész agresszivitását. Ugyanaz az erő, csak egy rafináltabb, elegánsabb csomagban, megőrizve az Alpina hagyományait. Az Alpina lesz a lehetőség azoknak a vásárlóknak, akik valóban egyedi, testre szabott BMW-t akarnak maguknak, ami túlmutat a tömeggyártás jellemzőin. Lesz-e elektromos Alpina? Nem zárható ki, Maximilian Missioni szerint amíg önazonos tud maradni egy modell, és átadja a márkától elvárt élményt, az érzékekre ható hangulatot, addig tulajdonképpen mindegy, milyen technika dolgozik a lemezek alatt. Ezzel együtt is örömteli, hogy hátul négy valódi kipufogóvég néz a világra, ami rövid távon még a V8-as motorokkal teli jövőt vetíti előre az Alpina számára.

Nézd meg hogyan leplezték le a Vision BMW Alpina tanulmányt a 2026 Concorso d’Eleganza Villa d’Este-n:

További klasszikus Alpina-stílusjegy az övvonalra húzott coachline: ez innen sem hiányzik, de a fényezés szerves részeként valósították azt meg, így kevésbé hangsúlyos, mégis egyértelmű a jelenlét.

Az Alpina rajongói régi ismerősként köszönthetik a sokküllős keréktárcsákat és az ovális kipufogóvégeket is.

De nem csak a múltat idézi, hanem újat is hoz a BMW formatanába az 5,2 méter hosszú Vision Alpine: ez a „speed line”, amely az első köténytől vezet nyílegyenesen a karosszéria leghátsó pontjáig, a BMW Z8-asra emlékeztető far kicsúcsosodásáig.

Ez a 6°-os szögben emelkedő vonal az utastérben is megjelenik, felső (sötét tónusú) és alsó (világosabb) félre osztva az alpesi forrásokból származó bőrrel kárpitozott bebelteret.

A részletek kézműves megoldásokat vonultatnak fel, a fém alkatrészek kontrasztos kidolgozású peremétől kezdve a minőségi díszítő öltéseken át a metszett üvegkristály kezelőszervekig.

A hátsó ülések közötti konzolból gombnyomásra kristálypoharak és valódi üveg vizes palack emelkedik ki. A poharakat 6°-os szögben metszett vonalak díszítik, ezek száma (20) megegyezik a felnin sorakozó küllőkével.

A digitális kezelőfelület ismerősen hat a frissen átdolgozott BMW 7-es szedánból, de az Alpina speciális ízlésvilágához hangolták azt.

A választható üzemmódok sorában pedig a szokásos beállítások mellett ott van a ’komfort plusz’ – egy kifejezetten kényelmes, mégsem lágy beállítási-csomag, amely az Alpina alapítójának, Burkard Bovensiepennek a filozófiáját valósítja meg: a kényelmes sofőr gyorsabb sofőr.

Ez a kényelmi orientáció sem véletlen, hiszen a bevezetőben említett első önálló Alpina modell, amely a tervek szerint 2027-ben érkezik, a BMW 7-esből merít majd ihletet.

Alább videón mutatja meg magát a Vision BMW Alpina:

a videó a hirdetés után indul

Ha magadba szívnád a Concorso d’Eleganza Villa d’Este hangulatát, kattints az alábbi linkre!